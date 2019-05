Confronto entre Brasil e Croácia pela Copa Davis será disputado em Florianópolis

Mesmo com a confirmação do prefeito de Florianópolis na final do WTA da capital catarinense, a CBT anunciou na tarde desta segunda-feira (10), a cidade como sede do confronto entre Brasil e Croácia pelos playoffs da Copa Davis, entre os dias 18 e 20 de setembro.

Buscando continuar no grupo principal da elite do tênis, a equipe brasileira, tendo como capitão João Zwetsch, têm as presenças confirmadas dos duplistas Marcelo Melo e Bruno Soares, além do simplista e número 1 brasileiro Thomaz Bellucci. A última vaga de simples continua em aberto, com os bons momentos de Rogerinho na Europa, o veterano André Ghem e João Souza, o Feijão, responsável por uma vitória e uma derrota histórica contra a Argentina este ano.

Esta será a quarta vez em que Costão do Santinho, local em que será disputada a Davis em Florianópolis, é palco de um confronto da Davis. Até hoje o Brasil está invicto na costa catarinense, com três vitórias. Contra Canadá, em 2007 e contra Nova Zelândia e Romênia, em 1997 e 1998, respectivamente.

Os adversários brasileiros contam com tenistas de alto nível, como Marin Cilic, atual vencedor do US Open. Além de Cilic, o jovem Borna Coric segue subindo no ranking, e o parceiro de Marcelo Melo em duplas, Ivan Dodig, é presença garantida na equipe croata. O experiente sacador Ivo Karlovic não defende a Croácia desde 2012, na derrota para a Argentina, e até então não se sabe se ele irá compor a equipe.