Thomaz Bellucci x Novak Djokovic  pelo Masters 1000 de Montreal (0-2)

Agradeço a companhia de todos que acompanharam esse jogo aqui na VAVEL Brasil! E espero todos para as próximas partidas, um grande abraço.

Novak Djokovic vence Thomaz Bellucci por dois sets a zero com parciais de 6/3 e 7/6 e avança para a terceira fase do Masters 1000 de Montreal

13° Game, 2° Set: Vitória de Novak Djokovic!

13° Game, 2° Set: Djokovic erra a deixada, 6-4

13° Game, 2° Set: Bom saque de Bellucci, 6-3

13° Game, 2° Set: 4 match points para Novak Djokovic

13° Game, 2° Set: Lob de Bellucci sai, 5-2

13° Game, 2° Set: Djokovic chega de forma quase impossivel na jogada e manda no fundo da quadra, 4-2

13° Game, 2° Set: Djokovic escorrega e manda para fora, 3-2

13° Game, 2° Set: Smash de Djokovic, 3-1

13° Game, 2° Set: Djokovic saca bem, 2-1

13° Game, 2° Set: Bola fora do sérvio, 1-1

13° Game, 2° Set: Bellucci erra, 1-0 para Djokovic

12° Game, 2° Set: Novak Djokovic confirma o serviço, 6-6 e vamos ao tie break

12° Game, 2° Set: Boa cruzada de direta de Djokovic, 40-30

12° Game, 2° Set: Devolução para fora de Bellucci, 15-30

12° Game, 2° Set: Erro não forçado de Djokovic, 0-30

12° Game, 2° Set: Dupla falta de Djokovic, 0-15

11° Game, 2° Set: No smash Bellucci confirma o serviço, 6-5

11° Game, 2° Set: Mais um erro não forçado do brasileiro, 30-30

11° Game, 2° Set: Erro de Bellucci, 30-15

11° Game, 2° Set: Bom saque do brasileiro, 15-0

10° Game, 2° Set: Novak Djokovic confirma o serviço, 5-5

10° Game, 2° Set: Djokovic deixa bola na rede, 30-15

10° Game, 2° Set: Bom saque de Djokovic, 30-0

9° Game, 2° Set: Thomaz Bellucci confirma o serviço, 5-4

9° Game, 2° Set: Bom saque de Bellucci, 30-0

8° Game, 2° Set: Novak Djokovic deixa tudo igual no segundo set, 4-4

8° Game, 2° Set: Erro de esquerda de Djokovic, 30-15

8° Game, 2° Set: Bom saque de Djokovic, 15-0

7° Game, 2° Set: Ace de Thomaz Bellucci para confirmar o serviço, 4-3

7° Game, 2° Set: Ótima cruzada do brasileiro, vantagem Bellucci

7° Game, 2° Set: Bellucci salva os dois break points, 40-40

7° Game, 2° Set: Duplo break point para Novak Djokovic

7° Game, 2° Set: Devolução para fora de Djokovic, 15-15

7° Game, 2° Set: Erro não forçado do brasileiro, 0-15

6° Game, 2° Set: Novak Djokovic confirma o serviço, tudo igual no segundo set, 3-3

6° Game, 2° Set: Ótima paralela de Djokovic, 40-0

6° Game, 2° Set: Bom saque de Djokovic, 30-0

​5° Game, 2° Set: Thomaz Bellucci confirma o serviço e faz 3-2 no segundo set

5° Game, 2° Set: Erro não forçado do sérvio, vantagem Bellucci

5° Game, 2° Set: Bom saque de Bellucci, 40-40

5° Game, 2° Set: Ótima paralela de Djokovic na direita, 15-15

5° Game, 2° Set: Djokovic joga o lob para fora, 15-0

4° Game, 2° Set: Novak Djokovic confirma o serviço, 2-2

4° Game, 2° Set: Bom saque de Djokovic, 40-15

3° Game, 2° Set: Thomaz Bellucci confirma o serviço, 2-1

3° Game, 2° Set: Djokovic sobe mal a rede, 30-15

3° Game, 2° Set: Devolução para fora de Djokovic, 15-15

2° Game, 2° Set: Ace de Djokovic para confirmar o serviço, 1-1

2° Game, 2° Set: Djokovic fecha bem e salva mais um break point, 40-40

2° Game, 2° Set: Ace de Djokovic, 30-40

2° Game, 2° Set: Duplo break point para Thomaz Bellucci

2° Game, 2° Set: Bola fora de Djokovic, 0-30

1° Game, 2° Set: Thomaz Bellucci confirma o serviço e faz 1-0 no segundo set

1° Game, 2° Set: Ace de Bellucci, 30-30

1° Game, 2° Set: Erro não forçado de direita do sérvio, 15-15

1° Game, 2° Set: Erro de Thomaz Bellucci, 0-15

9° Game, 1° Set: Novak Djokovic vence o primeiro set 6/3 e faz 1-0 na partida

9° Game, 1° Set: Triplo set point para Novak Djokovic

9° Game, 1° Set: Cruzada sensacional do sérvio, 30-0

8° Game, 1° Set: Djokovic quebra o serviço de Bellucci e faz 5-3, sacará para o set

8° Game, 1° Set: Mais um ace de Bellucci, 30-40

8° Game, 1° Set: Ace de Bellucci, 15-40

8° Game, 1° Set: Triplo break point para Novak Djokovic

8° Game, 1° Set: Bola fora de Bellucci, 0-30

7° Game, 1° Set: Novak Djokovic confirma o serviço, 4-3 nesse primeiro set

7° Game, 1° Set: Bom lob de Djokovic, 40-15

7° Game, 1° Set: Erro do brasileiro, 30-0

6° Game, 1° Set: Thomaz Bellucci confirma o serviço, 3-3

6° Game, 1° Set: Bom saque do brasileiro, vantagem Bellucci

6° Game, 1° Set: Bola fora do brasileiro, 40-40

6° Game, 1° Set: Bom voleio de Bellucci junto a rede, vantagem para o brasileiro

6° Game, 1° Set: Bom saque do brasileiro, 40-40

6° Game, 1° Set: Break point para Novak Djokovic

6° Game, 1° Set: Bola fora do sérvio, 30-30

5° Game, 1° Set: Novak Djokovic confirma o serviço, 3-2

5° Game, 1° Set: Djokovic salva o break point no smash, 40-40

5° Game, 1° Set: Mais um break point para o brasileiro

5° Game, 1° Set: Break point para Thomaz Bellucci

5° Game, 1° Set: Erro do sérvio, mais um 40-40

5° Game, 1° Set: Djokovic erra a deixada, 40-40

5° Game, 1° Set: Bellucci salva a deixada de Djokovic de modo sensacional e arranca aplausos do público e do sérvio, 30-30

5° Game, 1° Set: Devolução na rede de Bellucci, 30-15

5° Game, 1° Set: Djokovic joga a paralela para fora, 0-15

4° Game, 1° Set: Thomaz Bellucci confirma o serviço, 2-2

4° Game, 1° Set: Mais um erro não forçado de Djokovic, 30-15

4° Game, 1° Set: Djokovic manda para fora, 15-15

4° Game, 1° Set: Erro não forçado de Bellucci, 0-15

3° Game, 1° Set: Novak Djokovic confirma o serviço, 2-1

3° Game, 1° Set: Devolução de Bellucci fica na rede, 40-30

3° Game, 1° Set: Para fora a esquerda de Djokovic, 15-30

3° Game, 1° Set: Erro não forçado do sérvio, 0-15

2° Game, 1° Set: Thomaz Bellucci confirma o serviço, 1-1, game durou 11 minutos

2° Game, 1° Set: devolução para fora de Djokovic, vantagem Bellucci

2° Game, 1° Set: Erro não forçado do brasileiro, 40-40 novamente

2° Game, 1° Set: Smash de Djokovic, 40-40

2° Game, 1° Set: Ótima deixada do brasileiro, vantagem Bellucci

2° Game, 1° Set: Bellucci manda na rede, 40-40

2° Game, 1° Set: Erro não forçado de Djokovic, vantagem para Bellucci

2° Game, 1° Set: Erro não forçado do brasileiro, 30-15

2° Game, 1° Set: Ace de Bellucci, 30-0

1° Game, 1° Set: Novak Djokovic confirma o serviço e faz 1-0 no primeiro set

1° Game, 1° Set: Bellucci fica na rede, 40-40

1° Game, 1° Set: Break point para Thomaz Bellucci

1° Game, 1° Set: Erro não forçado do sérvio, 40-40

1° Game, 1° Set: Bom saque de Djokovic, 40-15

1° Game, 1° Set: Bellucci devolve na rede, 15-0

1° Game, 1° Set: Novak Djokovic começa sacando

Os tenistas entram em quadra nesse momento!

No início deste ano, eles se enfretaram pela fase de oitavas de final do Masters 1000 de Roma, na Itália. Apesar de levar a primeira parcial com uma quebra de vantagem, Bellucci não foi páreo para o tenista da Sérvia, que venceu com facilidade os outros dois sets por 6/2 e 6/3.

Os dois tenistas já se enfrentaram em outras três ocasiões em partidas válidas pelo circuito profissional da ATP. Novak Djokovic possui uma vantagem de três vitórias contra nenhuma do brasileiro.

O brasileiro Thomaz Bellucci, atual 33° do mundo, vem de vitória contra o uruguaio Pablo Cuevas por dois sets a um, com parciais de 7/6, 4/6 e 7/6 em 2h42 de partida.

O campeão do torneio ano passado foi o francês Jo-Wilfried Tsonga que derrotou na final o suiço Roger Federer por dois sets a zero com parciais de 7/5 e 7/6.

Realizado desde 1881, é tão antigo quanto Wimbledon e o US Open, dos grandes eventos. A partir de 1980, fixou o atual revezamento de cidades. Enquanto o torneio masculino é realizado em uma, o feminino é em outra.

O Masters 1000 de Montreal/Toronto, é um torneio profissional de tênis masculino disputado em quadra dura, em anos alternados, nas cidades de Montreal (anos ímpares) e Toronto (anos pares), no Canadá. O torneio é um dos nove ATP Masters Series do circuito ATP da temporada.

Bom dia para todos que nos acompanham aqui pela VAVEL Brasil! Hoje teremos a segunda rodada do Masters 1000 de Montreal, no Canadá, e o jogaço entre o brasileiro Thomaz Bellucci e o sérvio número 1 do mundo Novak Djokovic, acompanhe conosco todos os lances da partida!