Resultado Thomaz Bellucci x Tomas Berdych no Masters 1000 de Cincinnati (0-2)

Tomas Berdych vence Thomaz Bellucci por dois sets a zero, com parciais de 6/2 e 6/3 e avança para as oitavas do Masters 1000 de Cincinnati

9° Game, 2° Set: Vitória de Tomas Berdych!

9° Game, 2° Set: Triplo match point para Thomaz Berdych

9° Game, 2° Set: Bom saque de Berdych, 30-0

8° Game, 2° Set: Thomaz Bellucci confirma o serviço, 5-3 e Berdych sacará para o jogo novamente

8° Game, 2° Set: Erro não forçado do brasileiro, 40-30

8° Game, 2° Set: Devolução de Berdych vai para fora, 40-0

7° Game, 2° Set: Thomaz Bellucci quebra Tomas Berdych, 5-2 para o tcheco nesse segundo set

7° Game, 2° Set: Duplo break point para Thomaz Bellucci

7° Game, 2° Set: Bela cruzada de Bellucci, 0-15

6° Game, 2° Set: Thomaz Bellucci confirma o serviço, 5-1, Berdych sacará para o jogo

6° Game, 2° Set: Ótima deixada do brasileiro, vantagem Bellucci

6° Game, 2° Set: Match point para Tomas Berdych

6° Game, 2° Set: Boa deixada do tcheco, 15-15

5° Game, 2° Set: Berdych confirma o serviço e faz 5-0 nesse segundo set

5° Game, 2° Set: Bellucci chega bem na rede para ganhar o ponto, 40-30

5° Game, 2° Set: Ace do tcheco, 40-15

4° Game, 2° Set: Tomas Berdych quebra o serviço de Bellucci e faz 4-0

4° Game, 2° Set: Break point para Tomas Berdych

4° Game, 2° Set: bola fora de Bellucci, 15-30

3° Game, 2° Set: Berdych salva os dois break points e confirma o serviço, 3-0

3° Game, 2° Set: Duplo break point para Thomaz Bellucci

3° Game, 2° Set: Dupla falta de Berdych, 15-30

2° Game, 2° Set: Tomas Berdych quebra Thomaz Bellucci e faz 2-0

2° Game, 2° Set: Break point para Tomas Berdych

1° Game, 2° Set: Berdych inicia confirmando o serviço, 1-0

8° Game, 1° Set: Tomas Berdych quebra Thomaz Bellucci faz 6/2 e vence o primeiro set

8° Game, 1° Set: Set point para Berdych

8° Game, 1° Set: Boa paralela do tcheco, 30-30

7° Game, 1° Set: Berdych confirma o serviço, 5-2

7° Game, 1° Set: Bellucci erra a deixada, 40-30

7° Game, 1° Set: Bom serviço de Berdych na rede, 30-30

7° Game, 1° Set: Bola fora de Berdych, 0-30

6° Game, 1° Set: Ótima cruzada de Bellucci para confirmar o serviço, 4-2

6° Game, 1° Set: Erro de Bellucci, 40-15

6° Game, 1° Set: Bom saque do brasileiro, 30-0

5° Game, 1° Set: Tomas Berdych confirma o serviço, 4-1

5° Game, 1° Set: Boa paralela do tcheco, vantagem Berdych

​5° Game, 1° Set: Berdych sofre com a cruzada de Bellucci e devolve na rede, 40-40

5° Game, 1° Set: Bellucci joga para fora, vantagem Berdych

5° Game, 1° Set: Berdych chega bem a rede para ganhar o ponto, 40-40

5° Game, 1° Set: Mais um break point para Thomaz Bellucci

5° Game, 1° Set: Bellucci deixa na rede, 40-40

5° Game, 1° Set: Duplo break point para Thomaz Bellucci

5° Game, 1° Set: Erro não forçado do tcheco, 15-30

5° Game, 1° Set: Berdych fica na rede, 0-15

4° Game, 1° Set: Ace de Bellucci para confirma o serviço, 3-1 para Berdych nesse primeiro set

​4° Game, 1° Set: Bola fora de Berdych, vantagem Bellucci

4° Game, 1° Set: Novamente ace do brasileiro, vantagem Bellucci

4° Game, 1° Set: Ace do brasileiro, 40-40

4° Game, 1° Set: Break point para Tomas Berdych

4° Game, 1° Set: Dupla falta de Bellucci, 30-30

4° Game, 1° Set: Erro de Berdych, 30-15

​3° Game, 1° Set: Berdych confirma o serviço e faz 3-0

3° Game, 1° Set: Erro do brasileiro, 40-0

2° Game, 1° Set: Tomas Berdych quebra o serviço de Thomaz Bellucci e faz 2-0

2° Game, 1° Set: Break point para Tomas Berdych

2° Game, 1° Set: Ace de Bellucci, 30-30

2° Game, 1° Set: Bom saque de Bellucci, 15-30

2° Game, 1° Set: Erro não forçado do brasileiro, 0-15

1° Game, 1° Set: Tomas Berdych confirma o serviço e faz 1-0 no primeiro set

1° Game, 1° Set: Erro de Bellucci, 30-15

1° Game, 1° Set: Dupla falta de Berdych, 0-15

Tenistas já estão em quadra!

Agora o brasileiro enfrentará o tcheco Tomas Berdych, atual 6° do mundo, pela quarta vez na carreira, sendo a última com vitória de Thomaz Bellucci, nas quartas de final do Masters 1000 de Madri, disputado no saibro, em 2011. Nas outras duas, em Indian Wells (2011) e no ATP de Brisbane (2010), Berdych saiu com a vitória, ambas em quadras rápidas.

Thomaz Bellucci, 33° do mundo, derrotou na estréia o tcheco Jiri Vesely, 45º no ranking da ATP, por dois sets a zero, com parciais de 7/6 e 6/2 em 1h28 de partida.

O atual campeão é o suiço Roger Federer, que ano passado venceu o torneio vencendo a final contra o espanhol David Ferrer por dois sets a um.

Em 2001 o brasileiro Gustavo Kuerten, o popular Guga, conquistou o torneio de Cincinnati ao derrotar na final o australiano Patrick Rafter por dois sets a zero com parciais de 6/1 e 6/3.

O ATP de Cincinnati é um torneio Masters 1000 disputado em quadra dura no Lindner Family Tennis Center, em Mason, Ohio, nos Estados Unidos. Com primeira edição em 1899, é o mais antigo torneio de tênis norte-americano realizado em sua cidade de origem.

Boa noite para todos que estão aqui ligados na VAVEL Brasil! Hoje teremos a segunda rodada do Masters 1000 de Cincinnati com o grande jogo entre o brasileiro Thomaz Bellucci e o tcheco Tomas Berdych, fique conosco e acompanhe todos os lances da partida.