US Open 2015: Simona Halep, a jovem irregularidade entre as melhores.

A partir do próximo dia 31, começa mais uma edição do último Grand Slam do ano, e ele contará com a sexta participação da tenista Simona Halep na chave principal, que sonha em conquistar seu primeiro Grand Slam na carreira, depois de ter chegado nas Quartas na Austrália, ter sido eliminada na segunda rodada em Roland Garros (onde defendia o vice campeonato) e na primeira em Wimbledon, na Inglaterra.

A número 3 do mundo chega ao torneio querendo mostrar que o que aconteceu em Roland Garros e Wimbledon foi um acidente e porque está há algum tempo no top 3, e mais, querendo superar o que conseguiu no ano passado, quando foi semi finalista. Além disso, Simona vem tendo um bom ano, onde ganhou dois títulos (além do vice campeonato na Rogers Cup) e teve boas participações em outros e chegando em alguns momentos ao segundo lugar no ranking geral da WTA.

História no US Open:

Halep já disputou o torneio em cinco oportunidades, tendo chegado no máximo até as oitavas de final, com duas quedas na segunda rodada e uma queda na primeira e terceira rodadas. Em sua primeira aparição na chave principal, em 2010, foi derrotada em três sets pela experiente Jelena Jankovic. Nos dois anos seguintes, duas derrotas na segunda fase da competição, contra Carla Suárez Navarro e Nadia Petrova.

Sua melhor participação no torneio foi no ano de 2013, quando venceu Watson, Vekic e Kirilenko, mas acabou sendo derrotada nas oitavas de final pela italiana Flávia Pennetta.

Trajetória em 2014:

Em 2014, mesmo sendo a cabeça-de-chave número dois, deu adeus na terceira rodada (após vencer a convidada americana Danielle Collins e a eslovaca Jana Cepelova), quando foi surpreendida pela qualifier croata Mirjana Lucic-Baroni, dando adeus ao torneio com as parciais de 7/6 (8) e 6/2.

Expectativa para 2015:

Depois de uma decepcionante campanha em 2014, Simona chega ao torneio depois de ter boas participações em alguns torneios e ter alcançado dois títulos e um vice campeonato, apesar de ter sido eliminada precocemente em Roland Garros e ter repetido seu feito de 2014 no Australian Open, chegando as quartas, mas sendo novamente eliminada jogando mal e sofrendo criticas. Halep soube superar isso e, apesar da derrota na primeira rodada de Wimbledon, ainda conseguiu fazer uma boa campanha em Toronto e chegar à final.

Ficha Técnica:

Nome: Simona Halep

Idade: 23 anos (27/09/1991)

Altura: 1.68m

Peso: 60kg

Cidade Natal e Residência: Constanta, Romênia.

Ranking: 3° Lugar

Melhor Ranking: 2° Lugar (Agosto/2014)

Títulos da WTA: 11 ITF: 6