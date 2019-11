US Open 2015: Andrea Petkovic, um rosto conhecido em Flushing Meadows.

A partir do próximo dia 31, começa mais uma edição do único Grand Slam do ano, e ele contará com a oitava participação da tenista Andrea Petkovic na chave principal. A alemã sonha em conquistar seu primeiro Grand Slam na carreira, depois de ter sido precocemente eliminada em todos os Grand Slams da temporada até então.

A #17 do mundo chega ao torneio querendo mostrar que é capaz de fazer muito mais do que fez nos três Grand Slams do ano até agora. Andrea vem tendo um bom ano, tendo conseguido conquistar um título, no Premier Diamond Games, de Antwerp, na Bélgica. Com esta vitória, a alemã chegou a retornar ao Top 10, fato que não ocorria desde o ano de 2012.

História no US Open:

Petkovic já disputou o torneio em sete oportunidades na chave principal, tendo sido eliminada três vezes na primeira rodada (contra Kerber, Oprandi e Jovanovski), uma na segunda (contra Safarova) e terceira, e uma nas oitavas de final (contra Zvonareva).

Finalmente, sua melhor participação foi no ano de 2011, quando venceu Bychkova, Zheng, Vinci e Suárez Navarro, antes de perder nas quartas de final para a cabeça de chave número um e então número um do mundo, Caroline Wozniaki, pelo placar de 6/1 e 7/6 (5).

Trajetória em 2014:

Em 2014, Andrea Petkovic era a cabeça de chave número 18, e começou sua campanha com um jogo difícil contra a qualifier tunisiana Ons Jabeur, vencendo no terceiro set. Em seguida, teve outra difícil partida contra a portorriquenha Monica Puig, vencendo no tiebreak do set decisivo. A derrota da terceira rodada veio contra a dinamarquesa (e cabeça de chave número 10) Caroline Wozniacki, que venceu a partida por 6/3 e 6/2.

Expectativa para 2015:

Depois de uma campanha aceitável em 2014, Andrea chega ao torneio depois de ter participações medianas em alguns torneios e ter alcançado um título, em Antwerp. Em Grand Slams, Petkovic foi eliminada na primeira rodada em Melbourne, e na terceira rodada em Paris e Londres, então chegará a Nova York querendo ter sua melhor campanha no ano.

Ficha Técnica:

Nome: Andrea Petkovic

Idade: 27 anos (09/09/1987)

Altura: 1.80m

Peso: 69kg

Cidade Natal: Tuzla, Bosnia (é alemã naturalizada)

Residência: Darmstadt, Alemanha

Ranking: 17° Lugar

Melhor Ranking: 9° Lugar (Outubro/2011)

Títulos da WTA: 6 ITF: 9