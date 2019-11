US Open 2015: Teliana Pereira, expectativas altas no melhor momento da carreira.

Pela segunda vez em sua carreira, Teliana Pereira irá participar da chave principal do US Open de tênis, em Nova York, que começa no dia 31 de agosto. A pernambucana, apesar de ser nossa melhor tenista ranqueada, não pode ser comparada com Maria Esther Bueno (multicampeã brasileira), mas o que se pode ter certeza é que estamos vendo uma das melhores tenistas nossas no circuito em praticamente 20 anos.

Teliana Pereira, uma pernambucana “arretada” de 27 anos, que em 10 anos no mundo profissional da WTA (ranking feminino de tênis) já está no TOP 100 e tem titulo de torneio profissional em seu currículo, é uma tenista a qual nunca se deve deixar de respeitar.

História no US Open:

Até hoje, Teliana teve apenas três participações no US Open, e apenas uma delas em chave principal, em 2014. Nos outros dois anos anteriores, foi derrotada logo na primeira rodada do qualifying, perdendo para a portuguesa Maria João Koehler em três sets (2012) e para a jovem convidada americana Victória Duval, por um placar avassalador de 6/1 e 6/3.

Trajetória em 2014:

Pereira chegou ao US Open de 2014 com altas expectativas, já que era sua primeira vez na chave principal do Grand Slam. O sorteio foi certamente ingrato, pois a pernambucana iria estrear justamente contra uma das 32 cabeças de chave, a número 23, Anastasia Pavlyuchenkova. Após um início de jogo equilibrado, a brasileira foi quebrada multiplas vezes e acabou perdendo o jogo por 6/2 e 6/0. A russa passou fácil, mas em seguida seria eliminada na segunda rodada.

Expectativa para 2015:

A expectativa do ano de 2015 não poderia ser maior. Em seu melhor momento na carreira, Teliana Pereira vem de dois títulos a nível WTA (Copa Colsanitas de Bogotá e Brasil Tennis Cup em Florianópolis) e um a nível ITF (Medellin, na Colômbia). Além de outras boas campanhas e semifinais, as quais a pernambucana chegou com frequência. Apesar de ter apenas avançado a segunda rodada da chave principal em Roland Garros (perdeu no qualifying em Melbourne e na primeira rodada em Londres), a brasileira tem boas chances de finalmente passar da primeira rodada em Nova York.

Ficha técnica:

Nome: Teliana Pereira

Idade: 27 anos (20/07/1988)

Altura: 1.68m

Peso: 62kg

Cidade Natal e Residência: Santana do Ipanema, Brasil.

Melhor Ranking: 48° Lugar (Agosto/2015)

Títulos da WTA: 2 ITF: 22