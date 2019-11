US Open 2015: A coroação da temporada de Novak Djokovic

No próximo dia 31 de agosto, segunda-feira, tem início o quarto e último Grand Slam da temporada: US Open, que será disputado na cidade de Nova Iorque, nos Estados Unidos. O torneio reúne os melhores tenistas do circuito mundial, inclusive o número um do mundo, Novak Djokovic da Sérvia.

Semifinalista no ano passado, ao perder para o japonês Kei Nishikori por três sets a um, com parciais de 6/4 1/6 7/6 e 6/3, o tenista da Sérvia tenta seu segundo título nas quadras norte americanas.

Retrospecto no US Open

Sua primeira participação foi no ano de 2005, na qual venceu na primeira rodada o sul coreano Lee Hyung-taik por três sets a zero, com parciais de 6/7 7/6 e 7/6. Em seguida, ganhou do 22º colocado no ranking mundial, Mario Ancic da Croácia, por três sets a um, com parciais de 6/3 5/7 7/6 e 6/3. Porém, na terceira rodada acabou eliminado ao perder para o espanhol Fernando Verdasco em cinco sets: 6/1 4/6 6/7 6/4 e 6/4.

No ano seguinte, repetiu a boa campanha em solo norte americano. Já como 20º cabeça de chave da competição, Djokovic venceu o tenista da casa, Donald Young, em sua estreia por três sets a um, com parciais de 4/6 6/3 6/0 1 6/1. Na segunda rodada eliminou outro tenista dos Estados Unidos, Mardy Fish, em quatro sets: 7/6 6/4 3/6 e 7/6. Entretanto, em seguida parou no 15º colocado no ranking da ATP, o australiano Lleyton Hewitt ao perder em sets diretos, com parciais de 6/3 6/1 e 6/2

O melhor viria em 2007, já como terceiro colocado no ranking mundial, o tenista sérvio venceu Robin Haase da Holanda, Radek Stepanek da República Tcheca, Juan Martin del Potro da Argentina, o argentino Juan Monaco, Carlos Moya da Espanha e o espanhol David Ferrer para chegar à sua primeira final de US Open, na qual foi derrotado pelo líder do ranking mundial, o suíço Roger Federer, por três sets a zero, com parciais de 7/6 7/6 e 6/4.

Em 2008, caiu na fase semifinal após perder para o mesmo algoz do último ano, Federer. Dessa vez, a derrota veio em quatro sets, com parciais de 6/3 5/7 7/5 e 6/2. Djoko vinha de vitórias sobre Arnaud Clement da França, Robert Kendrick dos Estados Unidos, Marin Cilic da Croácia, Tommy Robredo da Espanha e Andy Roddick dos Estados Unidos.

No ano seguinte, o resultado se manteve o mesmo. Depois de ganhar de Ivan Ljubicic da Croácia, Carsten Ball da Austrália, Jesse Witten dos Estados Unidos, Radek Stepanek da República Tcheca e Fernando Verdasco, acabou perdendo para Federer nas semis por três sets a zero com parciais de 7/6 7/5 e 7/5.

Em 2010, Djokovic conseguiria enfim vencer Federer em Nova Iorque. Após vitórias sobre Viktor Troicki da Sérvia, Philipp Petzschner da Alemanha, James Blake dos Estados Unidos, Mardy Fish também dos Estados Unidos e Gael Monfils da França, o tenista sérvio derrotou Roger Federer em cinco sets: 5/7 6/1 5/7 6/2 e 7/5. Mas acabou perdendo a final para o espanhol Rafael Nadal por três sets a um, com parciais de 6/4 5/7 6/4 e 6/2.

Em 2011 veio a consagração: seu primeiro e único título de US Open até aqui. Como principal favorito ao título, ganhou do irlandês Conor Niland, Carlos Berlocq da Argentina, Nikolai Davydenko da Rússia, Alexandr Dolgopolov da Ucrania e seu compatriota Janko Tipsarevic para chegar à semifinal, na qual ganhou de Federer de virada: 6/7 4/6 6/3 6/2 e 7/5. Na final, teve sua revanche contra Nadal, vencendo por três sets a um, com parciais de 6/2 6/4 6/7 e 6/1.

Trajetória em 2014

No ano passado, Djoko entrou no torneio como cabeça de chave número um. Em sua estreia, ganhou do argentino Diego Schwartzman em sets diretos. Em seguida, venceu Paul Henri Mahieu da França, Sam Querrey dos Estados Unidos e Philipp Kohlschreiber da Alemanha, todas vitórias sem perder um set se quer. Nas quartas de final, bateu o britânico Andy Murray por três sets a um, com parciais de 7/6 6/7 6/2 e 6/4. Nas semis, foi surpreendido por Kei Nishikori.

Expectativa para 2015

Atual líder do ranking da ATP, o sérvio Novak tem seis títulos no ano: Australian Open, Masters 1000 de Indian Wells, Miami, Monte Carlo e Roma além de Wimbledon. O tenista sérvio carrega um recorde de 56 vitórias contra apenas cinco derrotas, sendo as duas mais recentes nas decisões dos Masters 1000 de Montreal e Cincinnati para Andy Murray e Roger Federer, respectivamente. Por isso, ainda restam dúvidas em relação à atuação que o número um do mundo terá no último Grand Slam do ano.

Ficha Técnica

Nome: Novak Djokovic

Nacionalidade: Sérvia

Ranking: 1

Idade: 28

Técnico: Boris Becker

Você acompanha o quarto e último Grand Slam da temporada, US Open na VAVEL Brasil.