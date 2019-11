US Open 2015: A chance de ouro para Thomaz Bellucci

No próximo dia 31 de agosto, segunda-feira, tem início o quarto e último Grand Slam da temporada: US Open, que será disputado na cidade de Nova Iorque, nos Estados Unidos. O torneio reúne os melhores tenistas do circuito mundial, entre eles estará o brasileiro Thomaz Bellucci.

O número um do Brasil ocupa atualmente o 30º posto no ranking da ATP, por isso será cabeça de chave no Grand Slam norte americano. Bellucci vem de uma das melhores temporadas da carreira e tem grandes chances de fazer sua melhor campanha em torneios de Grand Slam.

Retrospecto no US Open

A primeira participação de Thomaz Bellucci em torneios de Grand Slam foi no ano de 2008. Em Nova Iorque, entrou diretamente na chave principal. Sua estreia foi diante do espanhol Óscar Hernandez, a vitória veio em quatro sets, com parciais de 6/3 6/7 6/4 e 7/5. Em seguida, acabou perdendo para o 17º cabeça de chave da competição, Juan Martin del Potro da Argentina, por três sets a um, com parciais de 4/6 6/1 7/5 e 6/3.

No ano seguinte, Thomaz veio do qualifying. Na primeira rodada, teve pela frente Yen-hsun Lu de Taipei, a vitória veio em sets diretos, com parciais de 6/4 6/2 e 6/3. Na segunda rodada, enfrentou o 9º cabeça de chave do torneio, Gilles Simon da França, contra quem perdeu por três sets a zero, com parciais de 6/3 6/2 e 6/4.

Em 2010, Bellucci entrou no torneio como 26º cabeça de chave. Em sua estreia, venceu o tenista convidado da competição, Tim Smyczek dos Estados Unidos, por três sets a zero, com parciais de 6/3 7/5 e 7/6. Porém, acabou sendo derrotado pelo sul africano Kevin Anderson em cinco sets, com parciais de 6/7 6/4 7/5 6/4 e 7/6.

Um ano depois, Thomaz enfrentou o israelense Dudi Sela na estreia. Entretanto, foi derrotado em cinco sets, com parciais de 4/6 2/6 6/4 6/3 e 6/0. Em 2012, caiu na mesma primeira rodada do torneio, dessa vez para o espanhol Pablo Andujar por três sets a um, com parciais de 7/6 3/6 7/6 e 7/5. No ano seguinte, perdeu tambem na primeira rodada. Seu algoz foi o espanhol Roberto Baustista Agut, que venceu em sets diretos, com parciais de 6/3 6/2 e 6/2.

Trajetória em 2014

O ano de 2014 vinha sendo um dos piores na carreira de Thomaz Bellucci. Na Austrália, acabou sendo eliminado na primeira rodada. No saibro francês, caiu na segunda rodada. Já na grama de Wimbledon não passou da primeira rodada do torneio qualificatório.

Em agosto, teve o experiente Nicolas Mahut na estreia. Surpreendentemente, venceu em sets dretos, com parciais de 7/6 6/4 e 6/1. Entretanto, na segunda rodada enfrentaria o 3º cabeça de chave do torneio, Stan Wawrinka da Suíça. A partida foi equilibrada, mas acabou com vitória de Stan em quatro sets: 6/3 6/4 3/6 e 7/6.

Expectativa para 2015

No ano de 2015, Thomaz Bellucci retornou ao top 30 da ATP depois de quatro anos de ausência. Neste ano, carrega um recorde de 24 vitórias e 22 derrotas. Em fevereiro, chegou à semifinal do ATP 250 de Quito, no Ecuador, porém foi derrotado pelo dominicano Victor Estrella Burgos. Três meses depois, conquistou o título do ATP 250 de Genebra, na Suíça, ao derrotar o portguês João Sousa na decisão. Dois meses depois, foi semifinalista do ATP 250 de Gstaad, também na Suíça.

Após eliminações para Tomas Berdych e Novak Djokovic, nos Masters 1000 de Cincinnati e Montreal, respectivamente, Thomaz chega em boa fase e tem uma chance de ouro no último Grand Slam do ano, US Open.

Ficha Técnica

Nome: Thomaz Bellucci

Nacionalidade: Brasil

Ranking: 30

Idade: 28

Técnico: João Zwetsch

Você acompanha o quarto e último Grand Slam da temporada, US Open na VAVEL Brasil.