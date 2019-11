US Open 2015: Milos Raonic retomando a boa fase

Alto e jovem tenistas, o canadense de 24 anos nasceu bem longe do Canadá: a cidade de Podgorica, que fica em Montenegro (ex-república iugoslava), é sua cidade-natal, porém por lá viveu por pouco tempo, se mudando para Thornhill, em Ontario, aos 3 anos de idade. Com apenas 8 anos, começou a se aventurar no mundo do tênis, dando as raquetadas iniciais no Bramalea Tennis Club, com ajuda de seu pai. Logo, com o passar do tempo, seu talento e bons resultados chamaram a atenção da Federação Cadense de Tênis, que o colocou para frequentar o Centro Nacional de Treinamento de Montreal aos 17 anos, em 2007, ajudando também na questão financeira para disputa de torneios internacionais.

Desde o ano de 2008, ele é profissional registrado na ATP, e teve ascenção rápida no circuito, abusando de seus principais golpes de backhand, e principalmente o seu saque, que produz inúmeros aces em partidas e durante toda a temporada.

Apesar do talento e força do saque, o maior torneio ao qual Raonic venceu foi o ATP 500 de Washington em 2014. Até este torneio, já conquistou outros 5 títulos, todos de ATP 250: 3 vezes campeão em San José (EUA – 11/12/13) e 1 vezes em Bangkok (TAI – 13) e Chennai (IND – 12). Todos em quadra dura, sua superfície favorita, e onde se formou na carreira profissional.

Porém, como finalista, já chegou a torneios maiores, como Masters 1000 de Paris em 2014, e de seu país em 2013, também na quadra dura. Foi finalista também em Tóquio, em anos consecutivos (12/13/14), que é um ATP 500, além do ATP 250 de Memphis em 2 oportunidades (11/12).

O ano de 2015 de Raonic foi marcado por sua lesão no pé, que o tirou das quadras ao final do mês de Junho e só o fez retornar este mês. Iniciou o ano já na Australia, no ATP 250 de Brisbane, onde chegou a final batendo Kei Nishikori na semi, porém perdeu o título para o suíço Roger Federer.

BOA FASE NO COMEÇO DE ANO

O torneio de Brisbane serviu de preparação para o 1º Grand Slam do ano, o Australia Open, onde chegou até as quartas, passando por atletas como alemão Benjamin Becker e o espanhol Feliciano Lopez, mas esbarrou em um líder de ranking mundial, o sérvio Novak Djokovic.

Logo depois, disputou o ATP 500 de Roterdã, na Holanda, onde só foi batido pelo suíço Stan Wawrinka na semi, mesmo fase que chegou no Masters 1000 de Indian Wells, já nos Estados Unidos, sendo batido novamente por Roger Federer nesta fase, porém eliminando tenistas em partidas anteriores de grande porte, como Rafael Nadal e Tommy Robredo.

HISTÓRIA NO US OPEN E EXPECTATIVA

Raonic participou do último Grand Slam da temporada em apenas 4 oportunidades, tendo uma participação diferente apenas na 1º vez, quando saiu do qualifying para a chave principal. Em 2010, precisou arrumar uma vaga na chave principal através do qualy, batendo Misha Zverev – ALE, Alex Bogomolov Jr – RUS e David Guez – FRA, e assim fez sua estreia na 1º fase do torneio contra o australiano Carsten Ball, sendo eliminado por 3 sets a 1.

A partir de 2012, Milos passou a ter participação direta na fase de grupoes, até por causa de sua grande ascenção no ranking mundial. Logo neste ano, chegou até as oitavas de final, contra o britânico Andy Murray, quando foi eliminado por 3 sets a 0. Em 2013, nesta mesma fase, o francês Richard Gaschet foi o responsável pela eliminação do canadense. Ano passado parou na fase de oitavas de novo, desta vez para o finalista daquela edição do torneio Kei Nishikori, o japonês TOP10 do mundo.

Para esta edição do major, não se espera uma ótima performance de Milos, nem mesmo que ele iguale a fase de oitavas, já que nos 2 Masters 1000 que tivemos anteriormente e fazem parte do circuito de preparação para o torneio americano, ele foi eliminado direto na estreia: em casa, Montreal, para o croata Ivo Karlovic em sets diretos, assim como em Cincinatti, onde o espanhol Feliciano Lopez o bateu, também em sets diretos.

FICHA TÉCNICA

MILOS RAONIC

RANKING ATUAL: 10º

MELHOR RANKING: 4º em MAI/2015

TÍTULOS: 6 em simples (Washington, San Jose [3], Bancoc, Chennai)

TÍTULOS EM US OPEN: 0

US OPEN EM 2014: Oitavas de final da chave principal (der. Kei Nishikori 3/2)