US Open 2015: Wawrinka busca titulo inédito

A cidade suíça de Lausanne tem um dos seus filhos mais ilustres lá no TOP 5 do ranking mundial da ATP, e ele se chama Stanislas Wawrinka. Nome de origem polonesa, mas apenas por ascendência, já que seu pai é alemão e sua mãe suíça, além de avós tchecos. Wawrinka usa como apelido 2 nomes bem conhecidos do circuito: Stan ou “Stanimal”.

Profissional no circuito desde 2002, Stan tem uma carreira de certa irregular, quando comparamos seus títulos até 2013, e seu talento, com um dos mais lindos e potentes backhands de esquerda do circuito. Isso passa a mudar a partir de 2014, quando enfim seu talento e sua cabeça ajudam, botando para quebrar em torneios grandes.

Até 2013, os títulos conquistados pelo suíço foram em Umag, Casablanca, Chennai e Oeiras. Todos ATP 250, sendo Chennai em piso duro e os outros em saibro, seu piso pedileto devido seus golpes fortes, além do já citado backhand de esquerda.

O ano de 2014 começou muito bem para Stan, já que o seu compromisso inicial foi novamente o ATP 250 de Chennai, na Índia, onde novamente levantou o troféu de campeão. Preparação que ele usa em piso duro já para o 1º Grand Slam do ano, o Australia Open, e neste ano, seria algo mágico para ele.

Chegou até as quartas do torneio tendo além de WO contra Vasek Pospisil, batendo adversários como Andrey Golubev e Tommy Robredo. Mas nesta fase de quartas teve pela frente simplesmente Novak Djokovic, então ainda 2º colocado no ranking da ATP, conquistando importante vitória por 3 sets a 1. Na semi, teve de vencer em 5 sets o tcheco Tomaz Berdych, para então na final ter o número 1 do mundo Rafael Nadal, o “Toro Miura” entre ele e o cobiçado troféu. Partida difícil, onde Nadal já demostrava problemas físicos ao final dela, em por 3 sets a 1, Stanimal chega a sua maior glória na carreira até então, um título de Grand Slam, e sua guinada no ranking de 8º para 3º posição.

O ano especial continuaria ainda mais a frente, quando bateu Milos Raoni, David Ferrer e seu compatriota e parceira na Copa Davis, Roger Federer, no saibro de Monte-Carlo, conquistando seu 1º Masters 1000 na carreira.

Após isso, chegou a apenas mais 2 semis no ano, em Londres, no ATP 250 de Queens, e no ATP Tour Finals, também em Londres.

Em 2015, Wawrinka conquistou também seu 2º major na carreira, batendo o agora número 1 do mundo Novak Djokovic no saibro de Roland Garros, na França.

BOM RETROSPECTO NO US OPEN

No último major da temporada, Wawrinka oscilou bons resultados, e algumas eliminações precoces. A primeira vez que o disputou foi em 2005, já na chave principal. Bateu o americano Rajeev Ram, e depois simplesmente o número 10 do mundo na época, o argentino Mariano Puerta. Parou na 3º rodada quando teve pela frente o experiente chileno Nicolas Massu. Em 2006, parou na mesma rodada, contra o então 5º colocado do mundo, o espanhol Tommy Robredo.

A participação de 2007 teve inédita oitavas de final em seu currículo, onde parou no argentino Juan Ignacio Chela, mas registrou vitória na 2º rodada sobre o russo Marat Safin. Em 2008, já como tenista TOP 10 do mundo, parou na mesma fase de oitavas, mas desta vez para outro top rankeado, o britânico Andy Murray.

O ano de 2009 não ia lá muito bem para Stan, que chegava naquela edição de US Open apenas como 20º colocado no ranking e se viu em jogo duro e sendo eliminado logo em 1º rodada para o experiente equatoriano Nicolas Lapentti. No ranking de 2010, Stan chegou no major ainda mais atrás, como 27º colocado, mas fez bonito no torneio, chegando até as quartas, eliminando seus então carrascos anteriores como Chela e Murray, mas esbarrou em um surpreendente russo Mikhail Youzhny, então 14º do mundo, e que avançou para semi naquele US Open.

Stan amargou nova eliminação precoce no ano seguinte, em 2º rodada, para tenista da casa Donald Young. Em 2012, nas oitavas pegou o então 2º colocado do ranking Novak Djokovic, e parou ali. O mesmo Djoko foi seu algoz em uma inédita semifinal de 2013, batendo Berdych e Murray nas fases anteriores.

No ano passado como 4º colocado do ranking mundial, Stan bateu o tcheco Jiri Vesely na estreia, e depois se seguiram vitórias sobre o brasileiro Thomaz Bellucci, o esloveno Blaz Kavcic e o espanhol Tommy Robredo, até parar nas quartas para o japonês e finalista daquele ano Kei Nishikori.

ELIMINAÇÃO PRECOCE PODE ACONTECER

Para a edição 2015 do US Open, Wawrinka chega de certa forma embalado, com uma fase de quartas de final no Masters 1000 de Cincinnati, onde Djokovic o eliminou. O Masters 1000 de Montreal foi péssimo para o suíço, sendo eliminado na estreia para o australiano Nick Kyrgios, desistindo da partida no 3º set, quando já estava 4/0 para o rival, devido a dores nas costas, além de ouvir a infeliz citação do australiano de que sua namorada já saiu com outro australiano, Thanasi Kokkinakis.

Apesar de jogar em um tipo de piso que já lhe rendeu títulos importantes como o Australia Open, não é exatamente seu piso favorito. A dor nas costas que o tirou de Montreal não apareceu de novo em Cincinnati, mas é semrpe bom ter um pé atrás quando se tem algum problema do tipo muito próximo a um Grand Slam. Se jogar o que sabe e pode, chegar a uma semifinal é quase uma obrigação, mas se for eliminado em fases anteriores, inclusive iniciais, poderá não ser nenhum absurdo.

FICHA TÉCNICA

STANISLAS WAWRINKA

RANKING ATUAL: 5º

MELHOR RANKING: 3º em JAN/2014

TÍTULOS: 10 em simples (Umag, Chennai [3], Casablanca, Oeiras, Australia Open, Monte-Carlo, Rotterdam, Roland Garros)

TÍTULOS DE US OPEN: 0

US OPEN EM 2014: Quartas de final da chave principal (der. Kei Nishikori 3/2)