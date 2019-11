US Open 2015: Andy Murray, para repetir 2012

Na próxima segunda-feira (31), acontecerá a edição 2015 do US Open, último Grand Slam do ano no tênis. Dentre os favoritos para conquistar a taça estão Novak Djokovic, Roger Federer, Rafael Nadal e Andy Murray, que busca vencer seu segundo título do torneio, já que foi campeão em 2012.

No torneio do ano passado, Murray foi derrotado por Djokovic nas quartas de finais, em parciais de 7/6, 6/7, 6/2 e 6/4, em uma partida onde o britânico não estava tão focado como de costume, e acabou sendo derrotado pelo atual número 1 do mundo. Em 2015, Murray espera ter uma campanha melhor e, quem sabe, chegar ao título.

Retrospecto no US Open

O primeiro US Open de Murray foi em 2005, quando o britânico chegou apenas a segunda rodada, sendo derrotado pelo francês Arnaud Clément na ocasião por 3 a 2, com parciais de 6/2, 7/6, 2/6, 6/7 e 6/0. No ano seguinte, o britânico chegou mais longe, alcançando a quarta rodada, mas acabou sendo eliminado pelo russo Nikolay Davydenko por 3 a 1, com parciais de 6/1, 5/7, 6/3 e 6/0.

Em 2007, Murray, que vivia um bom momento, decepcionou mais uma vez, quando caiu na terceira rodada para o desconhecido sul-coreano Lee Hyung-taik por 3 a 1, com parciais de duplo 6/3, 2/6 e 7/5. O primeiro grande momento da carreira de Murray aconteceu em 2008, quando o britânico chegou na final, mas foi derrotado por Roger Federer, com parciais de 6/2, 7/5 e 6/2.

Após não ir bem em 2009 e 2010, Murray voltou a figurar entre os melhores em 2011, quando foi derrotado na semifinal pelo espanhol Rafael Nadal por 3 a 1, com parciais de 6/4, 6/2, 3/6 e 6/2. E depois tanto persistir em busca de seu primeiro título de Grand Slam, finalmente o britânico chegou no topo, quando bateu Novak Djokovic em um partida sensacional com parciais de 7/6, 7/5, 2/6, 3/6 e 6/2. Em 2013, Murray chegou apenas às quartas.

Trajetória em 2014

Assim como em 2013, Murray não fez o Grand Slam esperado por todos. No ano passado, o britânico foi derrotando seus adversários de forma tranquila e jogando muito bem, mas nas quartas de finais, mais uma vez Novak Djokovic foi sua pedra no sapato. O sérvio bateu Murray por 3 a 1, com parciais de 7/6, 6/7, 6/2 e 6/4. Djokovic viria a perder nas semis para Kei Nishikori.

Expectativa para 2015

Número 3 do mundo, Murray faz um bom 2015, mas com alguns altos e baixos. O britânico já conquistou quatro títulos no ano, entre eles o difícil ATP de Madrid, e vem com moral para a edição 2015 do US Open. Murray espera não sofrer com estas irregularidades no torneio e voltar a sorrir, como fez na edição de 2012, quando foi campeão.

Ficha técnica

Nome: Andy Murray

Nacionalidade: Britânico

Ranking: 3º

Idade: 28 anos

Técnico: Amélie Mauresmo