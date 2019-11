US Open 2015: Kei Nishikori, e o desejo por uma nova final

Kei Nishikori é um tenista versátil como poucos, consegue jogar em praticamente todas superfícies, e a cada ano vem evoluindo mais o seu tênis, porém ainda falta realizar o seu grande sonho e o passo final para estar entre os melhores definitivamente: vencer um Grand Slam.

Nishikori possui 25 anos, e nasceu em Matsue na província de Shimane no Japão. Seu pai, Kiyoshi, é um engenheiro, e sua mãe, Eri, é professora de piano. Ele tem uma irmã mais velha, Reina, que se formou na faculdade e trabalha em Tóquio.

janeiro de 2014, Nishikori tem sido treinado pelo ex-n.º 2 do mundo, Michael Chang, e de lá para cá vem fazendo história, sendo o primeiro japonês a atingir o top 10 do rank da ATP e o primeiro asiático a ser finalista de um Grand Slam no masculino, feito conquistado em 2014 no US Open. Em 02 de março de 2015, alcançou o melhor ranking de simples da carreira quando chegou a 4ª colocação. Em simples, Nishikori já conquistou 10 títulos de torneios nível ATP e foi vice em outros cinco.

História no US Open

Em sua primeira participação no US Open em 2011, Kei Nishikori acabou sendo derrotado na primeira rodada pelo italiano Flavio Cipolla. Já no ano seguinte conseguiu ir além e alcançar a terceira rodada, quando caiu para o croata Marin Cilic por três sets a um. Em 2013 novamente fez má campanha sendo derrotado na estréia pelo britânico Daniel Evans. Ano passado veio o seu grande momento no US OPEN e na carreira, quando venceu nas oitavas o canadense Milos Raonic, nas quartas o suiço Stan Wawrinka e na fase semifinal o número 1 do mundo Novak Djokovic, sendo o primeiro asiático a chegar numa final masculina de Grand Slam. Porém na final reencontrou o seu carrasco de 2012, o croata Marin Cilic, e acabou sendo derrotado por três sets a zero com triplo 6/3 e acabando com o vice-campeonato da competição.

2015 de oscilações

Nishikori alcançou as quartas no Australian Open e em Roland Garros, conquistando dois títulos de ATP no ano. Desistiu de Wimbledon por causa de uma lesão na panturrilha, mas garante estar 100% para a o grand slam americano.

FICHA TÉCNICA

Nome: Kei Nishikori

Altura: 1,78

País: Japão

Idade: 25 anos

Rank atual: 4°

Melhor rank: 4°

Títulos: 10

Melhor resultado no US Open: Finalista em 2014