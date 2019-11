Análise da chave masculina de US Open

No próximo dia 31 de agosto, segunda-feira, tem início o quarto e último Grand Slam da temporada: US Open, que será disputado na cidade de Nova Iorque, nos Estados Unidos. O torneio reúne os melhores tenistas do circuito mundial entre eles Novak Djokovic da Sérvia, Roger Federer da Suíça e Andy Murray da Escócia.

1º Quadrante

Caminho de Novak Djokovic: Souza - Pospisil - Seppi - Goffin - Nadal - Nishikori - Federer.

O sérvio Novak Djokovic é o principal favorito ao título. Campeão do Australian Open e de Wimbledon, o número um do mundo busca seu segundo título de US Open neste ano. Sua jornada começa diante do número dois do Brasil, João Souza, o "Feijão". Contra jogadores entre os 10 melhores do mundo, Feijão tem uma partida: no Brasil Open de 2014, no qual foi eliminado pelo espanhol Rafael Nadal por dois sets a zero, com parciais de 6/4 e 6/2.

Em seguida, o desafio estaria por conta do jovem canadense Vasek Pospisil, que enfrenta Andreas Haider-Maurer da Áustria na estreia. No Masters 1000 de Cincinnati, nos Estados Unidos, Pospisil acabou eliminado na segunda rodada pelo búlgaro Grigor Dimitrov. Na sequência, o adversário seria o experiente Andreas Seppi da Itália, que no início deste ano tirou o suíço Roger Federer do torneio após ganhar em quatro sets: 7/6 7/5 4/6 e 6/4. Caso o favoritismo se confirme, Djoko enfrenta o cabeça de chave número 14 da competição, David Goffin da Bélgica, que venceu o ATP 250 de Gstaad, na Suíça, no mês passado.

Caminho de Rafael Nadal: Coric - Schwartzman - Fognini - Raonic - Djokovic - Nishikori - Federer.

Por mais insensato que pareça, Rafael Nadal não chega ao US Open como um dos favoritos ao título. Com uma temporada muito abaxo da média, o espanhol enfrentará o promissor Borna Coric da Croácia na primeira rodada. A primeira "zebra" do torneio pode vir dessa partida, visto que Coric venceu Nadal no ATP 500 de Basel de 2014 por dois sets a zero, com parciais de 6/4 e 6/2.

Caso Nadal vença, o adversário será Diego Schwartzman da Argentina, que não oferece muito perigo ao tenista espanhol. Porém, a terceira rodada contra o italiano Fabio Fognini certamente será muito interessante: nas três partidas entre os dois neste ano, o italiano venceu no Rio Open e em Barcelona, enquanto o espanhol ganhou em Hamburg, na Alemanha.

O confronto seguinte é diante do canandense Milos Raonic, o 10º cabeça de chave. Raonic vem de um longo período parado por conta de uma lesão. Por isso, sua volta vem repleta de desconfiança.

2º Quadrante

Caminho de Kei Nishikori: Paire - Stepanek - Robredo/Dolgopolov - Tsonga/Monfils - Cilic - Djokovic - Federer.

O mais azarado no sorteio é o japonês Kei Nishikori, sem dúvidas. Logo na primeira rodada, ele tem o talentoso francês Benoit Paire pela frente. O francês vem de uma derrota dura contra o número um do mundo, Novak Djokovic, no Masters 1000 de Cincinnati. Em seguida, seu adversário será o experiente Radek Stepanek.

Alexandr Dolgopolov, semifinalista em Cincinnati, e Tommy Robredo assombrarão Nishikori em sua defesa dos pontos de finalista do ano passado logo na terceira rodada. Já nas oitavas, o desafio será contra um dos franceses: Gael Monfils ou Jo-Wilfried Tsonga.

Caminho de Marin Cilic: Pella - Pouille - Dimitrov - Ferrer - Nishikori - Djokovic - Federer

Atual campeão, Marin Cilic da Croácia, terá na estreia o argentino Guido Pella, contra quem não terá dificuldades para vencer. Em seguida, diante do francês Lucas Pouille, as dificuldades aumentam, mas não o suficiente como na terceira rodada, contra o búlgaro Grigor Dimitrov, 17º cabeça de chave do torneio.

Nas oitavas, outra prova de fogo: David Ferrer da Espanha, que vem de um longo período se recuperando de uma lesão e pode surpreender na competição.

3º Quadrante

Caminho de Andy Murray: Kyrgios - Mannarino - Bellucci - Anderson - Wawrinka - Federer - Djokovic.

O terceiro cabeça de chave da competição é Nick Kyrgios. Envolto de polêmicas, além de muito talento, o jovem australiano sempre oferece um grande perigo aos adversários. No Masters 1000 de Montreal, venceu Stan Wawrinka da Suíça. Em seguida, a partida seria diante do francês Adrian Mannarino, que está longe de ameaçar o escocês.

Na terceira rodada, o desafiante será o número um do Brasil, Thomaz Bellucci. No único confronto entre os dois até então, Bellucci venceu nas oitavas de final do Masters 1000 de Madrid de 2011 por dois sets a zero, com parciais de 6/4 e 6/2. Na sequência, Kevin Anderson desafia o escocês.

Caminho de Stan Wawrinka: Ramos-Vinolas - Chung - Sock - Simon - Murray - Federer - Djokovic.

Campeão de Roland Garros, o suíço Stan Wawrinka começa sua caminhada em direção ao título inédito contra o modesto espanhol Albert Ramos-Vinolas. Logo na segunda rodada, tera um confronto interessante diante do promissor sul-coreano Hyeon Chung, atual 71º colocado no ranking mundial - e em ascensão.

Jack Sock dos Estados Unidos pode oferecer problemas, mas nada que possa adiar a ida de Wawrinka de volta para casa. Já Gilles Simon da França pode ameçá-lo se estiver em grande fase.

4º Quadrante

Roger Federer: Leonardo Mayer - Baghdatis - Kohlschreiber - Isner - Berdych - Murray - Djokovic.

Número dois do mundo e vindo de título do Masters 1000 de Cincinnati sobre Novak Djokovic, Roger Federer começa sua caminhada pelo 18º título de Grand Slam diante do argentino Leonardo Mayer. Tanto o argentino, quanto Marcos Baghdatis do Chipre não parecem oferecer dificuldades ao suíço.

Porém, na terceira rodada começaria a prova de fogo: o alemão Phillip Kohlschreiber, contra quem Federer tem um impressionante recorde de nove vitórias e nove partidas. Em seguida, o desafiador é o norte americano John Isner, que já venceu o suíço na Copa Davis de 2012.

Caminho de Tomas Berdych: Fratangelo - Kudla - García-López - Gasquet - Federer - Murray - Djokovic.

Berdych vem de uma temporada muito abaixo da média, entretanto não terá tantas dificuldades nas primeiras rodadas do Grand Slam norte americano: os jovens Bjorn Fratangelo e Denis Kudla, ambos dos Esatdos Unidos, serão seus desafiantes nas primeiras rodadas.

Na terceira rodada, o adversário é o especialista em quadras de saibro, Guillermo Garcia-Lopez da Espanha. Nas oitavas, enfrenta o perigoso francês Richard Gasquet, que vem de ótimas campanhas desde Wimbledon, onde fez semifinal.

A partir de segunda-feira, 31, os 128 tenistas da chave masculina de US Open começam sua caminhada pelo título do quarto e último Grand Slam do ano. Você acompanha essa batalha na cobertura completa da VAVEL Brasil!