US Open 2015: Grigor Dimitrov, o desejo de repetir no profissional o sucesso do juvenil

O búlgaro Grigor Dimitrov, atual número 17 do mundo, é considerado o maior tenista búlgaro de todos os tempos, sendo o primeiro e único jogador do seu país que integrou o top20, e também o que ganhou mais dinheiro, além de ser o único jogador de tênis búlgaro a ganhar um título da ATP na categoria simples e a chegar a uma final em duplas (em 2011). Dimitrov também teve sucesso na sua carreira de juvenil, sendo o número 1 do mundo e vencendo o Torneio de Wimbledon 2008 Juvenil Simples e US Open 2008 Juvenil Simples. No final da temporada de 2013, foi o jogador mais jovem no top 50, e em Abril de 2014 teve seu melhor rank na ATP, atingindo a 8° colocação. Grigor Dimitrov nasceu em Haskovo como filho único do pai Dimitar, um treinador de tênis e da mãe Maria, uma professora de educação física e ex-jogadora de volei.

História no US Open

O primeiro grande passo de Dimitrov no torneio americano foi o título juvenil em 2008, já no profissional a sua trajetória começou em 2011 caindo na primeira rodada para o francês Gael Monfils. Nos anos seguinte o búlgaro repetiu a má campanha de 2011 e caiu novamente na estréia em 2012 e 2013. Em 2014 veio a sua melhor marca, com um grande jogo na terceira rodada, Dimitrov venceu o belga David Goffin de virada por três sets a um depois de levar um 'pneu' no primeiro set, conseguiu a recuperação e a classificação para as oitavas da competição. Mas não resistiu ao francês Gael Monfils, e acabou novamente derrotado por ele no US Open.

2015 decepcionante

Dimitrov vem tendo um 2015 bem abaixo do desejado, no Australian Open chegou até a quarta rodada, caindo nela para o britânico Andy Murray, por três sets a um. Seu melhor resultado até agora nesse ano foi no ATP 250 de Istambul, onde chegou a fase semifinal mas acabou derrotado pelo uruguaio Pablo Cuevas. Já em Roland Garros outra decepção, acabou eliminado na estréia pelo americano Jack Sock por três sets a zero. Pelo segundo ano seguido, Dimitrov deixou Roland Garros sem vencer um set, já que caiu diante de Ivo Karlovic em 2014. E em Wimbledon não conseguiu repetir a boa campanha de 2014, quando foi semifinalista do torneio, e acabou sendo eliminado na terceira rodada para o francês Richard Gasquet.

FICHA TÉCNICA

Nome: Grigor Dimitrov

Altura: 1,91

País: Búlgaria

Idade: 24 anos

Rank atual: 17°

Melhor rank: 8°

Títulos: 4

Melhor resultado no US Open: Oitavas em 2014