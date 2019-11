US Open 2015: Gael Monfils brincalhão, mas perigoso

O irreverente tenistas francês nasceu em Paris, a capital do país, em 1 de setembro de 1986, a exatos 28 anos. Ele é filho de um treinador de futebol e uma enfermeira, ambos caribenhos (pai veio da ilha de Guadalupe, e mãe de Martinica), e tem 1 irmão mais novo na família.

No tênis, seu maior feito foi ser número 1 do mundo na categoria juvenil em 2004, já tendo ganho 3 dos principais torneios do mundo: Australia Open, Roland Garros e Wimbledon. Neste mesmo ano, entrou no ranking profissional, onde logo cedo passou a despontar como um dos grandes nomes do circuito, e futuro grande campeão.

No ano de 2005, chegou a 3 finais de torneios da ATP a nível 250: Lyon, Metz (FRA) e Varsóvia (POL), este último sendo campeão. Finalista em Doha (CAT – 2006), Kitzbuhel (AUT – 2007), Viena (AUT – 2008) e em Acapulco (MEX – 2009).

A partir do ano de 2009, algumas belas atuações o levaram a belos momentos como o título em Metz, quadra dura em seu pais, e a final do seu primeiros Masters 1000 na carreira, em Paris, sua cidade natal. Este mesmo grande torneio teve Monfils na final no ano seguinte, porém novamente ele não ganhou o título.

Dono de um estilo irreverente de jogar e de ser, tem o apelido de “Lamonf” ou “Sliderman” devido as deslizadas insanas que quase sempre faz, seja qual tipo de piso for a quadra. Inclusive, em seu currículo, tanto saibro quanto as quadras duras mostram bons resultados para o francês.

US OPEN EM ALTOS E BAIXOS E EXPECTATIVA

Monfils tem no total 8 participações no último major da temporada de tênis profissional em toda sua carreira, tendo em 2 oportunidades alcançados as quartas de final do torneio. Estreou em 2005, ano seguinte a sua profissionalização contra o então ainda ascendente sérvio Novak Djokovic, que era apenas 97º colocado no ranking (Gael já era 43º). Por 3 sets a 2, com direito a pneu aplicado por Monfils, Djoko venceu aquela partida, disputa na 1º rodada da chave principal.

Após isso, Monfils voltou em 2006 ao aberto americano, sendo derrotado na 2º rodada da chave principal por Wesley Moodle, sulafricano. O seu novo retorno à quadra dura nos States foi em 2008, onde alcançou as oitavas do torneio, eliminando na 3º rodada o então 7º colocado do ranking mundial, o argentino David Nalbandian. Foi cair na rodada seguinte para americano Mardy Fish. Nesta mesma fase no ano seguinte, caiu para o então 3º do mundo, Rafael Nadal.

O ano de 2010 chegou e Gael conquistou pela 1º vez sua melhor marca no major, batendo nas quartas de final, perdendo novamente para Djokovic, agora 3 do mundo. Até esta fase, bateu tenistas abaixo de seu ranking na época, que era 19º colocado.

Em 2011 e 2013, amargou eliminações em 2º rodada, até chegar no ano passado e igualr de novo sua melhor marca no US Open, sendo eliminado pelo suíço Roger Federer nas quartas. Desta vez, nas 2 rodadas anteriores, bateu tenistas melhores rankeados que ele, que estava na 24º posição: seu compatriota Richard Gasquet, então 14º, e o búlgaro Grigor Dimitrov, então 8º do mundo.

Para 2015, o ShowMan da ATP não deve fazer feio neste quesito em quadra, mas fica difícil projetar um bom resultado como quartas de final, ou novas eliminações precoces. Os torneios pré-US Open que ele disputou não foram muito bons, sendo eliminado na 2º rodada do Masters 1000 de Montreal, e logo na estreia em Cincinnati. Esperar grandes resultados dele este ano é uma grande incógnita, ou uma tacada das mais certeiras.

FICHA TÉCNICA

GAEL MONFILS

RANKING ATUAL: 16º

MELHOR RANKING: 7º em JUL/2011

TÍTULOS: 5 em simples (Varsóvia, Metz, Estocolmo, Montpellier [2])

TÍTULOS EM US OPEN: 0

US OPEN EM 2014: Quartas de final da chave principal (der. Roger Federer 3/2)