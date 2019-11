US Open 2015: Gilles Simon, e a Suiça no meio do caminho

Gilles Simon, atual 11° do mundo, já venceu 11 torneios profissionais, é o segundo francês mais bem sucedido no circuito ATP depois de Yannick Noah. Seu auge foi nos anos de 2008 e 2009, onde se manteve entre os 10 melhores do mundo, chegando a ser o 6° do rank da ATP. Disputou sua primeira final de um Masters 1000 em Madrid, no ano de 2008, perdendo ela para o britânico Andy Murray. Além disso, conquistou títulos em ATPs 250 e 500, e chegou nas quartas de final do Australian Open em 2009. Em 2014 foi finalista do Masters 1000 de Xanghai, perdendo a final para o suiço Roger Federer.

História no US Open

Gilles Simon participou do US Open pela primeira vez em 2006, caindo na segunda rodada para o seu compatriota Richard Gasquet por três sets a zero. Em 2011 chegou nas oitavas, quando perdeu para o americano John Isner por três sets a um. Em 2014 atingiu novamente as oitavas, dessa vez caindo para o atual campeão, o croata Marin Cilic, por três sets a dois em jogo muito disputado.

2015 de Simon

Depois de campanha mediana no Australian Open, caindo na terceira rodada para o espanhol David Ferrer, Simon vem crescendo no ano, conquistando um título, o Torneio de Marselha contra o compatriota Gael Monfils, por dois sets a zero. Em Roland Garros caiu nas oitavas para o atual campeão, o suiço Stan Wawrinka por três a zero. Em Wimbledon foi mais adiante, chegando as quartas de final, mas acabou sofrendo novamente com outro suiço como em Paris, e acabou derrotado pelo finalista Roger Federer por três sets a zero.

FICHA TÉCNICA

Nome: Gilles Simon

Altura: 1,83

País: França

Idade: 30 anos

Rank atual: 11°

Melhor rank: 6°

Títulos: 12

Melhor resultado no US Open: Oitavas em 2011 e 2014