US Open 2015: Roger Federer e a chance de quebrar um tabu

Fazer uma apresentação sobre Roger Federer é entrar na história de um dos maiores esportistas de todos os tempos. O suíço está marcado pra sempre no mundo do tênis pela sua categoria, classe, estilo de jogo e, claro, títulos. Desde 2008, o tenista da Basiléia soma 87 conquistas, sendo o maior vencedor de todos, passando nomes como André Agassi, Pete Sampras e Bjorn Borg.

Vencedor de vários prêmios fora da quadra, como o Laureus, espécie de Oscar do esporte, Roger se destaca pela vida fora dos torneios, como suas várias línguas fluentes, ajudas financeiras para instituições de caridade, presença em eventos humanitários e grande educação com fãs. Não por acaso, é um dos maiores ídolos atualmente, além de ser um dos que mais acumulam fortuna em premiações.

São 87 títulos. 17 em Grand Slams, 24 Masters 1000 e 6 Masters Cups, além de título olímpico, conquistas na Copa Davis e o recorde de 237 semanas seguidas como primeiro do ranking. É também quem mais semanas ficou na liderança, num total de 307.

História no U.S. Open

Federer tem um caso especial com a rápida quadra americana no último Grand Slam do ano. Um dos mais antigos torneios do mundo, não o tem como maior vencedor, mas todas as suas conquistas foram de forma consecutivas, dominando o U.S. Open entre 2004 e 2008.

Ainda jovem e recém promovido à liderança da ATP, o suíço venceu seu primeiro torneio contra o experiente Lleyton Hewitt. Os donos da casa e experientes André Agassi e Pete Sampras, também foram vítimas do suíço, que ainda teve Novak Djokovic e Andy Murray como rivais derrotados na decisão.

A sua presença derradeira foi em 2009, quando o argentino Juan Martin Del Potro venceu e quebrou a incrível sequência e, depois disso, Federer não conseguiu ir muito longe no torneio. Desde então, a semifinal é o máximo que Roger tem conseguido chegar. Em 2014, perdeu para Marin Cilic, o campeão daquele ano.

Trajetória em 2014

Sem chegar numa final desde 2009 e sedendo pelo título, o tenista fez boa campanha, nos EUA. A temporada não vinha sendo muito boa, por problemas físicos e altos e baixos, mas a quadra rápida mostrou o bom e velho Roger Federer.

O problema foi novamente a semifinal. Mais uma vez ele não resistiu ao fôlego jovem de Marin Cilic e perdeu na rodada anterior à grande decisão. Ainda assim, mostrava ao mundo que as suspeitas de um provável fim de carreira estava longe.

Expectativa para 2015

A fase mudou. O veterano tenista tem melhorado ainda mais. Com saque mais potente, cadenciando mais o jogo, seguindo com suas bolas venenosas e cheias de classe, Federer mantém um nível impressionante.

Por mais que a idade venha, o suíço se molda e cresce sua habilidade. Sinal disso foi o recém título do Masters 1000 de Cincinatti contra Novak Djokovic. O número 1 do mundo não foi páreo e viu Roger voltar à vice-liderança do ranking.

O título, às vésperas do Grand Slam, dá moral, mostra que está mais vivo do que nunca e será um dos grandes favoritos ao título.

Ficha Técnica

Nome: Roger Federer

Idade: 38

Nacionalidade: Basiléia, Suíça

Ranking ATP: 2º

Altura: 1.85m

Peso: 85kg

Característica: destro de backhand de uma mão

Títulos: 87

Premiação: $93,146,573