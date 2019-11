US Open 2015: Rafael Nadal com a chance de salvar o ano

O 'Touro' perdeu sua força. Pelo menos foi isso que se viu em Rafael Nadal neste ano de 2015 até este momento. Um dos maiores vencedores de todos os tempos da história do tênins, o espanhol que usa sua potente canhota como ninguém, para devastar seus adversários, sofreu com lesões e inconsistência, se vendo descer no ranking e hoje, ser o oitavo na ATP.

No circuito profissional, são impressionantes 76 títulos, sendo 9 de duplas e 67 de simples. Um dos maiores da história, também, no saibro, onde domina como poucos, recebendo a alcunha de "Rei do Saibro". Rolland Garros, na França, é uma espécie de segunda casa e impõe respeito à qualquer adversário que o enfrente.

Além dos títulos no circuito mundial, Nadal também tem um ouro olímpico, conquistando em Pequim 2008, entrando num seleto grupo de tenistas campeões em quase tudo. Lhe falta uma Copa Davis pelo seu país. Número 1 do mundo por várias semanas, rivalizou com Roger Federer por um longo período, o domínio nas quadras mundiais.

História no U.S. Open

Rafa tem relativo sucesso nas rápidas quadras americanas. Mesmo que tenha "apenas" dois títulos, se comparado aos grandes rivais atualmente, seu desempenho tem variado muito, graças às lesões e desistências

Podendo disputar o torneio desde 2001, entrou definitivamente apenas em 2003, sendo derrotado logo na segunda fase. Apenas três anos depois, Rafael conseguiu se impor e crescer mais. Por duas vezes seguidas, em 2008/09, parou nas semifinais, amadurecendo para o desejado título de 2010, pra cima de Novak Djokovic. O bi poderia ter vindo no ano seguinte, mas ficou com a segunda posição.

Em 2012, Nadal sentiu um problema no quadril e não disputou, retornando triunfalmente em 2013, levando o caneco novamente contra o rival sérvio. Esse ano foi sua última participação.

Trajetória em 2014

Os problemas físicos começavam a aparecer no final de 2014. Com uma apendicite, Nadal encerrou a temporada antes de poder disputar o último Grand Slam, assim,, foi ausência na temporada passada.

Expectativa para 2015

O espanhol precisa mostrar que está recuperado. A tabela pode ajudar até as quartas de final, quando pode encarar um dos top 5 do ranking.

Seus golpes e agressividade alternam muito durante a partida. Sua raça e força na defesa dos golpes seguem fortes e mostram que ainda tem muita lenha a queimar. A temporada foram de apenas dois títulos e muitas dúvidas. Isso se mostrou na sua queda no ranking da ATP. Essa pode ser a grande chance da volta por cima.

Ficha Técnica:

Nome: Rafael Nadal

Nacionalidade: Mallorca, Espanha

Idade: 29 anos

Altura: 1.85m

Peso: 85kg

Características: canhoto de backhand de duas mãos

Títulos: 67

Premiações: $73,724,279