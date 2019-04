US Open 2015: Borna Coric, um menino em meio aos homens

Não são nem dois anos como profissional, mas Borna Coric mostra que o futuro do tênis tem no croata, as chances de manter o alto nível que o esporte merece. Com apenas 18 anos, recém chegado ao mundo da ATP, o jovem já conseguiu feitos importantes, como vencer Andy Murray e Rafael Nadal.

Não tem nenhum título, ainda, entre as cobras do circuito, mas desde a subida aos profissionais, Coric dá lampejos de gigantismo, como quando venceu Nadal nas quartas de final do ATP 500 da Basiléia, perdendo apenas para o campeão Roger Federer. Já esse ano, em Dubai, venceu Andy Murray, caindo apenas, novamente, para o suíço, também campeão do torneio árabe. O futuro promete para esse croata.

História no U.S. Open

Como juvenil, Coric conhece muito bem as quadras do Arthur Ashee. Em 2013, venceu Kokkinakis e assumiu o primeiro lugar do ranking juvenil, deixando o caminho para a profissionalização livre.

Já entre os adultos, adquiriu experiência e conseguiu chegar na segunda rodada do torneio, perdendo e aprendendo com a derrota natural, até pela idade.

Trajetória em 2014

O primeiro torneio do Grand Slam americano que Coric disputou não teve tanto brilho. Logo na segunda fase, o croata perdeu e deu adeus precocemente.

Expectativa para 2015

As chances de título não deve passar pela sua cabeça. Um bom desempenho, dificultar ao máximo e desenvolver ainda mais seu estilo de jogo, devem ser as metas de Coric, para esse último Aberto de 2015.

Ficha Técnica:

Nome: Borna Coric

Idade: 18 anos

Nacionalidade: Zagreb, Croácia

Altura: 1.85m

Peso: 79kg

Ranking: 35º

Características: destro de backhand de duas mãos

Títulos: 0

Premiações: $775,839