US Open 2015: João 'Feijão' Souza, na busca por um lugar ao sol

Ele é um dos principais tenistas brasileiros, mas no mundo, João 'Feijão' Souza ainda não tem sido o incômodo que busca demonstrar para os rivais de grande nome no circuito profissional.

Sem nenhuma conquista relevante e apenas o número 89 da ATP, Feijão ainda não mostrou ao que veio quando pega as feras do topo. Sua inconsistência e erros nos momentos cruciais da partida o fazem presa fácil nas partidas, o tirando também sua força mental, dando tudo que o adversário precisa. Mais uma vez, João tem uma oportunidade de crescer e evoluir, dessa vez nos EUA.

História no U.S. Open

Souza não tem conseguido demonstrar seu valor e evoluir o potencial jogo que possui. Devido ao baixo rankeamento, o tenista brasileiro precisa enfrentar o Qualify para buscar uma vaga entre os adversários na chave principal. Essa batalha durou entre 2008 até o ano passado, tendo a melhor colocação em 2011, quando avançou até a fase 128 avos de final, perdendo para Robby Gneppri. Neste ano, bateu o adolescente David Goffin, que hoje é destaque mais acima no ranking.

Trajetória em 2014

A baixa posição no ranking da ATP obrigou João a participar do Qualify, mais uma vez. E seu rival foi o ucraniano Illya Marchenko, número 163, e não teve chances na partida, perdendo por 2 sets a 0, com dupla parcial de 4/6.

A derrota logo no princípio o tirou da chance de buscar uma vaga entre os tenistas na chave principal. Esse ano ele conseguiu escapar das eliminatórias.

Expectativa para 2015

O ano que Feijão escapa do Qualify, uma pedreira do tamanho do mundo o impede de comemorar. Na primeira partida que fará como participante da chave principal do U.S. Open, João Souza pega, logo de cara, sem dó nem piedade, o número 1 da ATP e multi-favorito, Novak Djokovic.

Se as chances de vitórias são quase nulas, a visibilidade que o brasileiro terá é enorme. Uma partida na lendária quadra da Arthur Ashee, com os holofotes do mundo sob si, será a chance de, ao menos, vencer alguns games e mostrar seu nome nos jornais do planeta.

Ficha Técnica:

Nome: João Souza

Idade: 27 anos

Nacionalidade: Mogi das Cruzes, Brasil

Altura: 1.93m

Peso: 92kg

Ranking: 89º

Características: destro, de backhand de duas mãos

Títulos: 0

Premiações: $1,072,423