US Open 2015: Marin Cilic, buscando surpreender mais uma vez

Na próxima segunda-feira (31), acontecerá a edição 2015 do US Open, último Grand Slam do ano no tênis. Dentre os favoritos para conquistar a taça estão Novak Djokovic, Roger Federer, Rafael Nadal e Andy Murray, mas um que pode aparecer e roubar a cena mais uma vez é o croata Marin Cilic, atual campeão do torneio.

Campeão do ano passado, Cilic derrotou o japônes Kei Nishikori na decisão com um triplo 6/3, se sagrando, assim, vencedor da edição 2014. Esse foi o primeiro título de Grand Slam do croata, vai tentar surpreender mais uma vez.

Retrospecto no US Open

O retrospecto de Cilic no US Open não é tão bom quanto parece. Debutando na competição em 2008, o croata não passou da terceira rodada naquele ano, sendo eliminado pelo sérvio Novak Djokovic. Só que 2009 foi um ano bem melhor, pois Cilic foi eliminado apenas nas quartas de finais pelo argentino Juan Martin del Potro, que viria a vencer aquela edição do US Open.

Após um ótimo 2009, Cilic voltaria a decepcionar em 2010 e 2011, onde caiu na segunda e terceira rodada, respectivamente. Em 2012, o croata voltou a figurar entre os oito melhores da competição, quando foi eliminado mais uma vez pelo cara que viria a vencer o torneio daquele ano: Andy Murray. Em 2013, Cilic não participou.

Trajetória em 2014

Só que 2014 foi realmente o melhor ano da carreira do croata de 26 anos. Chegando na competição como número #14 do mundo, o máximo que esperavam de Cilic, mais uma vez, era as quartas de finais. Mas Cilic parecia querer mais e nessa fase enfrentouo tcheco Tomas Berdych, eliminando-o com um tranquilo 3 a 0.

Nas semifinais a parada era mais complicada, contra nada mais, nada menos, que Roger Federer, mas Cilic foi sensacional mais uma vez e despachou o suíço com um 3 a 0. Na grande final, Cilic encarou o japônes Kei Nishikori, em uma final não esperada. Em mais uma partida impecável, o croata venceu com um triplo 6/3 e confirmou seu primeiro título de Grand Slam da carreira.

Expectativa para 2015

Em 2014, Cilic não chegava com muita moral, muito menos entre os favoritos. Mas o croata surpreendeu e se sagrou campeão. Em 2015, o tenista de 26 anos chega mais uma vez sem tantas boas expectativas, ainda mais por não ter ganho nenhum título no ano. Cilic gosta de jogar nos Estados Unidos e já provou isso, o que pode ser benéfico à ele, e, quem sabe, Cilic pode surpreender mais uma vez.

Ficha técnica

Nome: Marin Cilic

Nacionalidade: Croata

Ranking: 9

Idade: 26 anos

Técnico: Goran Ivanisevic