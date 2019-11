US Open 2015: Kevin Anderson, querendo chegar mais longe

Na próxima segunda-feira (31), acontecerá a edição 2015 do US Open, último Grand Slam do ano no tênis. Dentre os favoritos para conquistar a taça estão Novak Djokovic, Roger Federer, Rafael Nadal e Andy Murray. Kevin Anderson não está entre os favoritos, longe disso, mas o sul-africano buscar chegar mais longe que o habitual nos Estados Unidos.

Anderson nunca passou da terceira rodada em cinco edições que atuou no US Open, sempre sofrendo bastante com a chave que pegava também. Em 2015 ele tentará acabar com essa sina de nunca avançar, pelo menos, até a quarta rodada nos Estados Unidos.

Retrospecto no US Open

Como já dito, Anderson não tem boas recordações quando o assunto é US Open. O sul-africano nunca sequer passou da terceira rodada da competição, muito por conta, pelo menos nos últimos anos, das chaves em que pegou. Na sua estreia no torneio, em 2010, Anderson foi eliminado na terceira rodada pelo bom francês Richard Gasquet por 3 a 0. No ano seguinte, também na terceira rodada, foi eliminado pelo norte-americano Mardy Fish, número #8 do ano naquela época.

Em 2012 foi uma verdadeira decepção, sendo eliminado logo na primeira rodada, dessa vez pelo espanhol David Ferrer. Em 2013, foi a vez de Marcus Baghdatis despachar o sul-africano logo na segunda rodada, continuando, assim, a sina de Anderson de não conseguir ir longe no US Open.

Trajetória em 2014

No ano passado, as coisas não foram muito diferentes para Anderson. Mesmo como número #18 do ranking, e com uma boa expectativa, o sul-africano de 29 anos não passou, mais uma vez, da terceira rodada, quando foi eliminado pelo tenista que viria a ser campeão do torneio: Marin Cilic. O croata venceu por 3 a 1, com parciais de 6/3, 3/6, 6/3 e 6/4, encerrando mais um ano sem boas recordações para Anderson.

Expectativas para 2015

As expectativas para a edição 2015 do US Open são boas para Anderson. Tudo que o tenista sul-africano mais quer é avançar além da terceira rodada no torneio. Mesmo sem títulos em 2015, Anderson, que é o número #15 do mundo, vem jogando bem nos Masters e promete dar trabalho, ainda mais se pegar uma chave favorável.

Ficha técnica

Nome: Kevin Anderson

Nacionalidade: Sul-africano

Ranking: 15º

Idade: 29 anos

Técnicos: Michael Anderson e Neville Godwin