Guia VAVEL do US Open 2015

Chegamos ao fim do ciclo de Grand Slams em 2015. Responsável por encerrar essa etapa, o US Open entra em cena como último grande objetivo dos grandes tenistas na temporada. Os olhos do mundo estarão voltados para os Estados Unidos entre os dias 31 de agosto à 13 de setembro.

US Open fecha a temporada de Grand Slams em 2015

Tendo o piso duro como sua superfície principal, US Open é o quarto e último na linha sucessiva da temporada, realizado após as disputas do Australia Open, Roland Garros e Wimbledon.

O Aberto dos Estados Unidos sofreu muitas transformações ao longo de sua história. A principal - e mais óbvia - mudança se deve a um evento amador conhecido como Campeonato Nacional Norte-americano tornar-se o US Open, o mais rico torneio profissional do mundo aberto para a amadores e profissionais.

Na Era Open, os recordistas masculinos de títulos são Roger Federer, Jimmy Connors e Pete Sampras, com cinco títulos cada um, seguidos de John McEnroe, com quatro. Entre as mulheres, a marca absoluta é Molla Mallory, com oito títulos conquistados a partir de 1915. Na Era Open, Chris Evert domina com seis títulos.

Novak Djokovic quer repetir o desempenho de 2011

Atual número 1 do mundo, Novak Djokovic viveu o melhor ano de sua carreira em 2011, onde conquistou três dos quatro Grand Slams da temporada. Na época, o único revés veio contra Rafael Nadal, na final de Roland Garros. Em 2015, está próximo de repetir o feito.

Novamente o título escapou em solo francês, tendo Stan Wawrinka como algoz. Porém, Djokovic caminha a passos largos para mais uma vez fechar a temporada vencendo Australia Open, Wimbledon e US Open. É o grande favorito ao torneio americano, tendo Federer e Murray como principais adversários diretos.

Por coincidência, tanto o suíço quanto o britânico foram derrotados por Djokovic em decisões de Grand Slam nesta temporada. No Australia Open, Andy Murray perdeu a final por três sets a um. O mesmo placar se repetiu contra Roger Federer, na última etapa de Wimbledon.

Roger Federer e a busca pelo 18º Grand Slam

Senhoras e senhores, ele voltou. Com 34 anos, Roger Federer tem conquistado resultados expressivos para atletas de sua idade. Enquanto muitos aposentam ainda mais novos, o suíço chega ao US Open 2015 tendo realizado final de Grand Slam e conquistado título de Masters 1000.

Considerado o maior tenista de todos os tempos, Federer não cansa de reinventar e adaptar seu jogo aos torneios que disputa. Mesmo longe da forma física de quando era o tenista número 1 do mundo, encontrou novas alternativas que o colocam como favorito ao título do Aberto dos Estados Unidos.

O maior vencedor de Grand Slam da história vai em busca do seu 18º troféu na categoria. Em Cincinnati, mostrou ao mundo que está em forma após vencer Djokovic, atual número 1, por dois sets a zero. Basta esperar e ver o que o professor está preparando desta vez.

Após 'Serena Slam', Williams quer o 'Golden Slam'

Se Roger Federer é considerado o melhor tenista de todos os tempos no lado masculino, Serena Williams caminha a passos largos para conseguir os mesmos status na parte feminina do sport. O US Open 2015 é a última peça que falta para o 'Golden Slam', junto a possibilidade da americana fazer história dentro de casa.

O Golden Slam é configurado quando o(a) tenista vence todos os torneios de Grand Slam na mesma temporada. Na história, apenas Steffi Graf (1988) conseguiu tal feito. Serena Willians, pode ser a segunda a conquistá-lo, vide que venceu Australia Open, Roland Garros e Wimbledon em 2015.

Jogando em casa, o favoristmo cai todo para o colo da americana. Devido a isso, a WTA divulgou em seu site oficial uma lista de recordes que Serena Williams pode quebrar no US Open 2015. Resta saber se a história será reescrita mais uma vez.

Aberto dos Estados Unidos de tênis

Nome: US Open

Categoria: Grand Slam

Local: Nova York, Estados Unidos

Data: 31.08.2015 à 13.09.2015

Chaveamento: SGL 128, DBL 64

Piso: Quadra dura

Atual campeão: Marin Cilic (ATP) e Serena Williams (WTA)

Site oficial: http://www.usopen.org/

