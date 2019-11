US Open 2015: Jack Sock, aparecer bem em casa

Na próxima segunda-feira (31), acontecerá a edição 2015 do US Open, último Grand Slam do ano no tênis. Dentre os favoritos para conquistar a taça estão Novak Djokovic, Roger Federer, Rafael Nadal e Andy Murray. O jovem norte-americano Jack Sock faz, sem dúvidas, o melhor ano da carreira e pode ser uma das grandes surpresas do torneio, ainda mais por jogar em casa.

Esse será sexto US Open do jovem Sock. No ano passado, ele caiu logo na primeira rodada e decepcionou vários torcedores norte-americanos que estavam na torcida por ele. Com um bom futuro, Sock está no melhor ano da carreira e jogar em casa pode ser um fator importante.

Retrospecto no US Open

Mesmo aos 22 anos, já podemos dizer que Sock é um cara "experiente" em US Open's. Enquanto que nos outros três Grand Slam's ele atuou apenas duas ou três vezes, esse será o sexto US Open do norte-americano. Ele debutou em 2010, só que muito novo, apenas 17 anos, ele foi eliminado na primeira rodada para o suíço Marco Chiudinelli.

Com um pouco mais de experiência em 2011, Sock foi eliminado na segunda rodada pelo compatriota e lenda do tênis norte-americano Andy Roddick. 2012 e 2013 foram bons anos para Sock, que ainda muito novo conseguiu chegar a terceira rodada em ambos, sendo eliminado por, respectivamente, Nícolas Almagro e Janko Tipsarević.

Trajetória em 2014

Após ir bem para um garoto da sua idade em 2012 e 2013, Sock chegava na edição 2014 com boas expectativas, que logo foram apagadas da memória, pois o norte-americano foi eliminado precocemente, logo na primeira rodada, pelo espanhol Pablo Andújar, frustrando todos aqueles que estavam torcendo para mais um bom torneio de Sock.

Expectativas para 2015

Mesmo com a eliminação precoce no ano passado, Sock chega muito bem para a edição 2015, pois já tem um título no ano, ATP de Houston, e está na sua melhor colocação no ranking desde que começou a carreira (28º). As expectativas para o norte-americano de 22 anos é chegar, pelo menos, até a terceira rodada da competição.

Ficha técnica

Nome: Jack Sock

Nacionalidade: Norte-americano

Ranking: 28º

Idade: 22 anos

Técnico: Troy Hahn