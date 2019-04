Com lesão na perna direita, Maria Sharapova desiste do US Open

Ainda era uma dúvida a participação de Maria Sharapova, número 3 do mundo, no último Grand Slam do ano, o US Open. Porém, na tarde deste domingo (30), véspera do início do torneio, a russa anunciou nas redes sociais a sua desistência no torneio por conta de uma lesão na perna direita, que vem deixando Sharapova fora das quadras desde a semifinal em Wimbledon.

"Infelizmente não vou poder competir neste ano no US Open. Fiz tudo o possível para estar pronta, mas ainda não é minha hora de voltar. Para todos meus fãs incríveis, estarei de volta em algumas semanas e ansiosa para terminar o ano saudável e forte", foram as palavras de Sharapova.

A russa segue em tratamento e deve voltar na temporada asiática, logo após o torneio de Nova Iorque. Nas últimas semanas, a tenista desistiu dos torneios de Toronto e Cincinnati para tratar sua lesão.

Mesmo não conseguindo bons resultados nos últimos anos de US Open, Sharapova detém o título de 2006 do torneio, onde na ocasião venceu Justine Henin por 2 sets a 0, ainda com 19 anos.