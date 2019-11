Resultado Thomaz Bellucci x James Ward no US Open 2015 (3-0)

Agradeço a todos que acompanharam essa partida aqui na VAVEL Brasil! e espero todos para as próximas, US Open está só no começo, um forte abraço!

Thomaz Bellucci vence o britânico James Ward na estréia do US Open por três sets a zero, com parciais de 6/2, 7/5 e 6/3.

9° Game, 3° Set: Vitória de Thomaz Bellucci!

9° Game, 3° Set: Triplo match point para Thomaz Bellucci

9° Game, 3° Set: Boa esquerda do brasileiro na paralela, 15-0

8° Game, 3° Set: James Ward confirma o serviço, 5-3 e Thomaz Bellucci sacará para o jogo

8° Game, 3° Set: Ace de Ward, 40-0

7° Game, 3° Set: Thomaz Bellucci confirma o serviço, 5-2

7° Game, 3° Set: Bom saque do brasileiro, 30-0

6° Game, 3° Set: James Ward confirma o serviço, 4-2

6° Game, 3° Set: Ward salva os dois break points, 40-40

6° Game, 3° Set: Duplo break point para Thomaz Bellucci

6° Game, 3° Set: Boa paralela do brasileiro, 0-30

5° Game, 3° Set: Thomaz Bellucci confirma o serviço, 4-1

5° Game, 3° Set: Bellucci erra na rede, mais um break point para o britânico

5° Game, 3° Set: Thomaz Bellucci salva os dois break points, 40-40

5° Game, 3° Set: Duplo break point para o britânico

4° Game, 3° Set: Dupla falta de James Ward, que cede a quebra pra Thomaz Bellucci, 3-1

4° Game, 3° Set: Mais um break point para o brasileiro

4° Game, 3° Set: Dois ótimos saques do britânico para salva os dois break points, 40-40

4° Game, 3° Set: Duplo break point para Thomaz Bellucci

3° Game, 3° Set: Thomaz Bellucci confirma o serviço, 2-1

3° Game, 3° Set: Ace do brasileiro, 40-0

2° Game, 3° Set: James Ward empata, 1-1

1° Game, 3° Set: Thomaz Bellucci confirma o serviço, 1-0

12° Game, 2° Set: Thomaz Bellucci quebra o serviço de James Ward para vencer o set, 7/5 e abre 2-0 na partida

12° Game, 2° Set: Duplo set point para Thomaz Bellucci

12° Game, 2° Set: Dupla falta do britânico, 0-15

11° Game, 2° Set: Thomaz Bellucci confirma o serviço, 6-5

10° Game, 2° Set: Ace de James Ward para confirmar o serviço, 5-5

10° Game, 2° Set: Bola fora de Ward, 40-40

10° Game, 2° Set: Bom saque do britânico, 30-15

9° Game, 2° Set: Thomaz Bellucci confirma o serviço, 5-4

9° Game, 2° Set: Ótima passada do britânico no fundo da quadra, 40-15

9° Game, 2° Set: Boa deixada do brasileiro, 15-0

8° Game, 2° Set: James Ward confirma o serviço, 4-4

7° Game, 2° Set: Thomaz Bellucci faz 4-3

7° Game, 2° Set: Ace de Bellucci, 15-0

6° Game, 2° Set: James Ward confirma o serviço, 3-3

6° Game, 2° Set: Bola fora do brasileiro, 15-15

5° Game, 2° Set: Thomaz Bellucci confirma o serviço, 3-2

5° Game, 2° Set: Boa paralela do brasileiro, vantagem Bellucci

4° Game, 2° Set: James Ward confirma o serviço, 2-2

3° Game, 2° Set: Ótima esquerda de Thomaz Bellucci para confirmar o serviço, 2-1

2° Game, 2° Set: James Ward confirma o serviço, 1-1

2° Game, 2° Set: Britânico manda para fora, 40-40

1° Game, 2° Set: Thomaz Bellucci confirma o serviço, 1-0

1° Game, 2° Set: Bom saque do brasileiro, vantagem Bellucci

1° Game, 2° Set: Break point para James Ward

7° Game, 1° Set: Thomaz Bellucci vence o primeiro set, 6/1 e faz 1-0 na partida

7° Game, 1° Set: Mais um set point para o brasileiro

7° Game, 1° Set: Ace do britânico para salvar os dois sets points, 40-40

7° Game, 1° Set: Duplo set point para Thomaz Bellucci

6° Game, 1° Set: Thomaz Bellucci confirma o serviço, 5-1

6° Game, 1° Set: Bom saque do brasileiro, vantagem Bellucci

6° Game, 1° Set: Dupla falta de Bellucci, 30-15

6° Game, 1° Set: Bela cruzada do brasileiro, 30-0

5° Game, 1° Set: Thomaz Bellucci quebra novamente o britânico e faz 4-1

5° Game, 1° Set: Duplo break point para Thomaz Bellucci

4° Game, 1° Set: Thomaz Bellucci confirma o serviço, 3-1

4° Game, 1° Set: Ward fica na rede, 30-15

3° Game, 1° Set: James Ward confirma limpo o serviço, 2-1

2° Game, 1° Set: Thomaz Bellucci confirma o serviço e faz 2-0

2° Game, 1° Set: Bom saque de Bellucci, 40-15

1° Game, 1° Set: Thomaz Bellucci quebra o serviço de James Ward logo de cara e faz 1-0 no primeiro set

1° Game, 1° Set: Break point para Thomaz Bellucci

1° Game, 1° Set: Ward inicia sacando, 15-0

O tenista brasileiro comemorou as boas campanhas no segundo semestre, mas ainda quer crescer ainda mais. “Sempre disse que o ranking é resultado do meu trabalho e estou contente por estar subindo e alcançando meus objetivos. Apesar disso, sei que tenho muito a melhorar e vou seguir trabalhando para atingir outras metas até o final do ano”, afirmou.

O brasileiro Thomaz Bellucci vive grande ano na carreira, depois de ganhar um ATP 250 na Suiça, vem crescendo no rank e hoje é o atual número 30, sendo o 1° da américa do Sul, conseguindo ser cabeça de chave no US Open esse ano.

O atual campeão do torneio é o croata Marin Cilic, número 9 do mundo, que venceu na final o japonês Kei Nishikori e conquistou o seu único grand slam da carreira até o momento.

Na Era Open, os recordistas masculinos de títulos são Roger Federer, Jimmy Connors e Pete Sampras, com cinco títulos cada um, seguidos de John McEnroe, com quatro. Entre as mulheres, a marca absoluta é Molla Mallory, com oito títulos conquistados a partir de 1915. Na Era Open, Chris Evert domina com seis títulos.

O Aberto dos Estados Unidos sofreu muitas transformações ao longo de sua história. A principal - e mais óbvia - mudança se deve a um evento amador conhecido como Campeonato Nacional Norte-americano tornar-se o US Open, o mais rico torneio profissional do mundo aberto para a amadores e profissionais.

Tendo o piso duro como sua superfície principal, US Open é o quarto e último na linha sucessiva da temporada, realizado após as disputas do Australia Open, Roland Garros e Wimbledon.

Bom dia para todos que nós acompanham aqui na VAVEL Brasil! Hoje teremos estréia brasileira no US Open, o brasileiro Thomaz Bellucci enfrentará o britânico James Hard pela primeira rodada da competição, fiquem conosco e acompanhem todos os lances dessa partida!