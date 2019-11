Resultado Roger Federer x Leonardo Mayer no US Open 2015 (3-0)

Esperamos vocês nas próximas. Muito obrigado e até lá!

O suíço vai em busca do sexto título no maior aberto de tênis do mundo.

Roger Federer vence na estréia do US Open. Sem nenhuma dificuldade, em pouco mais de 1h20, 6/1, 6/2 e 6/2 para avançar de fase.

3º Set, 5-2: Match point para Roger Federer.

3º Set, 5-2: Ace de Federer. 30-0

3º Set, 5-2: Mayer erra na canhota. 15-0.

3º Set, 5-1: Mayer confirma o seu game e tem 5/2 contra.

3º Set, 5-1: Outro erro do suíço. 40-15.

3º Set, 5-1: Erra, Federer. 30-15.

3º Set, 5-1: Argentino isola golpe e 15-15 no game.

3º Set, 5-1: Backhand passa fora e Mayer abre 15-0.

3º Set, 4-1: Roger passeia. Simples. 5/1.

3º Set, 4-1: Pancada de direita. 40-0.

3º Set, 4-1: Devolução fica na rede. 30-0.

3º Set, 4-1: Ace, Federer. 15-0.

3º Set, 3-1: Mayer erra e Federer abre 4/1.

3º Set, 3-1: Mayer erra e Federer tem outro break point.

3º Set, 3-1: Salva, Mayer. 40-40.

3º Set, 3-1: Break point, Federer.

3º Set, 3-1: Bom saque do argentino. 30-30.

3º Set, 3-1: Federer sobe e garante ponto na rede. 15-30.

3º Set, 3-1: Mayer erra de direita. 15-15.

3º Set, 3-1: Federer para na rede. 15-0.

3º Set, 2-1: Sem problemas, Roger abre 3/1 após garantir seu saque.

3º Set, 2-1: Para na rede, Federer. 40-30.

3º Set, 2-1: Manda fora, Leo. 40-15.

3º Set, 2-1: Devolução não passa. 30-15.

3º Set, 2-1: Roger manda fora. 15-15.

3º Set, 2-1: Ace, Federer. 15-0.

3º Set, 1-1: Devolução sensacional de Federer! Quebra e abre 2/1 no terceiro set.

3º Set, 1-1: Argentino espana e Federer tem chance de quebra.

3º Set, 1-1: Mayer isola de direita. 40-40.

3º Set, 1-1: Outra devolução errada do suíço. 40-30.

3º Set, 1-1: Erra, Roger. 30-30.

3º Set, 1-1: Leo comete erro bobo parando na rede. 15-30.

3º Set, 1-1: Ace de Mayer. 15-15.

3º Set, 1-1: Roger sobe, domina a rede e o ponto. 0-15.

3º Set, 0-1: Saque não volta e Federer empata. 1/1.

3º Set, 0-1: Leo para na rede. 40-30.

3º Set, 0-1: Mayer manda um tijolo, mas a bola sai. 30-30.

3º Set, 0-1: Erro não forçado do suíço. 15-30.

3º Set, 0-1: Bate mal na bola e Mayer empata. 15-15.

3º Set, 0-1: Agressivo, Federer. 15-0.

3º Set, 0-0: Leo abre o terceiro set com 1/0.

3º Set, 0-0: Mayer pode confirmar o saque. 40-15.

3º Set, 0-0: Slice sensacional de Federer! 30-15.

3º Set, 0-0: Saque sem volta. 30-0.

3º Set, 0-0: Começa sacando e abre 15-0, Mayer.

O domínio segue incrível, principalmente no saque. Vamos ao terceiro e decisivo saque para o argentino.

2º Set, 5-2: Que pancada plástica de Roger Federer, para matar o segundo set. 2 set a 0.

2º Set, 5-2: Passada sensacional de Mayer. 40-30.

2º Set, 5-2: Duplo set point para Federer.

2º Set, 5-2: Erro na rede de Federer. 30-15.

2º Set, 5-2: Devolução fica fora de quadra e 30-0.

2º Set, 5-2: Ótimo saque do suíço. 15-0.

2º Set, 4-2: Federer quebra o saque e terá o seu serviço para fechar mais um set.

2º Set, 4-2: Duplo break para Federer.

2º Set, 4-2: Federer está devolvendo saques no meio da quadra! Dessa vez errou. 15-30.

2º Set, 4-2: Direita forte e no fundo. 0-30.

2º Set, 4-2: Mayer isola e Federer abre 0-15.

2º Set, 3-2: Sem nenhum problema, Federer confirma o saque e tem 4/2.

2º Set, 3-2: Mayer joga de esquerda pra fora. 40-0.

2º Set, 3-2: Devolução não passa. 30-0.

2º Set, 3-2: Mayer isola. 15-0.

2º Set, 2-2: Dupla falta e Federer quebra o saque de Mayer. 3/2.

2º Set, 2-2: Mais um erro e chance de quebra, Roger.

2º Set, 2-2: Mayer salva. 40-40.

2º Set, 2-2: Slice sensacional, no backhand cruzado, no meio da quadra. Que bola! Chance de break.

2º Set, 2-2: Passada linda do argentino para empatar. 30-30.

2º Set, 2-2: Mayer isola no seu backhand. 15-30.

2º Set, 2-2: Saque e voleio. 15-15.

2º Set, 2-2: Mayer para na rede. 0-15.

2º Set, 1-2: Ace pra confirmar o serviço. Tudo igual no set em 2/2.

2º Set, 1-2: Agressivo, sem nenhuma chance. 40-0.

2º Set, 1-2: Ace, Federer. 30-0.

2º Set, 1-2: Manda fora, Leo. 15-0.

2º Set, 1-1: Outra devolução errada e Mayer tem 2/1 no segundo set.

2º Set, 1-1: Devolução do suíço fica na rede. Vantagem, Leo.

2º Set, 1-1: Federer manda um tijolo na passada e empata o game. 40-40.

2º Set, 1-1: Federer quase manda a bola fora do estádio. 40-30.

2º Set, 1-1: Argentino domina o ponto e faz o rival correr. 30-30.

2º Set, 1-1: Mayer para na rede. 15-30.

2º Set, 1-1: Isola, Leo. 15-15.

2º Set, 1-1: Federer devolve mal e dá 15-0.

2º Set, 0-1: Ace para fechar o game. 1/1.

2º Set, 0-1: Mayer ataca bem na passada e diminui 40-30.

2º Set, 0-1: Ace, Federer. 40-15.

2º Set, 0-1: Joga fora, Leo. 30-15.

2º Set, 0-1: Bem na direita cruzada, Roger. 15-15.

2º Set, 0-1: Dupla falta, Federer. 0-15.

2º Set, 0-0: Mayer abre o set confirmando o saque. 1/0.

2º Set, 0-0: Federer para na rede. 40-30.

2º Set, 0-0: Dupla falta do argentino. 30-30.

2º Set, 0-0: Bem na rede, Leonardo. 30-15.

2º Set, 0-0: Joga fora Mayer e tudo igual em 15.

2º Set, 0-0: Devolução so suíço não volta e Leo abre 15-0.

Vamos ao segundo set.

Domínio total e amplo do suíço, afim de garantir o quanto antes a partida.

1º Set, 5-1: Federer fecha o primeiro set em apenas 22 minutos! 6/1 e 1 set a 0.

1º Set, 5-1: Devolução vai longe e triplo set point.

1º Set, 5-1: Saque não volta. 30-0.

1º Set, 5-1: Federer ataca bem e abre 15-0.

1º Set, 5-0: Mayer confirma seu saque e diminui pra 5/1.

1º Set, 5-0: Mayer pode garantir seu primeiro saque.

1º Set, 5-0: Belo golpe do argentino. 30-0.

1º Set, 5-0: ​Bela trocação entre os tennistas, mas Federer para na rede. 15-0.

1º Set, 4-0: Devolução sai e Federer tem 5/0 no primeiro set.

1º Set, 4-0: Outro ace do suíço.

1º Set, 4-0: Ace, Federer.

1º Set, 4-0: Federer espana e Mayer tem chance de quebra.

1º Set, 4-0: Empata o jogo Mayer.

1º Set, 4-0: Direita fica curta e fora de Roger. 40-30.

1º Set, 4-0: Erro não forçado de Mayer. 40-15.

1º Set, 4-0: Dupla falta do suíço. 30-15.

1º Set, 4-0: Erro de Mayer. 30-0.

1º Set, 4-0: Saque não volta. 15-0.

1º Set, 3-0: Categoria sensacional, com muito spin e Federer quebra o saque rival 4/0.

1º Set, 3-0: Passada bem feita na paralela de direita de Mayer. 15-40.

1º Set, 3-0: Dupla falta de Leonardo. Tripla chance de quebra.

1º Set, 3-0: Outro erro do argentino. 0-30.

1º Set, 3-0: Backhand na paralela sensacional de Federer. 0-15.

1º Set, 2-0: Federer abre 3/0 e tem boa vantagem no primeiro set.

1º Set, 2-0: Dupla falta, Roger. 40-15.

1º Set, 2-0: Ace, Federer. 40-0.

1º Set, 2-0: Devolução de saque fica longe. 30-0.

1º Set, 2-0: Backhand do argentino fica na rede. 15-0.

1º Set, 1-0: Federer quebra o serviço do argentino e pode abrir 3/0 após sacar.

1º Set, 1-0: Mais uma dupla falta de Mayer. Chance de quebra.

1º Set, 1-0: Dupla falta de Mayer. 40 iguais.

1º Set, 1-0: Federer para na rede. 40-30.

1º Set, 1-0: Backhand sem forçar vai pra fora e Federer empata 30-30.

1º Set, 1-0: Devolução entra bem e Federer diminui. 30-15.

1º Set, 1-0: Direita vencedora entra do argentino. 30-0.

1º Set, 1-0: Saca muito bem, Leonardo. 15-0.

1º Set, 0-0: Confirma seu game, Federer. Abre 1/0.

1º Set, 0-0: Direita não forçada de Mayer. 40-30.

1º Set, 0-0: Para na rede, Roger. 30-30.

1º Set, 0-0: Ace, Federer. 30-15.

1º Set, 0-0: Erro na direita do suíço. 15-15.

1º Set, 0-0: Saque do suíço para abrir o duelo e erro do argentino. 15-0.

Vamos para o jogo!

Os dois tenistas se encontram apenas uma vez, na segunda rodada do ATP de Xangai, na China, com vitória para o suíço.

O tempo é bom, a presença do público é alta e a Arthur Ashe será o palco do encontro.

Tenistas em quadra. Processo de aquecimento para Roger Federer x Leonardo Mayer.

A partida tem previsão de início para as 15:30 horario de Brasília. Acompanhe tudo aqui na VAVEL Brasil.

Em 2015, Mayer tem 24 vitórias, 18 derrotas e nenhum título.Seu melhor ranking foi a possição 21, no meio desse ano.

Com 28 anos, destro, possui um título na carreira e soma mais de 3 milhões e meio de dólares. São 114 vitórias e 117 derrotas, no total.

Leonardo Mayer, argentino de Corrientes, ocupa a 34ª posição no ranking da ATP e recetemente fez um duelo épico contra João 'Feijão' Souza, pela Copa Davis. Foram mais de 6 horas de partida, vencida pelo hermano.

O suíço é o único tenista na história que tem todos os títulos possíveis, como profissional. De ATP 250 à medalha de ouro em Olimpíadas. Roger Federer é um mito nas quadras.

Atual número 2 do mundo, Federer vem de uma conquista importante, o Masters 1000 de Cincinnati, sobre o líder do ranking, Novak Djokovic. A vitória, com muita autoridade, mostrou que o senhor Roger está mais vivo do que nunca.

Leia mais: US Open 2015: Roger Federer e a chance de quebrar um tabu

O suíço Roger Federer tem o poder de não precisar apresentações. Considerado o melhor tenista de todos os tempos, o maior vencedor da história chega renovado, com novas armas em seu jogo e pronto para levar o sexto título, algo que não acontece desde 2008.

O atual campeão do torneio é o croata Marin Cilic, número 9 do mundo, que venceu na final o japonês Kei Nishikori e conquistou o seu único grand slam da carreira até o momento.

Na Era Open, os recordistas masculinos de títulos são Roger Federer, Jimmy Connors e Pete Sampras, com cinco títulos cada um, seguidos de John McEnroe, com quatro. Entre as mulheres, a marca absoluta é Molla Mallory, com oito títulos conquistados a partir de 1915. Na Era Open, Chris Evert domina com seis títulos.

O Aberto dos Estados Unidos sofreu muitas transformações ao longo de sua história. A principal - e mais óbvia - mudança se deve a um evento amador conhecido como Campeonato Nacional Norte-americano tornar-se o US Open, o mais rico torneio profissional do mundo aberto para a amadores e profissionais.

Tendo o piso duro como sua superfície principal, o US Open é o quarto e último na linha sucessiva da temporada, realizado após as disputas do Australia Open, Roland Garros e Wimbledon.

Boa tarde para todos os amigos que nos acompanham aqui na VAVEL Brasil! Hoje teremos estreia de um dos maiores favoritos ao título no US Open, o suíço Roger Federer, que enfrentará o argentino Leonardo Mayer pela primeira rodada da competição. Fiquem conosco e acompanhem todos os lances dessa partida!