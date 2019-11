Resultado Rafael Nadal x Diego Schwartzman no US Open 2015 (3-0)

Até a próxima e um grande abraço à todos.

Com um jogo bem equilibrado, bastante erros e muita inconstância, Nadal vence o argentino e está na próxima fase.

Com 3 sets a 0, parciais de 7/6 (5), 6/3 e 7/5, Nadal está na terceira fase e pegará Fabio Fognini.

Rafael Nadal vence Diego Schwarzman e avança de fase no US Open.

3º Set, 6-5: Triplo match point para Rafael Nadal.

3º Set, 6-5: Erro do argentino. 0-30.

3º Set, 6-5: Devolução entra bem e Nadal abre 0-15.

3º Set, 5-5: Nadal fecha seu game e fica à um de fechar o jogo.

3º Set, 5-5: Diego manda fora. 40-0.

3º Set, 5-5: Saque não tem volta. 30-0.

3º Set, 5-5: Rafa atropela no ataque. 15-0.

3º Set, 5-4: Nadal erra e Schwartzman empata o set. 5/5.

3º Set, 5-4: Cruzada de esquerda e Diego vira. 40-30.

3º Set, 5-4: Nadal erra. 30-30.

3º Set, 5-4: Saque não tem volta. 15-30.

3º Set, 5-4: Outro erro do argentino. 0-30.

3º Set, 5-4: Diego fica na rede. 0-15.

3º Set, 4-4: Rafael Nadal vira o jogo. 5/4.

3º Set, 4-4: Mais um erro do argentino. 40-0.

3º Set, 4-4: Ace, Rafa. 30-0.

3º Set, 4-4: Saque não volta. 15-0.

3º Set, 3-4: Fica na rede e o jogo fica empatado! 4/4.

3º Set, 3-4: Bate-pronto do argentino não passa e Nadal pode devolver a quebra.

3º Set, 3-4: Erra, Nadal. 30-30.

3º Set, 3-4: Saque não tem volta. 15-30.

3º Set, 3-4: Fica na rede, Schwartzman. 0-30.

3º Set, 3-4: Paralela, sem defesa pra Diego. 0-15.

3º Set, 2-4: Outo erro do argentino e 3/4 no set.

3º Set, 2-4: Devolução vai pra fora e Nadal tem a vantagem.

3º Set, 2-4: Lob genial do argentino! 40-40.

3º Set, 2-4: Rafa volta a parar na rede. 40-30.

3º Set, 2-4: Trocação aberta e forte. 40-15.

3º Set, 2-4: Nadal firme pra virar. 30-15.

3º Set, 2-4: Para na rede, a devolução. 15-15.

3º Set, 2-4: Dupla Falta, Nadal. 0-15.

3º Set, 2-3: Voleio bem feito e Diego fecha o game. 2/4.

3º Set, 2-3: Espana, Rafa. Vantagem, Diego.

3º Set, 2-3: Para na rede e Nadal empata.

3º Set, 2-3: Vira o game o argentino. 40-30.

3º Set, 2-3: Empata, Diego. 30-30.

3º Set, 2-3: Dessa vez o erro foi do espnahol. 15-30.

3º Set, 2-3: Mais um erro do argentino. 0-30.

3º Set, 2-3: Manda fora, Diego. 0-15

3º Set, 2-2: Diego quebra o saque de Nadal e passa à frente no terceiro set. 2/3.

3º Set, 2-2: Devolução entra! Chance de quebra pra Schwartzman.

3º Set, 2-2: Fica na rede, Diego. 30-30.

3º Set, 2-2: Erro de canhota e 15-30.

3º Set, 2-2: Domínio completo de Diego no ponto. 0-30.

3º Set, 2-2: Dupla falta, Nadal. 0-15.

3º Set, 2-1: Diego confirma o saque e tudo igual. 2/2.

3º Set, 2-1: Rafa espana. 40-30.

3º Set, 2-1: Paralela bem executada e tudo igual. 30-30.

3º Set, 2-1: Agora foi Rafa quem parou na rede. 15-30.

3º Set, 2-1: Na rede, Diego. 0-30.

3º Set, 2-1: Agressivo. 0-15 Nadal.

3º Set, 1-1: Outro ace e game confirmado. 2/1.

3º Set, 1-1: Ace, Nadal. 40-15

3º Set, 1-1: Agora foi Rafa quem errou. 30-15.

3º Set, 1-1: Outro erro do argentino, 30-0.

3º Set, 1-1: Devolução vai fora. 15-0 Nadal.

3º Set, 1-0: Outro erro de Nadal e game fechado. 1/1 no terceiro set.

3º Set, 1-0: Devolução do espanhol fica na rede. Vantagem, Diego.

3º Set, 1-0: Lob monstruoso, na paralela, sem chances! 40-40.

3º Set, 1-0: Deixada de Schwartzman fica na rede. 40-30.

3º Set, 1-0: Espana a bola, Rafa. 40-15.

3º Set, 1-0: Vira seu game, Diego. 30-15.

3º Set, 1-0: Força no backhand e erra, Nadal. 15-15.

3º Set, 1-0: Erro do argentino. 0-15.

3º Set, 0-0: Numa bela deixada, rafa fecha seu saque após salvar quatro break points.

3º Set, 0-0: Erra, Diego e Nadal pode fechar seu game.

3º Set, 0-0: Consegue empatar, Nadal!

3º Set, 0-0: Erro do argentino. Só resta mais um.

3º Set, 0-0: Salva o primeiro, Nadal.

3º Set, 0-0: Devolução magnífica e três chances de quebra para o argentino.

3º Set, 0-0: Outro erro do espanhol. 0-30.

3º Set, 0-0: Nadal saca e erra na sequencia. 0-15.

Vamos ao terceiro set.

Começo com maior dificuldades, Nadal se encontrou no jogo e dominou, errando menos e atacando bem.

2º Set, 5-3: Rafael Nadal fecha o segundo set em 6/3 e fica à um da vitória.

2º Set, 5-3: Dupla falta e triplo set-point para Nadal.

2º Set, 5-3: Na paralela, de canhota e 0-30.

2º Set, 5-3: Para na rede, Diego. 0-15.

2º Set, 4-3: Ace e 5/3 no segundo set para Nadal.

2º Set, 4-3: Isola, Schwartzman. 40-0.

2º Set, 4-3: Domínio do ponto e 30-0 Nadal.

2º Set, 4-3: Atropelo na rede e Rafa abre 15-0.

2º Set, 3-3: Rafa quebra o saque e passa à frente no jogo. 4/3.

2º Set, 3-3: Muito bem pra fechar os espaços na rede, Nadal. Chance de quebra.

2º Set, 3-3: Ace, Diego. 40-40.

2º Set, 3-3: Saque não volta. 30-40.

2º Set, 3-3: Força demais no fundo e Nadal tem duas chances de quebra.

2º Set, 3-3: Azar do hermano. Na fita e não passa. 15-30.

2º Set, 3-3: Trocação linda, mas argentino para na rede. 15-15.

2º Set, 3-3: No contra pé, de backhand, Diego marca. 15-0.

2º Set, 2-3: Nadal confirma o saque e tudo igual no segundo set. 3/3.

2º Set, 2-3: Paralela vai pra fora e Rafa vira. 40-30.

2º Set, 2-3: Ace, Rafa! 30-30.

2º Set, 2-3: Saque não passa. 15-30.

2º Set, 2-3: Erro não forçado do espanhol. 0-30.

2º Set, 2-3: Nadal fica na rede. 0-15.

2º Set, 2-2: Argentino confirma o saque e tem 2/3.

2º Set, 2-2: Diego sobe bem e mata o ponto. 40-30.

2º Set, 2-2: Contra ataque na paralela e sem defesa. 30-30.

2º Set, 2-2: Fica na rede, Nadal. 30-15.

2º Set, 2-2: Paralelaaa rápida pra matar o ponto, Nadal. 15-15.

2º Set, 2-2: Diego fecha a rede e ganha o ponto. 15-0.

2º Set, 1-2: Rafa empata o segundo set. 2/2

2º Set, 1-2: Na fita e no chão. 40-0.

2º Set, 1-2: Saque não volta. 30-0.

2º Set, 1-2: Diego fica na rede. 15-0.

2º Set, 0-2: Dupla falta do argentino e Nadal devolve a quebra. 1/2.

2º Set, 0-2: Nadal, tranquilo, na rede, mata o ponto e pode quebrar o saque.

2º Set, 0-2: Rafa erra na rede. 40-40.

2º Set, 0-2: Espana, Diego e Nadal pode devolver a quebra.

2º Set, 0-2: Acelera bem e consegue o empate, Nadal.

2º Set, 0-2: Isola, Rafa. Vantagem, Diego.

2º Set, 0-2: Outro backhand mortal de Diego. 40-40.

2º Set, 0-2: Nadal tem a chance de devolver a quebra.

2º Set, 0-2: Argentino erra. 40-40.

2º Set, 0-2: Diego domina o ponto e pode confirmar o saque. 40-30.

2º Set, 0-2: Backhand para na rede e Nadal empata. 30-30.

2º Set, 0-2: Diego manda na linha, paralela e vira. 30-15.

2º Set, 0-2: Lob perfeito do argentino. Lindo ponto, 15-15.

2º Set, 0-2: Fica na rede, Diego. 0-15.

2º Set, 0-1: Mais um golpe mágico e Nadal erra, sendo quebrado! 0/2 Diego.

2º Set, 0-1: Outro backhand cruzado espetacular de Schwartzman! Chance de quebra.

2º Set, 0-1: Devolução linda de Diego. Tudo igual.

2º Set, 0-1: Para na rede, backhand do argentino, vantagem Nadal.

2º Set, 0-1: Rafa saca bem e salva a quebra. 40-40.

2º Set, 0-1: Cruzada sensacional do argentino, sem nenhuma defesa. Chance de quebra.

2º Set, 0-1: Saque não volta. 30-30.

2º Set, 0-1: Outro erro do espanhol. 15-30.

2º Set, 0-1: Dupla falta, Nadal. 15-15.

2º Set, 0-1: Diego não devolve o saque, 15-0.

2º Set, 0-0: Espana, Rafa. Confirma o saque, Schwartzman. 0/1.

2º Set, 0-0: Nadal salva pedradas atrás de pedradas de forma mágica, mas sofre o revés. 40-30.

2º Set, 0-0: Nadal joga fora. 30-30.

2º Set, 0-0: Nadal força o erro rival. 15-30.

2º Set, 0-0: Isola, Diego. 15-15.

2º Set, 0-0: Diego começa sacando e abre 15-0.

Vamos para o segundo set.

Espanhol erra demais, mas conta com uma força mental maior para virar tie-break. Diego joga bem mas sucumbe nas horas decisivas.

1º Set, Tie-Break: Rafa vibra, pula e vence o primeiro set! 7/6 (5) e abre 1 set a 0.

1º Set, Tie-Break: Voleio pra fora de Diego e Nadal acha o set point!

1º Set, Tie-Break: Erro do argentino em hora crucial. 5-5.

1º Set, Tie-Break: Para na rede, Schwartzman. 4-5.

1º Set, Tie-Break: Mais um erro de Nadal e 3-5 Diego.

1º Set, Tie-Break: Erro não forçado e ponto para o argentino. 3-4.

1º Set, Tie-Break: Fica na rede, Diego. 3-3.

1º Set, Tie-Break: Erro não forçado de Rafa. 2-3.

1º Set, Tie-Break: Diego domina o ponto e empata o jogo. 2-2.

1º Set, Tie-Break: Fica na rede, Rafa. 2-1.

1º Set, Tie-Break: Nadal avança pra matar o ponto. 2-0.

1º Set, Tie-Break: Ace, Nadal. 1-0.

1º Set, 6-5: Teremos tie-break. 6/6.

1º Set, 6-5: Outro erro do espanhol. 40-0.

1º Set, 6-5: Isola, Rafa. 30-0.

1º Set, 6-5: Pedrada do argentino. 15-0.

1º Set, 5-5: Rafa confirma o saque e fica por uma quebra para levar o set. 6/5.

1º Set, 5-5: Saque não volta. 40-0.

1º Set, 5-5: Domínio do ponto e bola no contra pé. 30-0.

1º Set, 5-5: Erro não forçado do argentino. 15-0

1º Set, 5-4: Nadal isola e Diego empata o set! 5/5 no primeiro set. de jogo.

1º Set, 5-4: Deixadinha linda do argentino para dominar o ponto e marcar. 40-30.

1º Set, 5-4: Tentou repetir a jogada, mas errou. 30-30.

1º Set, 5-4: Passada linda do espanhol. 15-30.

1º Set, 5-4: Nadal joga fora. 15-15.

1º Set, 5-4: Fica na rede, Diego. 0-15.

1º Set, 5-3: Diego devolve a quebra e pode empatar o jogo no primeiro set. 5/4.

1º Set, 5-3: Diego salva pedrada no fundo, manda um lob e Nadal erra! Duplo break para Diego.

1º Set, 5-3: Diego vira. 15-30.

1º Set, 5-3: Para na rede, Rafa. 15-15.

1º Set, 5-3: Devolução pra fora do argentino. 15-0.

1º Set, 5-3: Saca para o set, Nadal.

1º Set, 5-2: Consegue fechar o game e ter uma sobrevida, Diego. 5/3.

1º Set, 5-2: Nadal fica na rede. 40-30.

1º Set, 5-2: Sem força, no jeito e tudo igual. 30-30.

1º Set, 5-2: manda fora, argentino. 15-30.

1º Set, 5-2: Que sorte, Nadal. Na fita, no chão e ponto ao espanhol. 15-15.

1º Set, 5-2: Nadal fica na rede. 15-0.

1º Set, 4-2: Nadal confirma mais um saque e fica à um game de vencer o primeiro set. 5/2.

1º Set, 4-2: Winner de esquerda bem executado. 40-0.

1º Set, 4-2: Para na rede, Schwartzman. 30-0.

1º Set, 4-2: Muito mal no backhand, Diego. 15-0.

1º Set, 4-1: Ace, Schwartzman. Fecha o seu game. 4/2.

1º Set, 4-1: Rafa joga fora. 40-30.

1º Set, 4-1: Nadal manda longe, na direita. 30-30.

1º Set, 4-1: Outro backhand na rede. 15-30.

1º Set, 4-1: Fica na rede, Diego. 15-15.

1º Set, 4-1: Rafa isola a devolução. 15-0.

1º Set, 3-1: Nadal confirma o saque e abre 4/1 no primeiro set.

1º Set, 3-1: Parada na rede, devolução do argentino. Vantagem, Nadal.

1º Set, 3-1: Espana, Diego. 40-40.

1º Set, 3-1: Ponto sensacional de Diego, após linda trocação de bolas. Chance de devolver a quebra.

1º Set, 3-1: Diego marca outro lindo ponto ao ser agressivo e afundar o rival. 30-30.

1º Set, 3-1: Devolução não passa. 30-15.

1º Set, 3-1: Muito bem Schwartzman para deslocar Nadal e marcar o ponto. 15-15.

1º Set, 3-1: Isola devolução, Diego. 15-0.

1º Set, 3-0: Confirma o primeiro game no jogo, Schwartzman. 3/1.

1º Set, 3-0: Deixada linda, na diagonal, do argentino. Vantagem.

1º Set, 3-0: Fica na rede, Diego. 40-40.

1º Set, 3-0: Manda fora, Rafa. 40-30.

1º Set, 3-0: Linda bola de Nadal que força o erro de Diego. 30-30.

1º Set, 3-0: Slice pra fora do espanhol. 30-15.

1º Set, 3-0: Nadal erra na devolução de segundo saque. 15-15.

1º Set, 3-0: Erra, Schwartzman. 0-15.

1º Set, 2-0: Joga fora, Diego e Nadal fecha mais um game. 3/0.

1º Set, 2-0: Rafa vira o game. 40-30.

1º Set, 2-0: Nadal massacra na subida na rede. 30-30.

1º Set, 2-0: Ace, Rafa. 15-30.

1º Set, 2-0: Para na rede, Nadal. 0-30.

1º Set, 2-0: Pegada firme de canhota matando Nadal e Diego abre 0-15.

1º Set, 1-0: Nadal quebra o saque do argentino e abre 2/0.

1º Set, 1-0: Diego fica na rede e outra chance para o espanhol quebrar.

1º Set, 1-0: Erra na paralela e argentino salva o break.

1º Set, 1-0: Para na rede, Diego e Nadal tem chance de quebra.

1º Set, 1-0: Erro de esquerda e Nadal empata! 40-40.

1º Set, 1-0: Exagera na direita e 40-30 no game.

1º Set, 1-0: Dupla falta, Schwartzman. 40-15.

1º Set, 1-0: Devolução fica na rede e 40-0.

1º Set, 1-0: Paralela muito bem usada pelo argentino. 30-0.

1º Set, 1-0: Ace, Diego. 15-0.

1º Set, 0-0: Saque confirmado e Nadal 1/0.

1º Set, 0-0: Direita passa muito e Nadal tem 40-0.

1º Set, 0-0: Outro bom saque do espanhol. 30-0.

1º Set, 0-0: Não volta a devolução do saque de Nadal. 15-0.

1º Set, 0-0: Vamos ao jogo.

Fim do aquecimento dos tenistas. A partida vai começar no cheio Louis Armstrong.

Na primeira rodada, Nadal venceu Borna Coric por 3 sets a 1. Diego bateu Ymer, por 3 sets a 0.

A primeira rodada de Acapulco, em 2013, foi o palco do único encontro entre os dois tenistas. Vitória de Nadal por 2 sets a 0.

Nadal, oitavo cabeça de chave do torneio, encara o argentino Diego em busca do renascimento na temporada.

Tenistas em quadra. O processo de aquecimento vai começar.

O estádio do Louis Armstrong é o palco da partida.

Na carreira, ele é um absurdo. São impressionantes 67 títulos e mais de 73 milhões de dólares em premiação.

Os números em 2015 não são bons. 3 títulos, 42 vitórias, 14 derrotas, muita irregularidade e lesões. Pode ser a chance de dar a volta por cima.

Nadal dispensa apresentações. Com um jogo muito físico, guerreiro na defesa e potente na canhota, costuma dominar todos os pontos do jogo.

O jovem tenista tem uma premiação de mais de 800 mil dólares, tem um histórico de 10 vitórias e 20 derrotas em 2015.

Nascido em Buenos Aires, Diego tem 23 anos, 1.70m, 64kg, destro de backhand de duas mãos. Nùmero 74 na ATP, não tem nenhum título na carreira.

O jovem argentino Diego Schwartzman é a última esperança para os hermanos nesta edição do torneio. Leonardo Mayer, ontem, perdeu na estreia para Roger Federer. As esperanças não são grandes para o portenho.

O atual campeão do torneio é o croata Marin Cilic, número 9 do mundo, que venceu na final o japonês Kei Nishikori e conquistou o seu único grand slam da carreira até o momento.

Na Era Open, os recordistas masculinos de títulos são Roger Federer, Jimmy Connors e Pete Sampras, com cinco títulos cada um, seguidos de John McEnroe, com quatro. Entre as mulheres, a marca absoluta é Molla Mallory, com oito títulos conquistados a partir de 1915. Na Era Open, Chris Evert domina com seis títulos.

Tendo o piso duro como sua superfície principal, US Open é o quarto e último na linha sucessiva da temporada, realizado após as disputas do Australia Open, Roland Garros e Wimbledon.

Boa tarde para todos que nos acompanham aqui na VAVEL Brasil! Hoje teremos na segunda rodada no US Open, o espanhol Rafael Nadal que enfrentará o argentino Diego Schwartzman pelo último Grand Slam do ano. Fiquem conosco e acompanhem todos os lances dessa partida!