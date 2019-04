Resultado Roger Federer x Steve Darcis no US Open 2015 (3-0)

Amanhã segue a programação normal do Grand Slam. Fique de olho no nosso site para saber tudo sobre o mundo dos esportes. Te esperamos na próxima. Até lá.

Federer está na terceira fase do US Open e vai em busca do sexto título na competição.

Em apenas 1h20, com apenas quatro games perdidos durante toda a partida, Roger Federer venceu em 3 sets a 0, com parciais de 6/2, 6/1 e 6/1.

US Open (ou Aberto dos Estados Unidos), nomeado formalmente como "United States Open Tennis Championships", é um torneio de tênis disputado nos Estados Unidos.

O US Open é a encarnação moderna do antigo U.S. National Championship, sendo este um dos mais antigos torneios de tênis do mundo, cujo torneio masculino ocorreu pela primeira vez em 1881. Desde 1987, o US Open é cronologicamente o quarto e último dos Grand Slams no ano.

Desde 1978, vem ocorrendo nas quadras do USTA Billie Jean King National Tennis Center em Flushing Meadows, no Queens, na cidade de Nova Iorque.

Ocorre anualmente em Agosto e Setembro, num período de duas semanas (as semanas antes e depois do Labor Day). O torneio principal consiste de cinco diferentes eventos, simples masculino e feminino, duplas masculinas,femininas e mistas, com categorias adicionais para seniores, juniores e usuários de cadeira de rodas.

O primeiro campeonato dos EUA aconteceu em 1881 e é disputado em agosto, em Newport, Rhode Island. O simples damas é disputado pela primeira vez em 1887.

Em 1903, Lawrence Doherty é o primeiro estrangeiro a vencer o torneio. Em 1919, o torneio é transferido para a cidade de Nova York, e em 1926 um francês, René Lacoste, torna-se o primeiro estrangeiro não falante do inglês a triunfar no US Open.

O torneio foi disputado em quadras de grama até 1974, depois em saibro verde entre 1975 e 1977. Em 1997, o estádio Arthur Ashe é inaugurado, podendo acolher 23 500 espectadores, o maior do mundo.

Junto com o Open da Austrália, o Torneio de Roland-Garros e o Torneio de Wimbledon, o US Open compõe os quatro torneios do Grand Slam. O US Open é o quarto e último torneio do Grand Slam da temporada. Ele é disputado em superfície dura ("Decoturf").

O período de 1881–1967 refere-se à era amadora, sob o nome de U.S. National Championships. A primeira edição, em 1881, foi disputada apenas por membros de clubes da United States National Lawn Tennis Association (USNLTA).

A internacionalização veio no ano seguinte, com a organização da United States Tennis Association (USTA). O período de 1884–1911 adotou o formato que incluía o challenge round: jogadores se enfrentavam em fases eliminatórias (como é atualmente) até sobrar um, enquanto que o campeão do ano anterior aguardava a definição dos confrontos, precisando jogar apenas uma vez para defender seu título.

Bom dia, torcedor! Acompanhe agora a partida entre Roger Federer x Steve Darcis, pelo US Open 2015! Fique conosco!