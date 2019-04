Roger Federer vence Steve Darcis e avança em US Open

Nesta quinta-feira (3), o suíço Roger Federer venceu Steve Darcis da Bélgica por três sets a zero, com parciais de 6/1 6/2 e 6/1, em 1 hora e 20 minutos de jogo. Com a vitória, o número dois do mundo avançou à terceira rodada do quarto e último Grand Slam do ano, US Open.

Federer tem um caso especial com a rápida quadra americana no último Grand Slam do ano. Um dos mais antigos torneios do mundo, não o tem como maior vencedor, mas todas as suas conquistas foram de forma consecutivas, dominando o U.S. Open entre 2004 e 2008.

Ainda jovem e recém promovido à liderança da ATP, o suíço venceu seu primeiro torneio contra o experiente Lleyton Hewitt. Os donos da casa e experientes André Agassi e Pete Sampras, também foram vítimas do suíço, que ainda teve Novak Djokovic e Andy Murraycomo rivais derrotados na decisão.

A sua presença derradeira foi em 2009, quando o argentino Juan Martin Del Potro venceu e quebrou a incrível sequência e, depois disso, Federer não conseguiu ir muito longe no torneio. Desde então, a semifinal é o máximo que Roger tem conseguido chegar. Em 2014, perdeu para Marin Cilic, o campeão daquele ano.

A fase mudou. O veterano tenista tem melhorado ainda mais. Com saque mais potente, cadenciando mais o jogo, seguindo com suas bolas venenosas e cheias de classe, Federer mantém um nível impressionante.

Por mais que a idade venha, o suíço se molda e cresce sua habilidade. Sinal disso foi o recém título do Masters 1000 de Cincinatti contra Novak Djokovic. O número 1 do mundo não foi páreo e viu Roger voltar à vice-liderança do ranking. O título, às vésperas do Grand Slam, dá moral, mostra que está mais vivo do que nunca e será um dos grandes favoritos ao título.

