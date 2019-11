Novak Djokovic x Marin Cilic no US Open 2015 (3-0)

Agradeço a audiência de todos aqui na VAVEL Brasil! e espero todos para os próximos jogos do US Open, um forte abraço.

Novak Djokovic vence o croata Marin Cilic por três sets a zero, com parciais de 6/0, 6/1 e 6/2 e está na grande final do US Open, onde enfrentará vencedor do jogo entre Roger Federer e Stan Wawrinka.

8° Game, 3° Set: Vitória de Novak Djokovic!

8° Game, 3° Set: Triplo match point para Novak Djokovic

8° Game, 3° Set: Cilic fica na rede, 15-0

7° Game, 3° Set: Novak Djokovic quebra novamente Marin Cilic, faz 5/2 e sacará para o jogo

7° Game, 3° Set: Triplo break point para Novak Djokovic

7° Game, 3° Set: Erro não forçado do croata, 0-30

6° Game, 3° Set: Novak Djokovic confirma o serviço, 4-2

6° Game, 3° Set: Ótima paralela do sérvio, 40-15

6° Game, 3° Set: Ace de Djokovic, 15-15

6° Game, 3° Set: Direita de Djokovic sai, 0-15

5° Game, 3° Set: Novak Djokovic quebra o saque de Marin Cilic e faz 3-2 no terceiro set

5° Game, 3° Set: Duplo break point para Novak Djokovic

5° Game, 3° Set: Direita de Djokovic fica na rede, 15-15

4° Game, 3° Set: Marin Cilic devolve a quebra de saque, 2-2

4° Game, 3° Set: Break point para Marin Cilic

4° Game, 3° Set: Dupla falta do sérvio, 40-40

4° Game, 3° Set: Bola fora do croata, 40-15

3° Game, 3° Set: Marin Cilic confirma o serviço, 2-1

3° Game, 3° Set: Dupla falta do croata, 40-15

3° Game, 3° Set: Ace de Cilic, 40-0

2° Game, 3° Set: Novak Djokovic confirma o serviço, 2-0

2° Game, 3° Set: Bola fora do croata, 30-0

1° Game, 3° Set: Novak Djokovic quebra o serviço de Marin Cilic e abre 1-0 no terceiro set

1° Game, 3° Set: Break point para Novak Djokovic

1° Game, 3° Set: Ace do croata, 15-30

1° Game, 3° Set: Cilic fica na rede, 0-15

7° Game, 2° Set: Novak Djokovic vence o segundo set, 6/1 e abre 2-0 no jogo

7° Game, 2° Set: Ace do sérvio, set point para Novak Djokovic

7° Game, 2° Set: Boa paralela do sérvio, 30-30

6° Game, 2° Set: Dupla falta de Cilic, Novak Djokovic quebra o croata, 5/1 e sacará para o set

6° Game, 2° Set: Break point para Novak Djokovic

6° Game, 2° Set: Bom saque do croata, 30-15

5° Game, 2° Set: Novak Djokovic confirma o serviço, 4-1

5° Game, 2° Set: Boa direita do sérvio, 15-15

4° Game, 2° Set: Novak Djokovic quebra Marin Cilic e abre 3-1 no segundo set

4° Game, 2° Set: Break point para Novak Djokovic

4° Game, 2° Set: Dupla falta do croata, 15-15

3° Game, 2° Set: Novak Djokovic confirma o serviço, 2-1

3° Game, 2° Set: Bom saque do sérvio, 40-0

3° Game, 2° Set: Devolução do croata fica na rede, 15-0

2° Game, 2° Set: Marin Cilic confirma o serviço pela primeira vez na partida, 1-1 no segundo set

2° Game, 2° Set: Ótima chegada do croata a rede, 40-40

2° Game, 2° Set: Dupla falta de Cilic, break point para Novak Djokovic

2° Game, 2° Set: Erro não forçado do croata, 30-30

2° Game, 2° Set: Ótima cruzada do sérvio 15-15

1° Game, 2° Set: Novak Djokovic confirma o serviço, 1-0

1° Game, 2° Set: Ótima paralela do sérvio, 40-0

6° Game, 1° Set: Novak Djokovic vence o primeiro, 6/0 e abre 1-0 na partida

6° Game, 1° Set: Bom saque de Cilic, 40-40

6° Game, 1° Set: Mais um set point para o sérvio

6° Game, 1° Set: Ótima deixada do croata, 40-40

6° Game, 1° Set: Set point para Novak Djokovic

6° Game, 1° Set: Ace de Cilic, 30-30

6° Game, 1° Set: Erro não forçado do croata, 15-30

5° Game, 1° Set: Novak Djokovic confirma o serviço, 5-0

5° Game, 1° Set: Saiu devolução do croata, 40-15

5° Game, 1° Set: Cilic chega bem a rede para ganhar o ponto, 15-15

4° Game, 1° Set: Dupla falta do croata, Novak Djokovic quebra novamente Marin Cilic e faz 4-0

4° Game, 1° Set: Break point para Novak Djokovic

4° Game, 1° Set: Bom saque do croata, 15-30

4° Game, 1° Set: Boa devolução do sérvio, 0-15

3° Game, 1° Set: Novak Djokovic confirma o serviço, 3-0

3° Game, 1° Set: Cilic manda para fora, 30-0

2° Game, 1° Set: Novak Djokovic quebra o saque de Marin Cilic e abre 2-0 no primeiro set

2° Game, 1° Set: Triplo break point para Novak Djokovic

2° Game, 1° Set: Cilic fica na rede, 0-15

1° Game, 1° Set: Novak Djokovic confirmar o serviço, 1-0

1° Game, 1° Set: Novak Djokovic inicia sacando, 15-0

Tenistas já estão em quadra!

Já o sérvio número 1 do mundo, Novak Djokovic venceu o espanhol Feliciano López por três sets a um, com parciais de 6/1, 3/6, 6/3 e 7/6.

O croata venceu nas quartas o francês Jo-Wilfried Tsonga por três sets a dois, com parciais de 6/4, 6/4, 3/6, 6/7(3) e 6/4 em 4h de jogo.

O atual campeão do torneio é o croata Marin Cilic, número 9 do mundo, que venceu na final o japonês Kei Nishikori e conquistou o seu único grand slam da carreira até o momento.

Na Era Open, os recordistas masculinos de títulos são Roger Federer, Jimmy Connors e Pete Sampras, com cinco títulos cada um, seguidos de John McEnroe, com quatro. Entre as mulheres, a marca absoluta é Molla Mallory, com oito títulos conquistados a partir de 1915. Na Era Open, Chris Evert domina com seis títulos.

O Aberto dos Estados Unidos sofreu muitas transformações ao longo de sua história. A principal - e mais óbvia - mudança se deve a um evento amador conhecido como Campeonato Nacional Norte-americano tornar-se o US Open, o mais rico torneio profissional do mundo aberto para a amadores e profissionais.

Tendo o piso duro como sua superfície principal, US Open é o quarto e último na linha sucessiva da temporada, realizado após as disputas do Australia Open, Roland Garros e Wimbledon.

Boa noite para todos que nós acompanham aqui na VAVEL Brasil! Hoje teremos a fase semifinal no US Open, o sérvio número 1 do mundo Novak Djokovic enfrentará o croata atual campeão do torneio, Marin Cilic, fiquem conosco e acompanhem todos os lances dessa partida!