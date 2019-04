Franceses Mahut e Herbert batem dupla do irmão de Murray e são campeões no US Open

A dupla formada por Nicolas Mahut (#23 de duplas) e Pierre-Hughes Herbert (#21) conseguiu o título do US Open 2015, derrotando na final o britânico Jamie Murray (#15) e o australiano John Peers (#15) por dois sets a zero, com as parciais de 6/4 e 6/4 em 1h09 de jogo. As duas duplas nunca haviam se enfrentado no circuito profissional.

No primeiro set, as duas duplas estavam segurando seus serviços com dificuldades. Os franceses cederam cinco break points, mas conseguiram salvar todos. Murray/Peers também deram cinco oportunidades para os adversários, que conseguiram aproveitar uma das chances. As duas duplas perderam apenas quatro pontos em seus primeiros saques, mas a diferença apareceu justamente no segundo saque, onde Mahut/Herbert atacavam mais, e com 17 winners eles fecharam o primeiro set por 6/4.

Estar a um set do título não afetou o psicológico dos franceses, que continuaram atacando e jogando como se o jogo estivesse no começo. O britânico e o australiano estavam mais consistentes, errando menos. Mas apesar disso, cederam duas chances de quebra para Mahut/Herbert, que conseguiram aproveitar uma delas. Mesmo com apenas três erros não forçados, Murray/Peers novamente foram incapazes de deter mais 14 winners dos adversários, e viram o título ir para a dupla da França: 6/4 e 6/4.

Mahut/Herbert foram consistentes e ficaram com o título após derrotar Duran/Estrella Burgos, Pavic/Venus, Granollers/Lopez, Rojer/Tecau e Inglot/Lindstedt, que foram carrascos do brasileiro Marcelo Melo na primeira fase da competição.

Os vice-campeões, Murray/Peers, subirão para a sétima e oitava colocações do ranking de duplas da Atp, enquanto os campeões Mahut/Herbert estarão logo atrás, como nono e décimo colocados do ranking.