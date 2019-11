Pré-jogo Djokovic x Federer: Batalha entre os melhores pelo título do US Open

Na tarde deste domingo (13), às 17 horas (de Brasília), o sérvio Novak Djokovic, número um do mundo, enfrenta Roger Federer, segundo colocado no ranking da ATP. A partida valerá pela final do quarto e último Grand Slam da temporada de 2015, o US Open. O jogo terá transmissão da VAVEL Brasil.

Este será o 42º encontro entre os dois em partidas válidas pelo circuito profissional da ATP. No retrospecto recente, Federer possui uma leve vantagem sobre o tenista da Sérvia, com 21 vitórias em 41 partidas disputadas. Já Djokovic tem 20 vitórias, cinco delas ocorreram neste ano de 2015. Porém, no último jogo entre os dois, Federer levou a melhor com uma vitória em sets diretos, com parciais de 7/6 e 6/3 na final do Masters 1000 de Cincinnati, o último torneio preparatório para US Open.

"Obviamente todos sabemos o quão consistente o Roger é e a qualidade que ele consegue elevar seu jogo nas fases finais de Grand Slams e torneios de grande porte" declarou o líder do ranking da ATP. "Ele sempre jogará em alto nível, raramente ele deixa cair. Ele sempre faz você jogar o seu melhor. Estou consciente que ultimamente ele vem jogando extremamente agressivo em direção à rede, tentando encurtar os pontos. Também creio que ele aumentou não só sua velocidade como também seus golpes defensivos." completou o sérvio.

"A fim de ganhar mais um Grand Slam, terei de jogar o meu melhor. Por isso me esforçarei ao máximo." disse Djokovic, que neste jogo busca seu segundo título de US Open. Em 2011 venceu seu primeiro e único título de US Open até aqui. Como principal favorito ao título, ganhou do irlandês Conor Niland, Carlos Berlocq da Argentina, Nikolai Davydenko da Rússia, Alexandr Dolgopolov da Ucrania e seu compatriota Janko Tipsarevic para chegar à semifinal, na qual ganhou de Federer de virada: 6/7 4/6 6/3 6/2 e 7/5. Na final, teve sua revanche contra Nadal, vencendo por três sets a um, com parciais de 6/2 6/4 6/7 e 6/1.

Atual líder do ranking da ATP, o sérvio Novak tem seis títulos no ano: Australian Open, Masters 1000 de Indian Wells, Miami, Monte Carlo e Roma além de Wimbledon. O tenista sérvio carrega um recorde de 56 vitórias contra apenas cinco derrotas, sendo as duas mais recentes nas decisões dos Masters 1000 de Montreal e Cincinnati para Andy Murray e Roger Federer, respectivamente. Por isso, ainda restam dúvidas em relação à atuação que o número um do mundo terá no último Grand Slam do ano.

Para Federer, a situação é outra: a fase mudou. O veterano tenista tem melhorado ainda mais. Com saque mais potente, cadenciando mais o jogo, seguindo com suas bolas venenosas e cheias de classe, Federer mantém um nível impressionante.

Por mais que a idade venha, o suíço se molda e cresce sua habilidade. Sinal disso foi o recém título do Masters 1000 de Cincinatti contra Novak Djokovic. O número 1 do mundo não foi páreo e viu Roger voltar à vice-liderança do ranking. O título, às vésperas do Grand Slam, dá moral, mostra que está mais vivo do que nunca e será um dos grandes favoritos ao título, que seria seu sexto de US Open.

