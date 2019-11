Novak Djokovic vence Roger Federer em quatro sets e conquista US Open 2015

Neste domingo (13), o sérvio Novak Djokovic venceu Roger Federer da Suíça por três sets a um, com parciais de 6/4 6/7 6/4 e 6/4, em 3 horas e 20 minutos de jogo. Com a vitória, o número um do mundo conquistou o título do quatro e último Grand Slam do ano, US Open.

Em 2011 venceu seu primeiro e único título de US Open até aqui. Como principal favorito ao título, ganhou do irlandês Conor Niland, Carlos Berlocq da Argentina, Nikolai Davydenko da Rússia, Alexandr Dolgopolov da Ucrania e seu compatriota Janko Tipsarevic para chegar à semifinal, na qual ganhou de Federer de virada: 6/7 4/6 6/3 6/2 e 7/5. Na final, teve sua revanche contra Nadal, vencendo por três sets a um, com parciais de 6/2 6/4 6/7 e 6/1.

Este foi o 42º encontro entre os dois em partidas válidas pelo circuito profissional da ATP. Anteriormente no retrospecto recente, Federer possuia uma leve vantagem sobre o tenista da Sérvia, com 21 vitórias em 41 partidas disputadas. Já Djokovic tem 20 vitórias, cinco delas ocorreram neste ano de 2015. Porém, no último jogo entre os dois, Federer levou a melhor com uma vitória em sets diretos, com parciais de 7/6 e 6/3 na final do Masters 1000 de Cincinnati, o último torneio preparatório para US Open.

Atual líder do ranking da ATP, o sérvio Novak tem sete títulos no ano: Australian Open, Masters 1000 de Indian Wells, Miami, Monte Carlo e Roma além de Wimbledon e agora, US Open. O tenista sérvio carrega um recorde de 65 vitórias contra apenas cinco derrotas, sendo as duas mais recentes nas decisões dos Masters 1000 de Montreal e Cincinnati para Andy Murray e Roger Federer, respectivamente.

Com o título, o tenista da Sérvia igualou seu melhor ano da carreira, com três dos quatro títulos de Grand Slam da temporada. Em 2011, Djokovic venceu Australian Open, além de Wimbledon e US Open. Assim como neste ano de 2015, no qual bateu Andy Murray na final do Aberto da Austrália, derrotou Roger Federer na decisão de Wimbledon e agora novamente, na final do Grand Slam norte americano.

