Resultado Thomaz Bellucci x Mate Delic na Copa Davis 2015 (3-1)

Até a próxima. Agora, vamos de Feijão x Corinc, no segundo duelo do dia. Um grande abraço!

Vamos fechando a nossa transmissão em mais um tempo real minuto a minuto. Na estreia da Copa Davis, deu Brasil. 3 sets a 1. Fique de olho no nosso site e acompanhe tudo sobre o mundo dos esportes.

Agora será a vez de Feijão, num jogo muito difícil contra Borna Coric. O Brasil abre vantagem neste duelo da Copa Davis e pode ter 2 a 0.

Bellucci vence o jogo! 3 sets a 1, com parciais de 6/1, 6/3, 3/6 e 6/4, o Brasil abre 1 a 0 no jogo.

4º Set, 5-4: Dupla falta, Delic e match point, Bellucci.

4º Set, 5-4: Delic salva o ponto do jogo. 40-40.

4º Set, 5-4: Manda fora Delic e match point, Bellucci.

4º Set, 5-4: Bellucci empata o game. 40-40.

4º Set, 5-4: Erro do croata. 40-30.

4º Set, 5-4: Devolução fora do brasileiro. 40-15.

4º Set, 5-4: Saque bom do croata. 30-15.

4º Set, 5-4: Espana, Delic. 15-15.

4º Set, 5-4: Fica na rede, Thomaz. 15-0.

4º Set, 4-4: Bellucci fecha o seu saque e explode a torcida! 5/4.

4º Set, 4-4: Grande saque e vantagem, Thomaz.

4º Set, 4-4: Festa da torcida e Bellucci empata.

4º Set, 4-4: Fica na rede, Delic. 30-40.

4º Set, 4-4: Salva a primeira Thomaz.

4º Set, 4-4: Tripla chance de quebra ao croata.

4º Set, 4-4: Fica na rede, Thomaz. 0-30.

4º Set, 4-4: Dupla falta de Thomaz. 0-15.

4º Set, 3-4: Bellucci devolve a quebra de saque e empata o jogo. 4/4.

4º Set, 3-4: Dupla falta do croata. 0-40.

4º Set, 3-4: Delic joga pra fora! 0-30.

4º Set, 3-4: Ótima devolução do brasileiro. 0-15.

4º Set, 2-4: Bellucci vence seu game. 3/4.

4º Set, 2-4: Thomaz soa muito e leva o ponto. 40-30.

4º Set, 2-4: Deixada na rede do brasileiro. 30-30.

4º Set, 2-4: Devolução pra fora do croata. 30-15.

4º Set, 2-4: Dupla falta do brasileiro. 15-15.

4º Set, 2-4: Acelera bem na esquerda, Thomaz, 15-0.

4º Set, 2-3: Delic confirma seu saque e tem 2/4.

4º Set, 2-3: Bellucci isola de esquerda. Vantagem.

4º Set, 2-3: Bellucci acelera bem e empata em 40-40.

4º Set, 2-3: Ace. 40-30.

4º Set, 2-3: Croata empata o game. 30-30.

4º Set, 2-3: Manda fora, Thomaz. 15-30.

4º Set, 2-3: Isola na direita, Delic. 0-30.

4º Set, 2-3: Erro do croata na rede. 0-15.

4º Set, 1-3: Erro no fundo do croata e Thomaz vence seu game. 2/3

4º Set, 1-3: Paralela linda e Bellucci tem 40-0.

4º Set, 1-3: Bom ataque de esquerda. 30-0.

4º Set, 1-3: Isola a devolução, Delic. 15-0.

4º Set, 1-2: No contra pé, Mate fecha o seu saque. 1/3.

4º Set, 1-2: Outro erro na rede. 40-15.

4º Set, 1-2: Fica na rede, Thomaz. 30-15.

4º Set, 1-2: Erro não forçado do croata. 15-15.

4º Set, 1-2: Abre com bom saque, Delic. 15-0.

4º Set, 0-2: Bellucci fecha num ace e desconta. 1/2.

4º Set, 0-2: Erro do croata. 40-15.

4º Set, 0-2: Dupla falta do brasileiro. 30-15.

4º Set, 0-2: Erro do croata. 30-0.

4º Set, 0-2: Deixada desconcertante de Bellucci. 15-0.

4º Set, 0-1: Sem volta, saque fecha o game. 0/2.

4º Set, 0-1: Mate sobe bem e mata na linha. 40-30.

4º Set, 0-1: Agressivo, Bellucci empata. 30-30.

4º Set, 0-1: Espana, Bellucci. 30-15.

4º Set, 0-1: Na rede, Delic. 15-15.

4º Set, 0-1: Saque do croata não volta. 15-0.

4º Set, 0-0: Delic começa o jogo com seu saque quebrado. 0/1.

4º Set, 0-0: Outro erro do brasileiro e Delic tem duas chances de quebra.

4º Set, 0-0: Dupla falta, Bellucci. 15-30.

4º Set, 0-0: Bom golpe do croata pra empatar. 15-15.

4º Set, 0-0: Passada do brasileiro. 15-0.

Vamos ao quarto set.

Péssimo começo de set do brasileiro deixou o croata mais confiante para administrar o set. Muitos erros de Bellucci.

3º Set, 3-5: Mate Delic fecha o terceiro set e vibra muito.

3º Set, 3-5: Set point para Mate Delic.

3º Set, 3-5: Buscou a paralela por fora e errou, Thomaz. 30-30.

3º Set, 3-5: Para na rede, Mate. 15-30.

3º Set, 3-5: Agora foi a vez do brasileiro errar. 15-15.

3º Set, 3-5: Na direita, erra Delic. 0-15.

3º Set, 3-5: Saca para o set, Delic.

3º Set, 2-5: Ace! Fecha seu saque e 3/5.

3º Set, 2-5: Delic isola. 40-0.

3º Set, 2-5: Devolução pra fora. 30-0.

3º Set, 2-5: Bom saque do brasileiro. 15-0.

3º Set, 2-4: Bellucci manda fora e a Croácia fecha o game. 2/5.

3º Set, 2-4: Joga fora, Bellucci. Vantagem, Delic.

3º Set, 2-4: Outro bom saque do croata. 40-40.

3º Set, 2-4: Erro de backhand e Bellucci tem mais uma chance de break.

3º Set, 2-4: Bom saque do croata não volta. 40-40.

3º Set, 2-4: Dupla falta, Delic. Chance de quebra, Bellucci.

3º Set, 2-4: Para na rede, Thomaz. 40-40.

3º Set, 2-4: Bellucci erra mas ainda tem uma chance de devolver a quebra.

3º Set, 2-4: Dupla falta do croata. 15-40.

3º Set, 2-4: Ace, Delic. 15-30.

3º Set, 2-4: Joga fora, Mate. 0-30.

3º Set, 2-4: Delic erra de backhand. 0-15.

3º Set, 1-4: Ace pra fechar o seu game. 2/4.

3º Set, 1-4: Outro bom saque de Thomaz. Vantagem.

3º Set, 1-4: Saque bom do brasileiro. 40-40.

3º Set, 1-4: Bellucci para na rede. Vantagem e chance de quebra croata.

3º Set, 1-4: Saque não tem retorno. 40-40.

3º Set, 1-4: Dupla falta de Thomaz e chance de quebra pra Delic.

3º Set, 1-4: Bem na devolução, Delic. 30-30.

3º Set, 1-4: Bellucci erra na rede. 30-15.

3º Set, 1-4: Erro no fundo do croata. 30-0.

3º Set, 1-4: Bem na esquerda, Thomaz. 15-0.

3º Set, 1-3: Delic joga no pé e fecha o seu game. 1/4.

3º Set, 1-3: Bellucci isola na direita. 40-30.

3º Set, 1-3: Delic fica na rede. 30-30.

3º Set, 1-3: Bom saque do croata. 30-15.

3º Set, 1-3: Agora foi Bellucci que manda fora. 15-15.

3º Set, 1-3: Para na rede, Delic. 0-15.

3º Set, 0-3: Finalmente Bellucci fecha um game. 1/3.

3º Set, 0-3: Outro erro do brasileiro e 40-30.

3º Set, 0-3: Para na rede, Thomaz. 40-15.

3º Set, 0-3: Saque não tem devolução. 40-0.

3º Set, 0-3: Bellucci sobe bem. 30-0.

3º Set, 0-3: Erra de esquerda, Delic. 15-0.

3º Set, 0-2: Erro do brasileiro e Mate fecha o seu saque. 0/3.

3º Set, 0-2: Delic acelera no fundo e ganha o ponto. Vantagem.

3º Set, 0-2: Erro do croata e Bellucci empata o game. 40-40.

3º Set, 0-2: Boa devolução do brasileiro e 40-30.

3º Set, 0-2: Ace do croata. 40-15.

3º Set, 0-2: Bellucci erra no fundo, 30-15.

3º Set, 0-2: Ataca firme, Thomaz. 15-15..

3º Set, 0-2: Bellucci erra na devolução. 15-0.

3º Set, 0-1: Delic quebra o saque e abre 0/2.

3º Set, 0-1: Bellucci espana e Delic tem a chance da quebra.

3º Set, 0-1: Bellucci escorrega e perde o ponto. Está tudo bem com ele.

3º Set, 0-1: Devolução errada do croata. Vantagem Thomaz.

3º Set, 0-1: Erro bobo do brasileiro. 40-40.

3º Set, 0-1: Deixada curta do croata e Bellucci mata na subida. 40-30.

3º Set, 0-1: Cruzada linda de Bellucci. 30-30.

3º Set, 0-1: Força muito no fundo, Belluci. 15-30.

3º Set, 0-1: Erra, Thomaz. 15-15.

3º Set, 0-1: Voleio firme de Thomaz. 15-0.

3º Set, 0-0: Manda fora, Thomaz e abre 0/1 Delic.

3º Set, 0-0: Manda fora, Thomaz. 40-15.

3º Set, 0-0: Erro não forçado do croata. 30-15.

3º Set, 0-0: Brasileiro fica na rede. 30-0.

3º Set, 0-0: Saque do croata e Bellucci manda fora. 15-0.

Sem a mesma facilidade, Bellucci trocou quebras, precisou de mais games e levou o segundo set.

2º Set, 5-4: Mais um erro do croata e Bellucci vence o segundo set. 6/4.

2º Set, 5-4: Delic joga fora no fundo e Bellucci tem o set point.

2º Set, 5-4: Fica na rede, Thomaz. 40-40.

2º Set, 5-4: Voleio bem feito e Bellucci tem set point.

2º Set, 5-4: Delic para na rede. 30-30.

2º Set, 5-4: Thomaz fica na rede. 15-30.

2º Set, 5-4: Joga bem no fundo e ganha o ponto, Thomaz. 15-15.

2º Set, 5-4: Slice na rede de Thomaz. 0-15.

2º Set, 5-4: Thomaz saca para o segundo set.

2º Set, 4-4: Manda fora Delic e Bellucci quebra o saque rival. 5/4.

2º Set, 4-4: Buscou a passada e erra, Thomaz. 30-40.

2º Set, 4-4: Bellucci erra na devolução. 15-40.

2º Set, 4-4: Outra bola na rede e Thomaz tem 3 breaks points.

2º Set, 4-4: Erro na segunda bola de Delic. 0-30.

2º Set, 4-4: Na linha, no fundo! 0-15.

2º Set, 4-3: Joga fora Thomaz e Delic empata o segundo set. 4/4.

2º Set, 4-3: Dupla falta de Bellucci. Chance de quebra.

2º Set, 4-3: Delic fica na rede e o brasileiro empata o game.

2º Set, 4-3: Bellucci sobe bem à rede. 30-40.

2º Set, 4-3: Fica na rede, Thomaz e duas chances de devolver a quebra, Delic.

2º Set, 4-3: Erro do brasileiro de backhand. 15-30.

2º Set, 4-3: Agora foi o croata que para na rede. 15-15.

2º Set, 4-3: Bellucci fica na rede. 0-15.

2º Set, 4-2: Mate fecha o seu game e tem 4/3 no segundo set.

2º Set, 4-2: Agora foi a direita que ficou na rede. 40-30.

2º Set, 4-2: Delic erra na esquerda. 40-15.

2º Set, 4-2: Bellucci joga fora. 40-0.

2º Set, 4-2: Outro erro na rede de Thomaz. 30-0.

2º Set, 4-2: Paralela do brasileiro fica na rede. 15-0.

2º Set, 3-2: Game de Thomaz Bellucci. Tem 4/2.

2º Set, 3-2: Comete vários erros, o croata. 40-15.

2º Set, 3-2: Erra de direita, Delic. 30-15.

2º Set, 3-2: Bellucci força pra fora. 15-15.

2º Set, 3-2: Deixada pra fora do croata. 15-0.

2º Set, 3-1: Delic confirma seu saque e perde por 3/2.

2º Set, 3-1: Bem no saque, Delic. 40-30.

2º Set, 3-1: Fica na rede, Thomaz. 30-30.

2º Set, 3-1: Força no fundo e erra, Thomaz. 15-30.

2º Set, 3-1: Dupla falta do croata. 0-30.

2º Set, 3-1: Delic erra muito. 0-15.

2º Set, 2-1: Outro ace e Bellucci fecha seu game. 3/1.

2º Set, 2-1: Ace! 40-0.

2º Set, 2-1: Erro do croata. 30-0.

2º Set, 2-1: Bom saque do brasileiro. 15-0.

2º Set, 1-1: Bellucci quebra o saque e fica à frente. 2/1.

2º Set, 1-1: Bellucci com duas chances de quebrar o saque.

2º Set, 1-1: Erro agora é do croata. 15-30.

2º Set, 1-1: Erro não forçado do brasileiro. 15-15.

2º Set, 1-1: Thomaz ataca bem na esquerda. 0-15.

2º Set, 1-0: Delic devolve a quebra e empata o segundo set. 1/1.

2º Set, 1-0: Chance de devolver a quebra, Delic.

2º Set, 1-0: Manda fora de novo, Thomaz. 15-30.

2º Set, 1-0: Erro do brasileiro. 15-15.

2º Set, 1-0: Bellucci acerta na paralela. 15-0.

2º Set, 0-0: Bellucci começa o segundo set quebrando o croata. 1/0.

2º Set, 0-0: Três chances de quebra pra Bellucci. 0-40.

2º Set, 0-0: Erro na rede de Delic. 0-30.

2º Set, 0-0: Bem Bellucci no ataque. 0-15.

Vamos ao segundo set.

Torcida faz festa pra Thomaz. Brasil abre 1 set a 0.

1º Set, 5-1: Paralela pra fechar o set! 6/1! 1 set a 0.

1º Set, 5-1: Sobe bem à rede, Thomaz. Set point.

1º Set, 5-1: Smash pra empatar o jogo. 40-40.

1º Set, 5-1: Dupla falta do brasileiro. Vantagem, Delic.

1º Set, 5-1: Deixada mortal de Bellucci. Tudo igual no game. 40-40.

1º Set, 5-1: Salva mais um break. 30-40.

1º Set, 5-1: Anda bem na quadra e Bellucci tira um ponto. 15-40.

1º Set, 5-1: Três chances de quebra pra Delic. 0-40.

1º Set, 5-1: Outro erro na rede do brasileiro. 0-30.

1º Set, 5-1: Fica na rede, Thomaz. 0-15.

1º Set, 4-1: Belluci quebra mais uma quebra e sacará para o set. 5/1.

1º Set, 4-1: Força pra fora, Bellucci. Uma chance de quebra ainda. 30-40.

1º Set, 4-1: Outro erro de esquerda do croata. 15-40.

1º Set, 4-1: Backhand na rede, Mate. 15-30.

1º Set, 4-1: Buscou a paralela e fica na rede, Thomaz. 15-15.

1º Set, 4-1: Mate erra no backhand. 0-15.

1º Set, 3-1: Ace! Fecha o game. 4/1.

1º Set, 3-1: Espana, Delic. Vantagem, Bellucci.

1º Set, 3-1: Bellucci fica na rede. 40-40.

1º Set, 3-1: Pega mal na raquete, Thomaz. 40-30.

1º Set, 3-1: Slice de Delic vai fora. 40-15.

1º Set, 3-1: Pancada de Bellucci de backhand não volta. 30-15.

1º Set, 3-1: Passada linda de Mate. 15-15.

1º Set, 3-1: Isola, Delic. 15-0.

1º Set, 3-1: O tempo é nublado, venta muito e tem chances de chuva. Vamos ao quinto game.

1º Set, 2-1: Manda fora Delic e Bellucci quebra o saque! 3/1!

1º Set, 2-1: Forehand na rede. Mais uma chance de quebra.

1º Set, 2-1: Saque aberto e conclusão bem feita. 40-40.

1º Set, 2-1: Na fita e no chão. Chance de quebra do Brasil.

1º Set, 2-1: Backhand aberto demais e Delic manda fora. 40-40.

1º Set, 2-1: Delic consegue a vantagem em seu game.

1º Set, 2-1: Mais um erro de backhand e Bellucci empata o jogo. 40-40.

1º Set, 2-1: Outro erro de Mate. 40-30.

1º Set, 2-1: Delic erra e Bellucci diminui. 40-15.

1º Set, 2-1: Outro bom saque de Mate. 40-0.

1º Set, 2-1: Saque não tem devolução. 30-0.

1º Set, 2-1: Saque e voleio de Delic. 15-0.

1º Set, 1-1: Bate mal na bola, Delic, e Bellucci confima seu saque. 2/1 no primeiro set.

1º Set, 1-1: Joga bem, Thomaz. Vantagem.

1º Set, 1-1: Saque entra e Bellucci salva a quebra. 40-40.

1º Set, 1-1: Chance de quebra pra Delic. 30-40.

1º Set, 1-1: Outra devolução que não entra. 30-30.

1º Set, 1-1: Delic manda a devolução fora. 15-30.

1º Set, 1-1: Dupla falta de Bellucci. 0-30.

1º Set, 1-1: Bellucci fica na rede. 0-15.

1º Set, 1-0: Delic fecha o seu game com aluma dificuldade. 1/1.

1º Set, 1-0: Devolução de Thomaz na rede. Vantagem, Mate.

1º Set, 1-0: Erro na segunda bola e Bellucci empata. 40-40.

1º Set, 1-0: Mate sobe bem, mata o ponto. 40-30.

1º Set, 1-0: Backhand do croata vai pra fora. 30-30.

1º Set, 1-0: Devolução do saque não passa. 30-15.

1º Set, 1-0: Erro do croata. 15-15.

1º Set, 1-0: Saque não tem devolução. 15-0.

1º Set, 0-0: Mais um ace pra fechar o primeiro game. A festa é contagiante. 1/0.

1º Set, 0-0: Ace, Thomaz. 40-0.

1º Set, 0-0: Saque não volta. 30-0.

1º Set, 0-0: Bellucci, na fita e no chão. 1-0.

Vamos ao jogo. Bellucci no saque. Brasil em quadra.

Um cartaz da torcida diz "Deus cria, a mãe cuida e Bellucci mata". Uma bateria no melhor estilo fanfarra anima a partida.

Torcida de futebol, com samba e muito incentivo. Festa total. Vai começar o jogo.

O jogo vai começar às 10 da manhã. Acompanhe conosco.

O belo Costão do Santinho, em Florianópolis, será a sede do confronto internacional. A VAVEL Brasil se faz presente, trazendo notícias em primeira mão.

Será o primeiro duelo entre os dois tenistas.

Vive boa fase em 2015, com conquistas e jogos fortes contra os grandes. 30º na ATP, ainda precisa de maior equilíbrio emocional.

Thomaz Bellucci, paulista de Tiete, tem 1.88m, com 82kg. Com uma canhota potente, incomoda seus adversários. É o principal nome brasileiro no esporte.

É o número 499 da ATP e tem apenas quatro jogos no ano, com quatro derrotas. Pode ser o começo ideal para o Brasil

Mate Delic, croata de Split, tem apenas 22 anos, mede altos 1.96m, com 86kg. Destro, usa duas mãos de backhand.

O Brasil não tem muita tradição na Davis. Nos últimos anos, tem disputado a repescagem para o retorno ao Grupo Mundial, sem lograr êxito até o ano de 2012 em que a seleção brasileira venceu a Rússia e voltou ao Grupo Mundial depois de 10 anos afastada. Em 2014, o Brasil impôs derrota histórica à Espanha em São Paulo e garantiu o retorno à elite de 2015.

A equipe dos Estados Unidos era formada por Dwight Davis (que daria nome ao torneio), Malcolm Whitman e Holcombe Ward e a equipe britânica era formada por Herbert Barret, Ernest Black e Arthur Gore. No final, a equipe estadunidense acabou sendo campeã.

Sua primeira edição foi no ano de 1900 e surgiu a partir de um desafio de três alunos da Universidade de Harvard, que tiveram a idéia de desafiar os britânicos, que na época eram os campeões do mundo no tênis, para uma partida no Longwood Cricket de Boston.

A Copa Davis é um evento internacional de tênis masculino. A maior competição por equipes no esporte é dirigida pela Federação Internacional de Tênis e é jogada entre times de diversos países, no sistema de eliminação direta.

O principal jogador croata, e campeão do US Open do ano passado, Marin Cilic anunciou desistência e está fora do encontro entre Brasil x Croácia.

Logo após esse jogo, será a vez de João Souza, o 'Feijão', encarando o jovem Borna Coric. No sábado, duelos de duplas que podem decidir o confronto.

O primeiro confronto é entre o número 1 brasileiro Thomaz Belluci, encarando Mate Delic, abrindo o confronto entre sul-americanos e europeus.

Os principais tenistas de Brasil e Croácia se enfrentam em duelos de simples e duplas, para conquistar o direito de entrar na fase final.

Nesta manhã de sexta-feira, começa a Copa Davis para Brasil x Croácia, duelo importante para o cenário mundial do tênis.

Um grande dia aos amigos da VAVEL Brasil. Vamos abrindo mais uma transmissão especial do mundo dos esportes.