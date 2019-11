Resultado João 'Feijão' Souza x Borna Coric na Copa Davis 2015 (0-2)

Jogo de muito equilíbrio, decidido apenas na maior qualidade do croata nas bolas finais. Bom jogo do Feijão, firme e confiante nas pancadas.

2º Set, Tie-Break: Paralela espetacular do Coric pra fechar o set! 5-7 no tie-break.

2º Set, Tie-Break: Espana longe, João e Coric tem set point.

2º Set, Tie-Break: Empata o tie-break, Coric. 5-5.

2º Set, Tie-Break: Pega mal na paralelea, Coric. 5-4 João.

2º Set, Tie-Break: João ataca bem e ganha ponto na direita. 4-4.

2º Set, Tie-Break: Coric acelera muito bem na cruzada de direita. 3-4.

2º Set, Tie-Break: Feijão joga fora. 3-3.

2º Set, Tie-Break: Coric bate mal na bola e fica na rede. 3-2.

2º Set, Tie-Break: Devolução na rede do croata. 2-2.

2º Set, Tie-Break: Coric defende bem e ganha o ponto no erro do brasileiro. 1-2.

2º Set, Tie-Break: Passada monstra de João! Devolve o mini-break. 1-1.

2º Set, Tie-Break: Feijão saca e Coric chega na rede pra matar na cruzada deixada. 0-1.

2º Set, 6-5: Teremos tie-break! 6/6.

2º Set, 6-5: Coric fecha a rede e mata no voleio. 40-15.

2º Set, 6-5: Devolução errada do brasileiro. 30-15.

2º Set, 6-5: Espanou legal, Coric. 15-15.

2º Set, 6-5: Na rede, Feijão. 15-0.

2º Set, 5-5: Borna erra e Feijão tem 6/5.

2º Set, 5-5: Abre bem no saque e mata na chegada, João. 40-30.

2º Set, 5-5: Bate mal na raquete, Feijão. 30-30.

2º Set, 5-5: Dupla falta de João Souza. 30-15.

2º Set, 5-5: Joga fora, Coric. 30-0.

2º Set, 5-5: Ace! 15-0.

2º Set, 5-4: Feijão para na rede e Borna empata. 5/5.

2º Set, 5-4: Erro não forçado de Corc. 40-15.

2º Set, 5-4: Fica na rede, João. 40-0.

2º Set, 5-4: Forla pra fora, Souza. 30-0.

2º Set, 5-4: Devolução pra fora do brasileiro. 15-0.

2º Set, 4-4: Ace e game Feijão com 5/4.

2º Set, 4-4: Devolução errada do croata. 40-0.

2º Set, 4-4: Bom saque do brasileiro. 30-0.

2º Set, 4-4: Manda fora, Coric. 15-0.

2º Set, 4-3: Borna empata o jogo. 4/4.

2º Set, 4-3: Devolução na rede do brasileiro. 40-15.

2º Set, 4-3: Passada de direita linda de Feijão. 30-15.

2º Set, 4-3: Smash sem defesa e 30-0.

2º Set, 4-3: Erro não forçado do brasileiro e 15-0.

2º Set, 3-3: João confirma o saque e vira o jogo. 4/3.

2º Set, 3-3: Feijão tem a vantagem.

2º Set, 3-3: Ace! 40-40.

2º Set, 3-3: Borna sobe mandando ver e ganha o ponto no voleio. Mais uma chance de quebra.

2º Set, 3-3: Bom saque do brasileiro para salvar. 40-40.

2º Set, 3-3: Passada firme do croata. Mais uma chance de quebrar.

2º Set, 3-3: Smash tranquilo para salvar a quebra. 40-40.

2º Set, 3-3: Para na rede, João. Coric pode quebrar o saque.

2º Set, 3-3: Pedrada do croata na canhota. 30-30.

2º Set, 3-3: Outro bom saque. 30-15.

2º Set, 3-3: Ace! 15-15.

2º Set, 3-3: Dupla falta do brasileiro. 0-15.

2º Set, 2-3: Feijão devolve a quebra e a torcida vibra! 3/3.

2º Set, 2-3: Belíssima passada do brasileiro! Pode devolver a quebra.

2º Set, 2-3: Para na rede, Feijão. 30-30.

2º Set, 2-3: Coric salva bem os ataques, mas depois erra na paralela. 15-30.

2º Set, 2-3: Coric sobe bem e marca numa deixada. 15-15.

2º Set, 2-3: Agressivo, Feijão. 0-15.

2º Set, 2-2: Coric quebra o saque e abre 2/3 no set.

2º Set, 2-2: Coric tem a chance de quebrar o saque.

2º Set, 2-2: Smash poderoso do croata. 40-40.

2º Set, 2-2: Feijão acelera no fundo. 40-30.

2º Set, 2-2: Coric fecha bem a rede e mata no voleio de fundo. 30-30.

2º Set, 2-2: Coric devolve pra fora. 30-15.

2º Set, 2-2: Erra na direita, João. 15-15.

2º Set, 2-2: Acelera no fundo bem e Feijão domina o ponto. 15-0.

2º Set, 2-1: Coric fecha seu game e empata o set. 2/2.

2º Set, 2-1: Belo backhand matador do croata. Vantagem.

2º Set, 2-1: Coric empata o game. 40-40.

2º Set, 2-1: Para na rede, João. 30-40.

2º Set, 2-1: Acelerada firme de direita e Feijão tem dois break points.

2º Set, 2-1: Feijão mata na rede e vibra com a galera. 15-30.

2º Set, 2-1: João tentou a deixada, mas ficou curta. 15-15.

2º Set, 2-1: Boa devolução de saque do brasileiro. 0-15.

2º Set, 1-1: João se garante no saque e tem 2/1.

2º Set, 1-1: Saque não tem retorno e 40-15.

2º Set, 1-1: Feijão manda fora e 30-15 no game.

2º Set, 1-1: Coric fica na rede. 30-0.

2º Set, 1-1: Ace, João. 15-0.

2º Set, 1-0: Coric confirma o saque e empata o jogo. 1/1.

2º Set, 1-0: Dupla falta, Coric. 40-30.

2º Set, 1-0: Smash na rede pra matar o ponto. 40-15.

2º Set, 1-0: Ace! 30-15.

2º Set, 1-0: Feijão acelerou na direita, mas erra. 15-15.

2º Set, 1-0: Coric força no fundoe erra. 0-15.

2º Set, 0-0: Feijão confirma o primeiro game do segundo set. 1/0.

2º Set, 0-0: Erra de direita, Coric. 40-15.

2º Set, 0-0: Bem, João! 30-15.

2º Set, 0-0: Coric sobe na coragem e ganha o ponto. 15-15.

2º Set, 0-0: Ataca bem de direita. Saque firme. 15-0.

Vamos ao segundo set.

O garoto joga bem, com velocidade e agressividade. Feijão joga de igual, mas comete mais erros, o que tirou o set dele.

1º Set, 4-5: Coric vence o primeiro set. 6/4 e 1 set a 0.

1º Set, 4-5: Bate mal na bola, João, e Coric tem set point.

1º Set, 4-5: Pedrada linda de direita do brasileiro! 40-40.

1º Set, 4-5: Ace! 40-30. Set point.

1º Set, 4-5: Coric joga fora, reclamação de linha e o ponto foi dado ao croata. 30-30.

1º Set, 4-5: Na fita e fora! 15-30.

1º Set, 4-5: Deixada fabulosa de João. 15-15.

1º Set, 4-5: Retorno de saque fica na rede. 15-0.

1º Set, 4-4: Borna Coric quebra o saque e vai servir para o set.

1º Set, 4-4: Coric tem a chance de quebra.

1º Set, 4-4: Sobe bem na rede e mata na deixada, João. 30-30.

1º Set, 4-4: Ataca bem, Feijão. 15-30.

1º Set, 4-4: Dupla falta do brasileiro. 0-30.

1º Set, 4-4: Erra na direita, João. 0-15.

1º Set, 4-3: Coric empata o jogo. 4/4.

1º Set, 4-3: Na rede de novo, João. 40-15.

1º Set, 4-3: Direita do brasileiro para na rede. 30-15.

1º Set, 4-3: Devolução na rede. 15-15.

1º Set, 4-3: Dupla falta, Coric. 0-15.

1º Set, 3-3: Feijão vira o game e chama a torcida! 4/3.

1º Set, 3-3: Saque e voleio e João tem a vantagem.

1º Set, 3-3: Na rede, Coric! Empata o game. 40-40.

1º Set, 3-3: Deixada mortal e tranquila do brasileiro. Salva um break.

1º Set, 3-3: Fica na rede e Coric tem chance de quebrar o saque.

1º Set, 3-3: Ace, Feijão. 15-30.

1º Set, 3-3: Coric avança bem e abre 0-30.

1º Set, 3-3: Voleio pra fora do brasileiro. 0-15.

1º Set, 3-2: Devolução pra fora e Coric fecha o seu game. 3/3.

1º Set, 3-2: Chega na rede pra matar no smash, Borna. 30-0.

1º Set, 3-2: Coric saca bem. 15-0.

1º Set, 2-2: Feijão confirma o saque e tem 3/2 no jogo.

1º Set, 2-2: Outra linda deixada do brasileiro, dessa vez, sem defesa. 40-0.

1º Set, 2-2: Bela deixada de João e fica na rede, Coric. 30-0.

1º Set, 2-2: Saque do brasileiro não volta. 15-0.

1º Set, 2-1: Winner de direita pra fechar o game, de Coric. 2/2.

1º Set, 2-1: Bate mal e fica na rede, João. Vantagem, Borna.

1º Set, 2-1: Belíssima devolução do brasileiro. 40-40.

1º Set, 2-1: Saque não volta. Vantagem, Croácia.

1º Set, 2-1: Outro erro do croata. 40-40.

1º Set, 2-1: Forçou na cruzada e erra Feijão. Vantagem, Coric.

1º Set, 2-1: Erro de Coric. 40-40.

1º Set, 2-1: João fica na rede. 40-30.

1º Set, 2-1: Espana, Borna. 30-30.

1º Set, 2-1: Acelera bem na direita, Coric. 30-15.

1º Set, 2-1: Ace, Coric. 15-15.

1º Set, 2-1: Bem na direita, João. 0-15.

1º Set, 1-1: Feijão joga no contra pé e mata o game. 2/1.

1º Set, 1-1: Deixadas na rede, mas Coric teve sorte, contando com a rede. 40-30.

1º Set, 1-1: Bem Feijão, com pancada no fundo. 40-15.

1º Set, 1-1: Coric erra na direita paralela. 30-15.

1º Set, 1-1: Firme no voleio pra matar o ponto, Feijão. 15-15.

1º Set, 1-1: Fica na rede, João. 0-15.

1º Set, 1-0: Devolção pra fora e tudo igual 1/1.

1º Set, 1-0: Firme no fundo, Feijão. 40-15.

1º Set, 1-0: Deixada firme sem chance pra Feijão. 40-0.

1º Set, 1-0: Bem na saque, o croata. 30-0.

1º Set, 1-0: No contra pé, Coric abre 15-0.

1º Set, 0-0: Ace pra abrir o jogo com 1/0.

1º Set, 0-0: Foi tranquilo, Feijão, pra das um smash e matar o ponto. 40-30.

1º Set, 0-0: Bela bola de Coric, cruzando na chegada à rede. 30-30.

1º Set, 0-0: Devolução de Coric pra fora. 30-15.

1º Set, 0-0: Na fita e não passa a bola do brasileiro. 15-15.

1º Set, 0-0: Erro de direita de Coric. 15-0.

1º Set, 0-0: O saque é de Feijão.

Tudo pronto. A bola vai pingar na terra de Floripa.

A presença de público é muito boa. Gustavo Kuerten também está presente na quadra, e Florianópolis.

Tenistas em quadra. Processo de aquecimento para a partida de daqui a pouco.

O jogo vai começar logo após o duelo entre Thomaz Bellucci 3 x 1 Mate Delic.

O belo Costão do Santinho, em Florianópolis, será a sede do confronto internacional. A VAVEL Brasil se faz presente, trazendo notícias em primeira mão.

Será o primeiro duelo entre os dois tenistas. O favoritismo pesa ao lado do croata, por ter maior qualidade.

Feijão, diferente de Bellucci, não vem em bom ano. São apenas 7 vitórias e 17 derrotas.

João Souza, com apelido de "Feijão", é o segundo principal jogador nacional. De Mogi das Cruzes, tem 1.93m, 92kg, destro, com backhand de duas mãos.

É o número 33 da ATP e tem apenas dois anos como profissional. Não possui títulos, mas a carreira é meteórica. É apontado como o futuro do tênis.

Borna Coric é de Zagreb, tem apenas 18 anos e é uma das maiores promessas do tênis, atualmente. Com 1.85m, 79kg, usa a direita de forehand e as duas mãos de backhand.

O Brasil não tem muita tradição na Davis. Nos últimos anos, tem disputado a repescagem para o retorno ao Grupo Mundial, sem lograr êxito até o ano de 2012 em que a seleção brasileira venceu a Rússia e voltou ao Grupo Mundial depois de 10 anos afastada. Em 2014, o Brasil impôs derrota histórica à Espanha em São Paulo e garantiu o retorno à elite de 2015.

A equipe dos Estados Unidos era formada por Dwight Davis (que daria nome ao torneio), Malcolm Whitman e Holcombe Ward e a equipe britânica era formada por Herbert Barret, Ernest Black e Arthur Gore. No final, a equipe estadunidense acabou sendo campeã.

Sua primeira edição foi no ano de 1900 e surgiu a partir de um desafio de três alunos da Universidade de Harvard, que tiveram a idéia de desafiar os britânicos, que na época eram os campeões do mundo no tênis, para uma partida no Longwood Cricket de Boston.

A Copa Davis é um evento internacional de tênis masculino. A maior competição por equipes no esporte é dirigida pela Federação Internacional de Tênis e é jogada entre times de diversos países, no sistema de eliminação direta.

O principal jogador croata, e campeão do US Open do ano passado, Marin Cilic anunciou desistência e está fora do encontro entre Brasil x Croácia.

Essa partida fecha o primeiro dia de duelo entre as duas nações. Antes, Bellucci e Delic se enfrentam, abrindo o confronto.

O segundo confronto é entre o número 2 brasileiro João 'Feijão' Souza, encarando Borna Coric, tenista promissor e que vem numa ascendente enorme..

Os principais tenistas de Brasil e Croácia se enfrentam em duelos de simples e duplas, para conquistar o direito de entrar na fase final.

Nesta manhã de sexta-feira, começa a Copa Davis para Brasil x Croácia, duelo importante para o cenário mundial do tênis.

Um grande dia aos amigos da VAVEL Brasil. Vamos abrindo mais uma transmissão especial do mundo dos esportes.