Thomaz Bellucci conquista primeiro ponto brasileiro contra Croácia na Copa Davis

Abrindo o confronto válido pelos play offs da Copa Davis Brasil X Croácia, Thomaz Bellucci conquista o primeiro ponto brasileiro ao vencer o croata Mate Delic por 3 sets a 1, parciais 6-2 6-4 3-6 e 6-4, deixando o Brasil na frente já no início da disputa.

O mau tempo deu uma trégua em Florianópolis, onde os jogos estão sendo realizados de 18 a 20 de setembro, após muita chuva no dia anterior ao início da competição. Em 2 horas e meia de partida, o brasileiro, que quera o favorito, superou o croata 499º do ranking da ATP. Jogando numa quadra visivelmente pesada, saibro lento, Thomaz começou muito bem nas primeiras duas parciais. Caiu de rendimento no terceiro set, o que deixou a torcida apreensiva, mas conseguiu se manter centrado para vencer a partida. "Os dois primeiros sets foram relativamente rápidos, acho que ele ficou um pouco nervoso e errou bastante. Não consegui mantar a consistência no terceiro set, ele começou a arriscar um pouco mais e fiz o possível para manter a bola em quadra. Mas consegui manter uma consistência mental para me manter no jogo", disse o brasileiro na coletiva após o jogo.

Bellucci iniciou a partida com todo o gás, conseguindo duas quebras de serviço e fechando rapidamente o primeiro set em 6-1. No segundo set, o croata cometeu uma dupla-falta no terceiro game, cedendo a primeira quebra de saque para Bellucci, que marcou 3-1. O brasileiro permitiu que Delic igualasse o placar em 4-4. Mas conseguiu mais uma quebra de serviço e sacou para fechar a parcial.

No terceiro set, Thomaz não manteve a mesma intensidade. Delic aproveitou os erros não-forçados do brasileiro e arriscou mais, abrindo 3-0. Bellucci até tentou quebrar o saque croata quando Delic servia no sétimo game, teve 3 break points, mas não converteu. Delic manteve a diferença e fechou o set.

Na quarta e última parcial, Delic saiu na frente novamente, abrindo 2-0, mantendo a vantagem até o 4-3, quando Bellucci conseguiu uma quebra. O croata sentiu a pressão do momento e Bellucci pediu o apoio da torcida. Bellucci aproveitou os erros de Delic e fechou a partida.

Quem apareceu para torcer por Bellucci ao final do terceiro set foi Gustavo Kuerten, que foi ovacionado pela torcida e ocupou um lugar no box brasileiro ao lado de Bruno Soares e todos os tenistas da equipe brasileira. “Trouxe sorte para a gente. Ele veio nos prestigiar e nem precisa de apresentações, é muito carismático. A presença dele é muito importante para a gente, com a experiência. Só de estar aqui, já significa muito, ainda bem que ele me deu sorte. É sempre uma grande honra ter o Guga dentro da quadra pertigiando e apoiando a equipe", disse o tenista de Tietê.

