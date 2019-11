Capitão do Brasil na Davis, João Zwetsch pensa em superação para os confrontos de domingo

Na coletiva de imprensa após a surpreendente derrota dos mineiros Bruno Soares e Marcelo Melo para Ivan Dodig e Franko Skugor pelo playoff da Copa Davis em Florianópolis, o capitão do time brasileiro, João Zwetsch declarou que acredita que a equipe pode se superar e virar o placar atual de 2 a 1 abaixo.

O capitão afirma que a dupla de Soares e Melo tem créditos de sobra com o time brasileiro, já que, nos últimos 5 anos, esta foi a primeira derrota dos mineiros, desde a queda contra a equipe da Índia, em 2010. Confira algumas perguntas e respostas dadas durante a coletiva de imprensa:

Bruno, o que foi que faltou no jogo de hoje?

"Faltaram alguns detalhes, o primeiro set foi uma coisa atípica, a gente entrou se preocupando demais sobre como o "grandão" (S) ia jogar e entramos apáticos. A partir do segundo set, a gente entrou em jogo e começou a dominar a situação, jogar melhor. O terceiro set foi crucial, apesar de ter perdido 7-6 mesmo jogando melhor, a gente teve mais chances, foi uma mistura de não aproveitar essas chances e mérito deles. Eles estiveram muito bem, o Skugor foi muito bem, segurou muito a pressão. No quarto set, tivemos um momento mágico, conseguimos uma quebra e a torcida foi abaixo. No tie break a gente não jogou tão bem. O que nos custou mesmo foi o terceiro set, foi o que mais pesou."

Para todos: foi perguntado para o capitão croata se ele achava surpreendente chegar a frente no terceiro dia ganhando de 2 a 1 e ele respondeu que não, que seria surpresa se a Croácia chegasse perdendo de 3 a 0. Pra vocês, estar 2 a 1 no último dia, é uma surpresa?

João Zwetsch: "Não é uma surpresa, durante toda a semana viemos falando que era um confronto parelho, uma vez que o Cilic não veio, com ele sim a equipe seria superior a nossa, mas assim as equipes se equivalem. Eles tem um top 30, nós temos o Thomaz num bom momento, tem um bom segundo jogador de simples que pode surpreender, da mesma forma que o Feijão pode surpreender, a dupla deles jogou um tênis de alto nível com um tenista que não conhecíamos. Bruno e o Marcelo tem muito crédito na casa, o tanto que eles já contribuíram, inclusive tá na hora da gente retribuir amanhã, pegar esse dois pontos pra nós. Ainda tá muito aberto, Thomaz X Dodig é jogo chave se a gente conseguir esse quarto ponto. O Feijão apresentou um tênis que me agradou muito, treinando bem essa semana."



Como se trabalhar essa noite João, o que fazer, como reverter essa situação, qual o seu papel?

"É manter a motivação alta, concentração naquilo que a gente deve e precisa fazer nessas horas que antecedem os confrontos de domingo. O importante é que se transforme essas coisas em situações práticas. A gente tem o costume de fazer uma reunião todos os dias onde todos podem expressar sua opinião, suas considerações sobre o que é legal fazer, o trabalho em equipe é isso. É um momento bom, uma hora legal pra expressar que uma equipe se junta e se fortalece para sair de situações complicadas."

Marcelo, quão frustante é essa derrota, é a primeira vez que vocês perdem em casa, só tinham perdido pra Índia em 2010. Como foi com o Ivan, ele parecia até constrangido às vezes. Como foi esse duelo atípico com o Ivan, ele chegou a te falar alguma coisa?

"Logicamente é estranho ter que enfrentar o Ivan, mas pode ver que tem um respeito mútuo, quando ele me deu uma bolada ele pediu desculpas diversas vezes, toda hora, ele se comportou sabendo que não era um adversário qualquer e eu também, até porque somos parceiros, não é porque a gente está contra agora que precisa estrapolar, apesar de que ele me duas boladas e eu não consegui fazer o mesmo... mas é coisa do jogo mesmo. O que a gente jogou depois do primeiro set mostra que a gente tentou buscar saídas e independente do que aconteceu, seguimos buscando soluções pra tentar recuperar o jogo. Se a gente tivesse lutado e tomado 0, 2 e 1, aí sim eu estaria bem frustrado."



A gente viu ontem o Coric sentindo bastante a agitação da torcida, hoje a torcida jogou junto, o Ivan se sentiu pressionado. Vocês acham que vocês no box dos jogadores amanhã tentando inflamar a torcida, tentando desestabilizar os jogadores Croácia, pode ajudar de alguma forma?

João Zwetsch: "Com certeza, isso é bem comum em confrontos de Copa Davis, os limites tem que ser respeitados né, mas a quadra é um caldeirão, é um fator fundamental a presença da torcida, ainda mais amanhã que a gente está correndo atrás do placar. É superação, uma força a mais que a gente precisa e pode vir da torcida."

Só completando sobre o jogo de hoje, Marcelo e Bruno tem um histórico tão vencedor, tão positivo, que é estranha essa sensação de perder, pra mim eles são a melhor dupla que eu já vi jogar dentro de Copa Davis, já chegaram nos Estados Unidos e ganharam dos irmãos Bryan. Mas o tênis é um esporte complicado, as coisas não são simples como parecem, não é um esporte onde 2 + 2 é 4. Hoje estavam aquém do que jogam normalmente, mas tiveram personalidade, garra e força pra quase trazer o jogo de volta pra gente. A gente tem que dar o mérito também, os croatas jogaram um tênis de ótima qualidade e permaneceram em alto nível durante a partida inteira. Bola pra frente.