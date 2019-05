Rogério Dutra Silva é superado por Carlos Berlocq na semifinal do ATP Challenger de São Paulo

Neste sábado (10), ocorreram as semifinais do ATP Challenger de São Paulo de 2015, realizado nas quadras do Clube Paineiras do Morumbi, na capital paulista. Na primeira semifinal do dia, o belga Kimmer Coppejans venceu Facundo Bagnis da Argentina em sets diretos para se classificar à decisão. Já a segunda semifinal protagonizou mais um emocionante duelo entre Brasil e Argentina, representados por Rogerio Dutra Silva e Carlos Berlocq, respectivamente.



Kimmer Coppejans da Bélgica não teve muitas dificuldades para vencer e chegar à final do torneio. O tenista belga, que era cabeça de chave número quatro da competição, bateu o argentino Facundo Bagnis por dois sets a zero, com parciais de 6/4 e 6/4, em 1 hora e 20 minutos de jogo. Seu adversário na decisão será o argentino Carlos Berlocq que venceu o brasileiro Rogerio Dutra Silva por dois sets a zero, com parciais de 6/3 e 6/4, em 1 hora e 27 minutos de jogo. A final está marcada para às 11 horas (horário de Brasilía) deste domingo (11).

"Sabia que seria duro, temos um estilo de jogo parecido, mas joguei melhor nos momentos importantes. Escolhi bem as jogadas nos momentos decisivos e acredito estar jogando um bom nível de tênis e com muita confiança" disse o argetino após a vitória.



Ainda neste sábado (10), o brasileiro Caio Zampieri, ao lado de Hans Podlipnik Castillo do Chile, venceu a dupla formado pelo argentino Renzo Olivo e o compatriota Nicolas Kicker por dois sets a zero, com parciais de 7/5 e 6/0, em 1 hora e 7 minutos de partida. Com a vitória, o tenista brasileiro foi campeão do ATP Challenger de São Paulo.



O torneio acontece entre os dias 3 e 11 de outubro nas quadras do Clube Paineiras do Morumbi, em São Paulo. A premiação é de 80 pontos no ranking mundial, além de cerca de US$ 6000,00 para o campeão.



