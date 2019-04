Novak Djokovic vence Bernard Tomic e vai à semifinal do Masters 1000 de Xangai

Nesta sexta-feira (16), o sérvio Novak Djokovic venceu Bernard Tomic da Austrália por dois sets a zero, com parciais de 7/6 e 6/1, em 1 hora e 27 minutos de jogo. Com a vitória, o número um do mundo avançou à fase semifinal do Masters 1000 de Xangai, na China.

O próximo adversário do tenista da Sérvia será o vencedor da outra semifinal entre o tcheco Tomas Berdych e Andy Murray da Escócia. Nas oitavas de final, o escocês venceu de virada o norte americano John Isner por dois sets a um, com parciais de 6/7 6/4 e 6/4. Já o tenista da República Tcheca ganhou do atual vice campeão do torneio e cabeça de chave número 10 da competição, Gilles Simon da França, por dois sets a zero, com parciais de 6/3 e 6/3.

No caminho para as quartas de final, Djokovic não teve de entrar em quadra pela primeira rodada, uma vez que é o principal favorito ao título. Em seguida, venceu o eslovaco Martin Klizan por dois sets a zero, com parciais de 6/2 e 6/1. Ontem, bateu o 15º cabeça de chave do torneio, Feliciano Lopez da Espanha, por dois sets a zero, com parciais de 6/2 e 6/3.

O torneio ocorre entre os dias 11 e 18 de outubro na cidade de Xangai, na China. O principal favorito ao título é o número um do mundo, Novak Djokovic da Sérvia, que vem de título do ATP 500 de Pequim, diante do espanhol Rafael Nadal por dois sets a zero, por duplo 6/2. O campeão do torneio recebe 1000 pontos no ranking da ATP, além de cerca de US$ 9000,00 de premiação.

O atual campeão é o suíço Roger Federer, que no ano passado derrotou o sérvio Novak Djokovic na semifinal por dois sets a zero por duplo 6/4 e em seguida, na final, bateu o francês Gilles Simon também em sets diretos, por duplo 7/6.

