Novak Djokovic x Andy Murray no Masters 1000 de Xangai (2-0)

Agradeço a audiência de todos que acompanharam esse grande jogo aqui na VAVEL Brasil, e espero todos para a grande final amanhã, um grande abraço.

Novak Djokovic vence Andy Murray por dois sets a zero, com parciais de 6/1 e 6/3 e está na grande final do Masters 1000 de Xangai, onde enfrentará o francês Jo-Wilfried Tsonga.

9° Game, 2° Set: Vitória de Novak Djokovic!

9° Game, 2° Set: Duplo match point para Novak Djokovic

9° Game, 2° Set: Bola fora de Djokovic, 15-15

8° Game, 2° Set: Andy Murray confirma o serviço, 5/3

8° Game, 2° Set: Lob sensacional do britânico, vantagem Andy Murray

8° Game, 2° Set: Ótima paralela de Murray para salvar o match point, 40-40

8° Game, 2° Set: Match point para Novak Djokovic

8° Game, 2° Set: Murray deixa a direita na rede, 30-30

8° Game, 2° Set: Bom saque de Murray, 30-15

7° Game, 2° Set: Novak Djokovic confirma o serviço, 5-2

7° Game, 2° Set: Ótima subida a rede de Djokovic, 30-15

6° Game, 2° Set: Andy Murray confirma o serviço, 4-2

6° Game, 2° Set: Bom smash de Murray, 30-30

6° Game, 2° Set: Erro de Djokovic, 15-15

5° Game, 2° Set: Novak Djokovic confirma o serviço, 4-1

5° Game, 2° Set: Erro de direita de Murray, 40-15

5° Game, 2° Set: Devolução para fora do britânico, 30-15

4° Game, 2° Set: Novak Djokovic quebra novamente Andy Murray e faz 3-1 nesse segundo set

4° Game, 2° Set: Break point para Novak Djokovic

3° Game, 2° Set: Mais um ace de Djokovic para fechar o serviço, 2-1

3° Game, 2° Set: Ace de Djokovic, 30-0

2° Game, 2° Set: Em grande rally, Murray não consegue devolver na quadra e Novak Djokovic quebra o britânico para igualar o set, 1-1

2° Game, 2° Set: Break point para Novak Djokovic

1° Game, 2° Set: Murray quebra Djokovic e faz 1-0 no segundo set

Novak Djokovic vence o primeiro set de Andy Murray por 6/1 e abre 1-0 na partida.

O britânico Andy Murray, número 2 do rank da ATP, venceu com facilidade o tcheco Tomas Berdych, 5º do mundo, por dois sets a zero, com parciais de 6/1 e 6/3 em 1h19 de partida.

O sérvio Novak Djokovic, número 1 do mundo, demorou apenas 1h27 para derrotar nas quartas o australiano Bernard Tomic, 20° do rank da ATP, por dois sets a zero, com parrciais de 7/6 e 6/1.

Na edição de 2014, o suiço Roger Federer foi o grande campeão, derrotando na final o francês Gilles Simon por dois sets a zero, com parciais de 7-6(6) e 7-6(2).

Essa semifinal de hoje marca o encontro dos dois maiores vencedores do torneio, com dois títulos cada.

O Shanghai Masters é um torneio de tênis masculino anual disputado em Shanghai, na China, e desde 2009 o oitavo e penúltimo torneio ATP Masters Series do circuito ATP da temporada. O torneio foi criado a partir de 2009, em substituição ao Hamburg Masters, que foi retrogradado a um evento de tipo "500". É disputado em piso duro.

Bom dia para quem nos acompanha aqui na VAVEL Brasil! Hoje teremos a grande semifinal do Masters 1000 de Xangai entre Novak Djokovic e Andy Murray, acompanhe conosco todos os detalhes dessa partida.