Jo-Wilfried Tsonga supera Rafael Nadal e vai à final do Masters 1000 de Xangai

Neste sábado (16), o francês Jo-Wilfried Tsonga venceu Rafael Nadal da Espanha por dois sets a um, com parciais de 6/4 0/6 e 7/5, em 2 horas e 15 minutos de partida. Com a vitória, o tenista da Espanha avançou à final do Masters 1000 de Xangai, na China.



O próximo adversário do tenista francês será o vencedor da segunda semifinal do torneio entre o número um do mundo, Novak Djokovic da Sérvia, e o escocês Andy Murray, vice-líder do ranking mundial. Nas quartas de final, os semifinalistas passaram por Tomas Berdych da República Tcheca, 5º cabeça de chave da competição, por dois sets a zero e pelo australiano Bernard Tomic também por dois sets a zero, com parciais de 7/6 e 6/1, respectivamente.



Na chave de duplas do torneio, o mineiro Marcelo Melo está na final ao lado do sul africano Raven Klaasen. Na partida de hoje, eles enfrentam a dupla formada por pelo indiano Rohan Bopanna e Lukasz Kubot da Polônia e venceram por dois sets a um, com parciais de 6/3 6/7 e 10/7. Os adversários na decisão serão os italianos Fabio Fognini e Simone Bolleli.



O torneio ocorre entre os dias 11 e 18 de outubro na cidade de Xangai, na China. O principal favorito ao título é o número um do mundo, Novak Djokovic da Sérvia, que vem de título do ATP 500 de Pequim, diante do espanhol Rafael Nadal por dois sets a zero, por duplo 6/2. O campeão do torneio recebe 1000 pontos no ranking da ATP, além de cerca de US$ 9000,00 de premiação.



O atual campeão é o suíço Roger Federer, que no ano passado derrotou o sérvio Novak Djokovic na semifinal por dois sets a zero por duplo 6/4 e em seguida, na final, bateu o francês Gilles Simon também em sets diretos, por duplo 7/6.



