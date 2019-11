Guia VAVEL do ATP World Tour Finals 2015

Com exceção à Copa Davis, chegamos ao último compromisso do circuito internacional onde apenas os gigantes têm condições de alcançar. Entre os dias 15 e 22 de novembro, os oito melhores tenistas da temporada se enfrentam no ATP World Tour Finals para definir quem ficará com a glória final.

Considerado o quinto evento de maior prestígio do circuito, atrás apenas dos quatro torneios de Grand Slam, a extinta Tennis Master Cup dá lugar ao ATP World Tour Finals. Entre os oito melhores rankeados da temporada 2015, apenas dois tiveram a honra de levantar o cobiçado troféu: Novak Djokovic, atual número 1 do mundo e Roger Federer, maior campeão do torneio com seis conquistas.

O regulamento é simples. Ao contrário dos outros torneios da temporada, o ATP World Tour Finals não é eliminação direta. Os oito tenistas são divididos em dois grupos de quatro, e cada um joga contra os outros três de seu grupo. Então, os dois melhores avançam para as semifinais, e os vencedores encontram-se na final para determinar o campeão.

A quadra está montada. Os melhores entre os melhores estão presentes. Novak Djokovic, Andy Murray, Roger Federer, Stan Wawrinka, Rafael Nadal, Tomas Berdych, David Ferrer e Kei Nishikori são os desafiantes. Nas duplas, Marcelo Melo é o representante brasileiro e defensor do posto de número 1 do mundo.

#01: Novak Djokovic, número 1 absoluto do mundo

Com certeza a melhor temporada da carreira de Novak Djokovic. Assim como em 2011, foi campeão de três dos quatro Grand Slams da temporada. Dos nove Masters 1000, competiu em oito e levou seis troféus para casa. Número 1 do mundo com sobras, o sérvio deu início ao seu reinado que não tem data para chegar ao fim. Com nível muito acima dos demais rivais durante todo circuito internacional, é o grande favorito para conquistar o ATP World Tour Finals.

Títulos na temporada: Australia Open, Masters 1000 de Indian Wells, Masters 1000 de Miami, Masters 1000 de Monte Carlo, Masters 1000 de Roma, Wimbledon, US Open, ATP 500 de Beijing, Masters 1000 de Xangai e Masters 1000 de Paris.

#02: Andy Murray, focado na Copa Davis

Andy Murray já revelou qual será seu foco neste fim de temporada: a Copa Davis. Nao é para menos. Sua temporada brilhante rendeu uma Grã-Bretanha finalista e a possibilidade do número 2 do mundo conquistar mais um título que lhe falta. Apesar dos pesares, é presença marcante e um dos grandes favoritos para destronar Djokovic no ATP World Tour Finals. Resta saber se sua cabeça estará na quadra dura londrina ou no saibro belga.

Títulos na temporada: ATP 250 de Munique, Masters 1000 de Madri, ATP 500 de Londres, Masters 1000 do Canadá.

#03: Roger Federer, o maior campeão do ATP Finals

O maior tenista da história mais uma vez está presente no ATP World Tour Finals. Ex-número 1 e atual 3 do mundo, Roger Federer é o maior campeão do torneio que está por vir. Levantou o troféu em 2003, 2004, 2006, 2007, 2010, 2011 e terá em 2015 a chance de encerrar sua brilhante temporada de maneira incrível. No auge de seus 34 anos, o suíço fez duas finais de Grand Slam: Wimbledon e US Open. Oportunidade perfeita para encerrar o ano com chave de ouro.

Títulos na temporada: ATP 250 de Brisbane, ATP 500 de Dubai, ATP 250 de Istanbul, ATP 500 de Halle, Masters 1000 de Cincinnati, ATP 500 de Basel.

#04: Stan Wawrinka, o campeão da Roland Garros

Djokovic poderia fazer uma temporada perfeita. Poderia. Claro, se não houvesse Stan Wawrinka em seu caminho. A temporada 2015 do suíço foi digna de seus melhores anos. Foi campeão de Roland Garros e conquistou seu segundo Grand Slam da carreira contra ninguém menos que o imbatível sérvio. A pedra no sapato está presente no ATP World Tour Finals para tentar estragar a brincadeira mais uma vez.

Títulos na temporada: ATP 250 de Chennai, ATP 500 de Rotterdam, Roland Garros, ATP 500 de Tóquio.

#05: Rafael Nadal, evoluindo e voltando à boa forma

Rafael Nadal viveu dois períodos distintos nas duas metades da temporada. Na primeira, a decadência e perda de confiança. Irreconhecível, 'El Toro Miúra' era desbancado por adversários que sequer teriam chances em condições normais. Na segunda, sua época de recuperação e retorno ao topo. Resultados melhores e mudanças em seu estilo de jogo. O ATP World Tour Finals é o único grande título que o espanhol ainda não conquistou, e pode ser responsável pela reafirmação do ex-número 1 do mundo.

Títulos na temporada: ATP 250 de Buenos Aires, ATP 250 de Stuttgart, ATP 500 de Hamburgo.

#06: Tomas Berdych, o senhor regularidade

Reconhecidamente como um dos tenistas mais talentosos e regulares do circuito internacional, Tomas Berdych é o ponto fora da curva entre os oito classificados para o ATP World Tour Finals. Com apenas dois títulos na temporada, levou menos troféus que quase todos os atletas que passaram pelo top 10 este ano. Resta saber se o tcheco encerrará a temporada beslicando algo mais ou se irá continuar sendo lembrado pelas estatísticas.

Títulos na temporada: ATP 250 de Shenzhen, ATP 250 de Estocolmo.

#07: David Ferrer, a Espanha está bem representada

Se falamos de regularidade, não podemos esquecer de David Ferrer. Aos 33 anos, segue figurando o top 10, conquistando títulos e se classificando para o ATP World Tour Finals. Mas 2015 foi um ano especial. Aproveitando a péssima fase de Rafael Nadal, pôde assumir o posto de tenista número 1 da Espanha por várias semanas durante a temporada. Apesar de sua especialidade ser o saibro, está pronto para mostrar na quadra dura a mesma categoria que apresentou nos anos anteriores.

Títulos na temporada: ATP 250 de Doha, ATP 500 do Rio, ATP 500 de Acapulco, ATP 250 da Malásia, ATP 500 de Viena.

#08: Kei Nishikori, o prodígio asiático do ATP Finals

Antes mesmo de aprender a jogar tênis, Kei Nishikori já sabia que seus objetivos eram de ser o número 1 do mundo e vencer um Grand Slam. Em 2015 o título de Major não veio, mas o ATP World Tour Finals é uma excelente oportunidade para fechar a temporada. O japonês se destaca por ser o único asiático no top 50 do ranking internacional e o representante de seu continente em um dos principais torneios do ano.

Títulos na temporada: ATP 250 de Memphis, ATP 500 de Barcelona, ATP 500 de Washington.

Marcelo Melo é o Brasil nas duplas do ATP Finals

Gigante, mineiro, "girafa". Número um do mundo. Todos os anteriores são apenas modos de descrever Marcelo Melo, melhor tenista brasileiro da atualidade, que vem conquistando diversos títulos neste ano e alcançou o posto de líder do ranking internacional. Será o único representante brasileiro no ATP World Tour Finals e terá o croata Ivan Dodig ao seu lado no torneio de duplas.

Títulos na temporada: ATP de Acapulco, Roland Garros, ATP de Tóquio, Masters 1000 de Xangai, ATP de Viena e Masters 1000 de Paris.

Barclays ATP World Tour Finals 2015

Nome: ATP World Tour Finals

Categoria: World Tour Finals

Local: Londres, Reino Unido

Data: 15.11.2015 à 22.11.2015

Chaveamento: SGL 8 DBL 8

Piso: Quadra dura

Atual campeão: Novak Djokovic (Simples) e Bob/M. Bryan (Duplas)

