Resultado  Roger Federer x Tomas Berdych no ATP Finals 2015

Obrigado a todos vocês que acompanharam este duelo conosco aqui na VAVEL Brasil. Amanhã tem mais ATP Tour Finals, direto de Londres! Até amanhã!

Jogo que parecia ser duro para Federer, ficou mais fácil quando nos menores sinais de instabilidade de Berdych, o suíço montou o seu jogo, e praticamente esmagou o tênis do tcheco que só pode uma vez ou outra marcar alguns pontos.

8º GAME 2º SET: Voleio baixo e matador de Federer para fechar o jogo! 6/2 e 2 sets a 0 no jogo para Roger Federer!

8º GAME 2º SET: Berdych sobe a rede salva o 1º Match. 40-30

8º GAME 2º SET: Outro belo saque de Federer! 40-15 e duplo Match Point

8º GAME 2º SET: Devolução de Berdych sai! 30-15

8º GAME 2º SET: Sobe a rede e mata no voleio Federer! 15-15

8º GAME 2º SET: Dupla falta de Federer! 0-15

7º GAME 2º SET: 2 bolas ruins de Federer e Berdych crava os pontos seguidos. 5/2 para suíço no set

7º GAME 2º SET: Fereder tenta fazer daquelas devoluções quando sobe na linha, mas Berdych domina bem o ponto e faz 30-0

7º GAME 2º SET: 1º madeirada de Federer no jogo! 15-0 Berdych

6º GAME 2º SET: Esquerda linda do suíço que marca 5/1 no set. Buraco de Berdych parece sem volta...

6º GAME 2º SET: Ace de Federer! 40-30

5º GAME 2º SET: Berdych erra bola e tem 30 iguais, mas belo saque o ajuda a sair do buraco. 40-30. Nova troca de bolas rápidas e Berdych enfim marca seu 1º game. 4/1 para Federer no set

5º GAME 2º SET: Belo saque de Berdych! 30-15

5º GAME 2º SET: Agora Roger tenta esquerda na devolução e para na rede. 15 iguais

5º GAME 2º SET: Federer manda bola linda no contrapé. 0-15

4º GAME 2º SET: Devolução horrorosa de Berdych. 4/0 para Federer no set, será que vem pneu?

4º GAME 2º SET: Deixada de Federer e Berdych devolve outra, no outro lado da quadra...mas bola sai. 40-0

4º GAME 2º SET: Slice de esquerda matador! 30-0

4º GAME 2º SET: Federer sacando bem e mandando bolas complicadas. Berdych se defende mal e manda fora 15-0

3º GAME 2º SET: Xiii. Berdych tem saque quebrado. 3/0 para Federer e tcheco já se mostra totalmente desconfortável em quadra

3º GAME 2º SET: Troca de bolas boa e Federer da golpe vista vencedor. Bola de Berdych subiu demais e foi embora. VAN suíço

3º GAME 2º SET: Outro erro do tcheco na mesma bola: baixa e tentando levantar com spin. 40 iguais

3º GAME 2º SET: 2 erros seguidos de Federer buscando fundo de quadra e bolas saindo. 40-30

3º GAME 2º SET: Outra bola baixa de Federer e ao tentar levantá-la, Berdych manda pra fora. 15-30

3º GAME 2º SET: Erro na troca de bolas de Berdych. 15 iguais

3º GAME 2º SET: Belo saque e finalização de direita agora de Tomas. 15-0

2º GAME 2º SET: Tomas erra de direita e Federer tem 2/0 no set. Tcheco já mostra sinais de irritação no jogo

2º GAME 2º SET: Outro belo saque de Roger, que chega no 40-0

2º GAME 2º SET: Devolução de saque do Berdych sai. 30-0

2º GAME 2º SET: Federer insiste na esquerda de Berdych até o thceco errar. 15-0

1º GAME 2º SET: Novamente o erro de Berdych na troca de bolas e manda na rede, tendo saque quebrado. 1/0 para o suíço

1º GAME 2º SET: Jogo de rede do Federer aparecendo. 2 deixadas e Berdych é vencido. 30-40

1º GAME 2º SET: NOOSSSA FEDERER!! Se defende das porradas como pode e dá deixadinha já na rede. Berdych chega e devolve. COm puro reflexo, Roger levanta raquete e aplica voleio vencedor 30 iguais

1º GAME 2º SET: Outro saque pesado o tcheco 30-15

1º GAME 2º SET: Deixadinha na rede de Federer e Berdych chega atrasado 15 iguais

1º GAME 2º SET: Belo saque de Berdych! 15-0

Um jogo que começou com Federer abaixo do esperado e tendo de buscar um 2/0 no placar contra um Berdych sempre forte e rápido. No 2/2 em diante jogo bem equilibrado, mas o tcheco tentando forçar algumas bolas e já errando. Essas bolas foram cruciais para terem seu saque quebrado e depois perder o set no saque do suíço

10º GAME 1º SET: Berdych abre a quadra suíça e quando tem a bola para definir o ponto, manda longe! Federer vence 1º set port 6/4

10º GAME 1º SET: UAU! Berdych acelera bola de direita, cruzada e no pulo! 40-15

10º GAME 1º SET: 2 bolas fora de Berdych e 1 Ace de Federer fazem suíço chegar ao 40-0 e triplo set point

9º GAME 1º SET: Erra de novo o tcheco e manda na rede a bola, tendo seu saque quebrado. 5/4 agora para Federer!

9º GAME 1º SET: 3 erros seguidos em trocas de bolas fazem Berdych ter um 0-40 para buscar

8º GAME 1º SET: Belo game de saque de Federer, que confirma ele rápido. 4/4

7º GAME 1º SET: Outro belo saque de Berdych, e Federer devolve mal e pra fora. 4/3 para o tcheco no set

7º GAME 1º SET: Berdych castiga Federer com bolas pesadas, e suíço manda uma baixa, no pé da rede. 40-15

7º GAME 1º SET: Acelera troca de bolas e Federer erra. 30-15

7º GAME 1º SET: Outra madeirada de Berdych de direita. Bola subiu com spin mas foi bem fora. 15-15

7º GAME 1º SET: Bola de Federer sai na devolução. 15-0 Berdych

6º GAME 1º SET: Arrisca tudo na devolução de esquerda, mas bola de Berdych para na rede. 3/3 no set

6º GAME 1º SET: Bola de Tomas bate na fita e pula para sua própria quadra. VAN suíço

6º GAME 1º SET: Dupla falta de Federer! 40 iguais

6º GAME 1º SET: Devolução de slice longo de Berdych fica mais "longo" do que deveria e sai 40-30

6º GAME 1º SET: Tentou bela devolução, mas bola saiu agora. Federer 30-15

6º GAME 1º SET: Devolução de direita e vencedora de Berdych 15 iguais

6º GAME 1º SET: Ace de Federer! 15-0

5º GAME 1º SET: Belos saques seguidos de Berdych e Federer não consegue salvar. 3/2 para Berdych no set

5º GAME 1º SET: Bela devolução de Federer no pé do tcheco. Iguais de novo

5º GAME 1º SET: Berdych acelera devolução na direita e Federer não devolve VAN tcheco

5º GAME 1º SET: Deixada na rede de Roger na devolução de saque, mas Berdych chegta rápido e marca o ponto 40 iguais

5º GAME 1º SET: 1º quebra salva por belo saque de Tomas 30-40

5º GAME 1º SET: Madeirada daquelas de Berdych em bola flutuante no meio da quadra de Federer. 15-40 e dupla chance de quadra para o suíço

5º GAME 1º SET: Bolas defensivas de Federer deixam quadra aberta no lado direito e Berdych manda lá 15-30

5º GAME 1º SET: Troca de bolas intensa e com muitas cruzadas, mas a bola baixa de slice de Federer vai dando problemas ao tcheco, que manda resposta na rede 0-30

5º GAME 1º SET: tentou slice alto de esquerda Berdych e mandou na rede 0-15

4º GAME 1º SET: E fecha o game Roger de 0! 2/2

4º GAME 1º SET: Federer com intensidade não deixa Berdych respirar e já marca 40-0

3º GAME 1º SET: Federer manda slice curto no meio da quadra, e na tentativa de ir nela, Berdych "patina" na quadra e quase cai. FOi quebrado serviço do tcheco, que ainda lidera set por 2/1

3º GAME 1º SET: Esquerda de Berdych fica na rede 0-40

3º GAME 1º SET: Berdych sobre a rede e Federer baixa a bola, atrapalhando devolução do tcheco que manda fora 0-30

2º GAME 1º SET: E de 0 Federer é quebrado, manda bola na rede na tentativa de paralela. 2/0 para Berdych

2º GAME 1º SET: Outra dupla falta de Roger! 0-40

2º GAME 1º SET: Dupla falta de Federer! 0-30

2º GAME 1º SET: Bela invertida de Tomas no contrapé de Federer e manda longe 0-15

1º GAME 1º SET: Belo saque de Berdych e Roger manda esquerda para fora. 1/0 para o tcheco

1º GAME 1º SET: Ace de Berdych! 40-15

1º GAME 1º SET: Bela troca de bolas entre eles e quando Berdych pressionou e subiu a rede, Federer erra a passada e manda na rede 30-15

1º GAME 1º SET: Bela devolução de Roger e Berdych manda na rede 15-15

1º GAME 1º SET: Começa Berdych servindo e com Ace faz 15-0

Aquecimento iniciado entre os tenistas

Transmissão internacional aberta para o gande duelo entre Federer e Berdych, direto da O2 Arena, em Londres

Com exceção à Copa Davis, chegamos ao último compromisso do circuito internacional onde apenas os gigantes têm condições de alcançar. Entre os dias 15 e 22 de novembro, os oito melhores tenistas da temporada se enfrentam no ATP World Tour Finals para definir quem ficará com a glória final.

Considerado o quinto evento de maior prestígio do circuito, atrás apenas dos quatro torneios de Grand Slam, a extinta Tennis Master Cup dá lugar ao ATP World Tour Finals. Entre os oito melhores rankeados da temporada 2015, apenas dois tiveram a honra de levantar o cobiçado troféu: Novak Djokovic, atual número 1 do mundo e Roger Federer, maior campeão do torneio com seis conquistas.

O regulamento é simples. Ao contrário dos outros torneios da temporada, o ATP World Tour Finals não é eliminação direta. Os oito tenistas são divididos em dois grupos de quatro, e cada um joga contra os outros três de seu grupo. Então, os dois melhores avançam para as semifinais, e os vencedores encontram-se na final para determinar o campeão.

A quadra está montada. Os melhores entre os melhores estão presentes. Novak Djokovic, Andy Murray, Roger Federer, Stan Wawrinka, Rafael Nadal, Tomas Berdych, David Ferrer e Kei Nishikori são os desafiantes. Nas duplas, Marcelo Melo é o representante brasileiro e defensor do posto de número 1 do mundo.

Roger Federer, o maior campeão do ATP Finals

O maior tenista da história mais uma vez está presente no ATP World Tour Finals. Ex-número 1 e atual 3 do mundo, Roger Federer é o maior campeão do torneio que está por vir.

Títulos na temporada: ATP 250 de Brisbane, ATP 500 de Dubai, ATP 250 de Istanbul, ATP 500 de Halle, Masters 1000 de Cincinnati, ATP 500 de Basel.

Tomas Berdych, o senhor regularidade

Reconhecidamente como um dos tenistas mais talentosos e regulares do circuito internacional, Tomas Berdych é o ponto fora da curva entre os oito classificados para o ATP World Tour Finals.

Com apenas dois títulos na temporada, levou menos troféus que quase todos os atletas que passaram pelo top 10 este ano. Resta saber se o tcheco encerrará a temporada beslicando algo mais ou se irá continuar sendo lembrado pelas estatísticas.

Títulos na temporada: ATP 250 de Shenzhen, ATP 250 de Estocolmo.

Boa noite, amante do tênis! Acompanhe agora a partida entre Roger Federer x Tomas Berdych pelo ATP Finals 2015! Fique conosco!