Jogo Andy Murray x David Ferrer no ATP Finals 2015 (2-0)

Agradeço a audiência de todos que acompanharam esse jogo aqui na VAVEL Brasil! E aguardo todos para a sequência da competição, um grande abraço.

Andy Murray vence David Ferrer por dois sets a zero, com duplo 6/4 e estréia com vitória no ATP Finals.

10° Game, 2° Set: Vitória de Andy Murray!

10° Game, 2° Set: Duplo match point para Andy Murray

9° Game, 2° Set: Andy Murray confirma o serviço, 5-4

9° Game, 2° Set: Boa deixada de Murray, 40-0

8° Game, 2° Set: David Ferrer confirma o serviço, 4-4

8° Game, 2° Set: Erro do britânico, 40-30

8° Game, 2° Set: Bom saque de Ferrer, 30-30

7° Game, 2° Set: Andy Murray confirma o serviço, 4-3

7° Game, 2° Set: Erro não forçado do britânico, 30-15

6° Game, 2° Set: Andy Murray devolve a quebra e empata o set, 3-3

6° Game, 2° Set: Boa devolução de Murray no pé do espanhol, 15-30

5° Game, 2° Set: Andy Murray confirma o serviço, 3-2

5° Game, 2° Set: Devolução para fora de Ferrer, 40-15

4° Game, 2° Set: David Ferrer confirma o serviço, 3-1

4° Game, 2° Set: Lobby sensacional do britânico, 15-15

3° Game, 2° Set: Andy Murray confirma o serviço, 2-1

​3° Game, 2° Set: Ace de Murray, 40-0

3° Game, 2° Set: Grande esquerda na paralela do britânico, 30-0

2° Game, 2° Set: David Ferrer quebra o saque de Murray e em seguida confirma o serviço, 2-0

10° Game, 1° Set: Andy Murray vence o primeiro set por 6/4 e abre 1-0 na partida

10° Game, 1° Set: Duplo set point para Andy Murray

10° Game, 1° Set: Bola fora do espanhol, 15-30

10° Game, 1° Set: Ótima direita de David Ferrer, 15-0

9° Game, 1° Set: Andy Murray confirma o serviço, 5/4

9° Game, 1° Set: Bola fora do britânico, 40-15

9° Game, 1° Set: Erro de Ferrer, 40-0

8° Game, 1° Set: David Ferrer confirma o serviço, 4-4

8° Game, 1° Set: Ótima deixada do espanhol, vantagem Ferrer

8° Game, 1° Set: David Ferrer salva os dois break points, 40-40

8° Game, 1° Set: Duplo break point para Andy Murray

8° Game, 1° Set: Ótima cruzada de Murray, 0-15

7° Game, 1° Set: Andy Murray confirma o serviço, 4-3

7° Game, 1° Set: O espanhol devolve na rede, 30-15

6° Game, 1° Set: David Ferrer confirma o serviço com smash, 3-3

6° Game, 1° Set: Dupla falta de Ferrer, 15-15

5° Game, 1° Set: Andy Murray confirma o serviço, 3-2

5° Game, 1° Set: Erro de direita do espanhol, 40-0

4° Game, 1° Set: David Ferrer sobe a rede para confirmar o serviço, 2-2

4° Game, 1° Set: Boa paralela do britânico, 15-30

4° Game, 1° Set: Murray vai vencendo o primeiro set por 2-1, sem quebras até o momento

Andy Murray x David Ferrer

O espanhol David Ferrer busca em Londres o sucesso que conquistou quando o torneio era disputado em Xangai, onde chegou à final em 2007 contra Roger Federer, mesmo sendo derrotado pelo suíço, a final é a melhor marca que o espanhol conquistou no torneio dos campeões.

Andy Murray disputará o torneio em casa nesse ano. No Finals, porém, o britânico parou três vezes nas semifinais, em 2008 (contra Davydenko), 2010 (contra Nadal) e 2012 (contra Federer).

Andy Murray x David Ferrer pelo ATP World Tour Finals

Entre os oito melhores rankeados da temporada 2015, apenas dois tiveram a honra de levantar o cobiçado troféu: Novak Djokovic, atual número 1 do mundo e Roger Federer, maior campeão do torneio com seis conquistas.

Considerado o quinto evento de maior prestígio do circuito, atrás apenas dos quatro torneios de Grand Slam, a extinta Tennis Master Cup dá lugar ao ATP World Tour Finals.

Com exceção à Copa Davis, chegamos ao último compromisso do circuito internacional onde apenas os gigantes têm condições de alcançar. Entre os dias 15 e 22 de novembro, os oito melhores tenistas da temporada se enfrentam no ATP World Tour Finals para definir quem ficará com a glória final.

Minuto a minuto de Andy Murray x David Ferrer em tempo real

Bom dia para todos que estão ligados na VAVEL Brasil! Hoje é o segundo dia do ATP Finals, e teremos o grande jogo entre o britânico Andy Murray contra o espanhol David Ferrer, fiquem ligados e acompanhem todos os lances da partida!