Resultado Stan Wawrinka x Rafael Nadal no ATP Finals 2015 (0-2)

Nadal teve a vontade de sempre e venceu sem problemas com pouco mais de 1h20 de tempo de partida.

Wawrinka deixa a impressão de que poderia ter se esforçado mais. Muito desligado e sem a garra de sempre.

Com 6/3 e 6/2, Nadal vence sem dificuldades Stan Wawrinka e lidera o grupo Ilie Nastasie.

2º Set, 2-5: Rafael Nadal vence Stan Wawrinka na estreia do ATP Finals.

2º Set, 2-5: Match point para Nadal.

2º Set, 2-5: Mais um erro e Nadal vira para 30-15.

2º Set, 2-5: Erro não forçado de Stan. 15-15.

2º Set, 2-5: Belo golpe de direita, de cima pra baixo do suíço. 0-15.

2º Set, 2-5: Nadal sacará para o jogo.

2º Set, 1-5: Wawrinka confirma seu serviço e tem 2/5.

2º Set, 1-5: Belo contragolpe do espanhol. 40-30.

2º Set, 1-5: Nadal faz linda devolução e 40-15.

2º Set, 1-5: Na rede, Nadal. 40-0.

2º Set, 1-5: Ace! 30-0.

2º Set, 1-5: Ace, Wawrinka. 15-0.

2º Set, 1-4: Rafa confirma seu serviço e abre 5/1 no segundo set.

2º Set, 1-4: Nadal ataca bem de esquerda e tem 40-15.

2º Set, 1-4: Outro saque que não volta. 30-15.

2º Set, 1-4: Devolução longa e pra fora de Stan. 15-15.

2º Set, 1-4: Trocação intensa e Wawrinka fecha em lindo ponto cruzado. 0-15.

2º Set, 1-3: Nadal quebra mais um saque e abre 4/1 no set.

2º Set, 1-3: Manda fora, Stan e Nadal tem a chance da quebra.

2º Set, 1-3: Erro na esquerda, tudo igual em 40.

2º Set, 1-3: Smash bem feito e Wawtinka tem a vantagem.

2º Set, 1-3: Ace, Stan. 40-40.

2º Set, 1-3: Erro de fundo do suíço. 30-40.

2º Set, 1-3: Espirrada de Nadal. 30-30.

2º Set, 1-3: Bem na paralela de fundo, Wawrinka. 15-30.

2º Set, 1-3: Nadal ataca bem na cruzada. 0-30.

2º Set, 1-3: Duplo erro de Stan. 0-15.

A impressão é de que Wawrinka não está totalmente ligado no jogo. Lento, sem muito interesse.

2º Set, 1-2: Nadal fecha seu saque e abre 3/1 no segundo set.

2º Set, 1-2: Saque do espanhol não volta. 40-30.

2º Set, 1-2: Direita na rede do suíço. 30-30.

2º Set, 1-2: Ataque firme e forte de Wawrinka. 15-30.

2º Set, 1-2: Bela bola de Stan no contra pé. 15-15.

2º Set, 1-2: Espirrada do suíço. 15-0.

2º Set, 1-1: Nadal quebra o saque e abre 1/2 no segundo set.

2º Set, 1-1: Outro erro e triplo break para Rafa.

2º Set, 1-1: Nadal atropela na chegada na rede. 0-30.

2º Set, 1-1: Wawrinka fica na rede. 0-15.

2º Set, 1-0: Nadal empata este segundo set, 1/1.

2º Set, 1-0: Fica na rede Stan. Vantagem é do espanhol.

2º Set, 1-0: PONTAÇO de Nadal! Salvou uma largada cruzada na rede com um lob sensacional! 40-40.

2º Set, 1-0: Bem no backhand, Nadal. 30-40.

2º Set, 1-0: Devolução cruzada no limite de um jeito absurdo! Duas chances de quebra para Wawrinka.

2º Set, 1-0: Erro de deixada de Nadal. Direção errada. 15-30.

2º Set, 1-0: Para na rede, Stan. 15-15.

2º Set, 1-0: Agora foi Nadal quem espirrou a raquete. 0-15.

2º Set, 0-0: Finalmente! Wawrinka lutou muito e venceu o primeiro game! 1/0.

2º Set, 0-0: Lindo backhand no fundo de Wawrinka.

2º Set, 0-0: São 7 minutos de game!

2º Set, 0-0: Smash no limite para Stan. 40-40.

2º Set, 0-0: Backhand na rede e outro break para Nadal.

2º Set, 0-0: Ace! 40-40.

2º Set, 0-0: Erro de esquerda de Stan e mais uma chance de quebra para Rafa.

2º Set, 0-0: Wawrinka sobe bem e joga no contra pé. 40-40.

2º Set, 0-0: Outra espirrada de Wawrinka. Mais uma chance de quebra para Rafa.

2º Set, 0-0: Stan joga bem no fundo e empata. 40-40.

2º Set, 0-0: Chance de mais uma quebra pra Nadal. Vantagem.

2º Set, 0-0: Devolução de Rafa simplesmente mortal! 40-40.

2º Set, 0-0: Ace, Wawrinka.

2º Set, 0-0: Linda bola de direita no fundo. Stan empata.

2º Set, 0-0: Espanada monstra de Wawrinka. Chance de quebra para Nadal.

2º Set, 0-0: Ace! 40-40.

2º Set, 0-0: Belo golpe na paralela do suíço. 30-40.

2º Set, 0-0: Lindo voleio de chegada do espanhol na rede. Duas chances de quebra.

2º Set, 0-0: Nadal fecha bem a paralela com ótima subida na rede. 15-30.

2º Set, 0-0: Bem no saque, Stan. 15-15.

2º Set, 0-0: Já erra na direita, Stan. 0-15.

Vamos para o segundo set.

Nadal faz um jogo um pouco mais sólido, com boas subidas à rede, mas também erra.

jogo é uma gangorra, com lances bonitos e erros bobos. Wawrinka parece nervoso e erra mais do que o normal.

1º Set, 3-5: Ace para fechar o primeiro set. 1 set a 0 para Rafa Nadal.

1º Set, 3-5: Outro erro de Wawrinka. 40-15.

1º Set, 3-5: Pedrada de backhand longe e Nadal tem 30-15.

1º Set, 3-5: Wawrinka manda o slice pra fora. 15-15.

1º Set, 3-5: Backhand na rede do espanhol. 0-15.

1º Set, 3-5: Saca para o set, Nadal.

1º Set, 3-4: Nadal quebra o saque de Wawrinka e sacará para o set. 3/5.

1º Set, 3-4: Erro no fundo da quadra de Stan. Vantagem, Nadal.

1º Set, 3-4: Sobrevive no game, Wawrinka. 40-40.

1º Set, 3-4: Salva uma quebra, Stan. 30-40.

1º Set, 3-4: Dupla chance de quebra para Nadal.

1º Set, 3-4: Erro na subida do suíço. 15-30.

1º Set, 3-4: Bem na esquerda, Nadal. 15-15.

1º Set, 3-4: Saque não volta. 15-0.

1º Set, 3-3: Rafa fecha seu game e tem 3/4 no primeiro set.

1º Set, 3-3: Smash matador sem defesa e Nadal tem 40-15.

1º Set, 3-3: Belo backhand de Stan na cruzada. 30-15.

1º Set, 3-3: Saque espanhol não tem devolução. 30-0.

1º Set, 3-3: Belo tapa de cima pra baixo de Nadal. 15-0.

1º Set, 2-3: Wawrinka fecha seu game e empata o primeiro set. 3/3.

1º Set, 2-3: Ace! 40-0.

1º Set, 2-3: Saque não volta. 30-0.

1º Set, 2-3: Erro fácil do espanhol. 15-0.

1º Set, 2-2: Saque e voleio. 2/3 Rafa.

1º Set, 2-2: Outro smash na chegada na rede de Rafa. 40-15.

1º Set, 2-2: Bola fora de Stan. Trocação intensa. 30-15.

1º Set, 2-2: Bom smash na subida à rede do espanhol. 15-15.

1º Set, 2-2: Nadal buscou a paralela com efeito, mas mandou fora. 0-15.

1º Set, 1-2: Suíço confirma o serviço e empata o set. 2/2.

1º Set, 1-2: No contrapé, Stan mata o ponto. 40-15.

1º Set, 1-2: Ace, Wawrinka. 30-15.

1º Set, 1-2: Para na rede, Wawrinka. Bola besta. 15-15.

1º Set, 1-2: Erro não forçado de Rafa. 15-0.

1º Set, 1-1: Wawrinka para na rede e Nadal faz 1/2 no primeiro set.

1º Set, 1-1: Nadal sobe bem à rede e ganha o ponto. Vantagem.

1º Set, 1-1: Dupla falta do espanhol. 40-40.

1º Set, 1-1: Mais um erro de devolução suíço. 40-30.

1º Set, 1-1: Saque do espanhol não volta. 30-30.

1º Set, 1-1: Erro de Rafa. 15-30.

1º Set, 1-1: Nadal joga na tática, espaça a quadra e empata. 15-15.

1º Set, 1-1: Stan acelera no fundo e força erro espanhol. 0-15.

1º Set, 1-0: Nadal devolve a quebra e empata o primeiro set. 1/1.

1º Set, 1-0: Mais um erro de Stan. Nadal tem a chance de devolver a quebra.

1º Set, 1-0: Erro de direita forte demais do suíço. 0-30.

1º Set, 1-0: Nadal acelera bem no fundo de quadra. 0-15.

1º Set, 0-0: Espetáculo de cruzada de esquerda de Wawrinka! Suíço quebra o saque no primeiro game. 1/0.

1º Set, 0-0: Stan sobe bem, vacila na hora de voleiar, mas conseguiu fechar a paralela e tem três break-point.

1º Set, 0-0: Outra esquerda descalibrada do espanhol. 0-30.

1º Set, 0-0: Nadal manda pra fora devolução de segundo saque. 0-15.

Vamos para o jogo.

São 16 jogos. 13 vitórias do espanhol e 3 do suíço.

O grupo Ilie Nastasie ainda tem Andy Murray e David Ferrer. No primeiro jogo, o esconcês bateu o espanhol.

Sorteio feito, Nadal venceu e sacará. Trocação antes do início do jogo.

Stan Wawrinka. Rafa Nadal. Processo de aquecimento. A bola logo logo vai pingar, em Londres.

Sobem à quadra numa bela apresentação, Rafa e Stan. Em instantes começa o jogo final deste dia.

Público enorme em Londres. Ajustes finais para a entrada na quadra.

Com exceção à Copa Davis, chegamos ao último compromisso do circuito internacional onde apenas os gigantes têm condições de alcançar. Entre os dias 15 e 22 de novembro, os oito melhores tenistas da temporada se enfrentam no ATP World Tour Finals para definir quem ficará com a glória final.

Considerado o quinto evento de maior prestígio do circuito, atrás apenas dos quatro torneios de Grand Slam, a extinta Tennis Master Cup dá lugar ao ATP World Tour Finals. Entre os oito melhores rankeados da temporada 2015, apenas dois tiveram a honra de levantar o cobiçado troféu: Novak Djokovic, atual número 1 do mundo e Roger Federer, maior campeão do torneio com seis conquistas.

O regulamento é simples. Ao contrário dos outros torneios da temporada, o ATP World Tour Finals não é eliminação direta. Os oito tenistas são divididos em dois grupos de quatro, e cada um joga contra os outros três de seu grupo. Então, os dois melhores avançam para as semifinais, e os vencedores encontram-se na final para determinar o campeão.

A quadra está montada. Os melhores entre os melhores estão presentes. Novak Djokovic, Andy Murray, Roger Federer, Stan Wawrinka, Rafael Nadal, Tomas Berdych, David Ferrer e Kei Nishikori são os desafiantes. Nas duplas, Marcelo Melo é o representante brasileiro e defensor do posto de número 1 do mundo.

#04: Stan Wawrinka, o campeão da Roland Garros

Djokovic poderia fazer uma temporada perfeita. Poderia. Claro, se não houvesse Stan Wawrinka em seu caminho. A temporada 2015 do suíço foi digna de seus melhores anos. Foi campeão de Roland Garros e conquistou seu segundo Grand Slam da carreira contra ninguém menos que o imbatível sérvio. A pedra no sapato está presente no ATP World Tour Finals para tentar estragar a brincadeira mais uma vez.

Títulos na temporada: ATP 250 de Chennai, ATP 500 de Rotterdam, Roland Garros, ATP 500 de Tóquio.

Rafael Nadal viveu dois períodos distintos nas duas metades da temporada. Na primeira, a decadência e perda de confiança. Irreconhecível, 'El Toro Miúra' era desbancado por adversários que sequer teriam chances em condições normais. Na segunda, sua época de recuperação e retorno ao topo. Resultados melhores e mudanças em seu estilo de jogo. O ATP World Tour Finals é o único grande título que o espanhol ainda não conquistou, e pode ser responsável pela reafirmação do ex-número 1 do mundo.

Títulos na temporada: ATP 250 de Buenos Aires, ATP 250 de Stuttgart, ATP 500 de Hamburgo.

Barclays ATP World Tour Finals 2015

Nome: ATP World Tour Finals

Categoria: World Tour Finals

Local: Londres, Reino Unido

Data: 15.11.2015 à 22.11.2015

Chaveamento: SGL 8 DBL 8

Piso: Quadra dura

Atual campeão: Novak Djokovic (Simples) e Bob/M. Bryan (Duplas)

Site oficial: http://www.barclaysatpworldtourfinals.com/