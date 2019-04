No duelo mais esperado da fase de grupos, Federer surpreende e vence Djokovic no ATP Finals

Nesta terça-feira (17), o suíço Roger Federer venceu Novak Djokovic da Sérvia por dois sets a zero, com parciais de 7/5 e 6/2, em 1 hora e 17 minutos de jogo. Com a vitória, o número três do mundo disparou na liderança do Grupo A do ATP World Tour Finals de 2015, que também é composto por Kei Nishikori do Japão e o tcheco Tomas Berdych.

Líder do Grupo A com duas vitórias em dois jogos, Federer ficou muito próximo de uma vaga na próxima fase do torneio. Na próxima e última rodada, ele enfrenta o japonês Kei Nishikori, que mais cedo ganhou do tcheco Tomas Berdych por dois sets a um, com parciais de 7/5 3/6 e 6/3. Já Djoko precisa desesperadamente da vitória contra Berdych para garantir a vaga nas semis da competição.

Neste ano, Federer chega com moral para o ATP Finals, melhor fisicamente e com força moral após mostrar que segue vivo e intenso no seu jeito de jogar. Mesmo sendo terceiro do ranking e caindo no grupo mais forte do torneio, ele é um dos favoritos e pode chegar na decisão, onde precisará se superar.

O torneio ocorre entre os dias 15 e 23 de novembro de 2015 na Arena O2 na capital inglesa, Londres. A competição reúne os oito melhore tenistas da temporada do ranking de simples e duplas. Novak Djokovic, Andy Murray, Roger Federer, Stan Wawrinka, Tomas Berdych, David Ferrer e Kei Nishikori na chave de simples. Já na chave de duplas está o número um do mundo, Marcelo Melo do Brasil, que joga ao lado do croata Ivan Dodig.

O atual campeão é Novak Djokovic, que no ano passado, após derrotar o japonês Kei Nishikori na semifinal por dois sets a um, com parciais de 6/1 3/6 e 6/0, não teve de entrar em quadra na final, visto que seu adversário - Roger Federer - desistiu da partida por conta de uma lesão.

