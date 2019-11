Resultado Stan Wawrinka x David Ferrer no ATP Finals 2015 (2-0)

Siga no nosso site para saber tudo sobre o mundo dos esportes. Ainda hoje teremos Brasileirão, com jogos em tempo real. A VAVEL Brasil agradece sua presença. Nos vemos na próxima. Um grande abraço e até lá.

Vamos terminando aqui mais uma transmissão do Torneio dos Campeões da ATP. Amanhã teremos muito mais desta competição, à partir do meio-dia.

Em pouco mais de 1h30, Wawrinka venceu e agora encarará Andy Murray, por uma vaga na próxima fase.

David Ferrer perde a segunda partida e está eliminado da competição dos campeões da ATP.

Com 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/2, o suíço segue vivo na busca de uma vaga na próxima fase.

Stan Wawrinka vence o jogo, em Londres.

2º Set, 5-2: Stan sobe bem e tem outro match point.

2º Set, 5-2: Wawrinka errou um smash só ele e a quadra! 40-40.

2º Set, 5-2: Espanada de Stan, que ainda tem um match point.

2º Set, 5-2: Backhand espetacular do suíço. Match point para Wawrinka.

2º Set, 5-2: Erro de devolução de David. 30-15.

2º Set, 5-2: Pedrada de Wawrinka sem defesa. 15-15.

2º Set, 5-2: Erro de backhand do suíço. 0-15.

2º Set, 5-1: Wawrinka erra no slice. Game, Ferrer. 5/2.

2º Set, 5-1: Saque não volta. Vantagem, Ferrer.

2º Set, 5-1: Direita na paralela sensacional de Stan. 40-40.

2º Set, 5-1: OPA! Wawrinka espanou de um jeito... 40-30.

2º Set, 5-1: Outro erro de esquerda de Wawrinka. 30-30.

2º Set, 5-1: Suíço erra no backhand. 15-30.

2º Set, 5-1: Ferrer deixa na rede. 0-30.

2º Set, 5-1: Wawrinka faz jogada elástica e ganha o ponto na rede. 0-15.

2º Set, 4-1: Saque e voleio do suíço e 5/1 no segundo set.

2º Set, 4-1: Outro erro de devolução do espanhol. 40-0.

2º Set, 4-1: Para na rede, Ferrer. 30-0.

2º Set, 4-1: Trocação na rede intensa e Wawrinka manda um voleio no fundo pra abrir 15-0.

2º Set, 3-1: Wawrinka quebra mais um saque do espanhol. Abre 4/1 e encaminha a vitória.

2º Set, 3-1: Wawrinka com a chance da quebra.

2º Set, 3-1: Deixada do espanhol fica na rede. 40-40.

2º Set, 3-1: Ferrer sobe bem à rede e mata o ponto no voleio. Vantagem.

2º Set, 3-1: Ferrer salva o break point. 40-40.

2º Set, 3-1: Erro de direita do suíço. 30-40.

2º Set, 3-1: Paralela sensacional de direita, por fora, no limite, mortal. 15-40.

2º Set, 3-1: Voleio de Ferrer pra baixo e na rede. 15-30.

2º Set, 3-1: Joga fora, Stan e 15-15.

2º Set, 3-1: BOLAÇA do suíço. Cruzada na passada do espanhol na rede. 0-15.

2º Set, 2-1: Ace e Wawrinka fecha. 3/1.

2º Set, 2-1: Direita na paralela pra fora do suíço. 40-30.

2º Set, 2-1: Manda fora, Ferrer. 40-15.

2º Set, 2-1: Saque não volta. 30-15.

2º Set, 2-1: Direita na rede. 15-15.

2º Set, 2-1: Bom golpe de backhand de Stan. 15-0.

2º Set, 2-0: Mais uma deixada e Ferrer confirma o saque. 2/1.

2º Set, 2-0: Ferrer domina o ponto. 40-0.

2º Set, 2-0: Bela deixada de Ferrer. Sem reação. 30-0.

2º Set, 2-0: Devolução não passa. 15-0.

2º Set, 1-0: Saque e voleio para matar o game. 2/0.

2º Set, 1-0: Bom saque de Wawrinka. 40-15.

2º Set, 1-0: Para na rede, Stan. 30-15.

2º Set, 1-0: Saque não retorna, 30-0.

2º Set, 1-0: Ace! 15-0.

2º Set, 0-0: Wawrinka começa quebrando o saque do espanhol. 1/0.

2º Set, 0-0: BOLAÇA de Stan! Ferrer salva mandando no pé do suíço, que devolve numa deixada de voleio. Vantage,

2º Set, 0-0: Outra cruzada angulada de direita do suíço. Linda! 40-40.

2º Set, 0-0: Vacila, Wawrinka. Vantagem, Ferrer.

2º Set, 0-0: Bola curta e Stan cruza bem no fundo. 40-40.

2º Set, 0-0: Mais uma bola fora do suíço. 40-30.

2º Set, 0-0: Devolução de saque pra fora. 30-30.

2º Set, 0-0: Se atrapalha todo, David. 15-30.

2º Set, 0-0: Joga fora, Ferrer. 15-15.

2º Set, 0-0: Stan erra na devolução. 15-0.

2º Set, 0-0: Vamos para o segundo set. Saque do espanhol.

Ferrer começou forte mas pecou muitos no saque.

Stan Wawrinka melhora durante a partida, conta com crescimento dos erros de Ferrer e fecha o primeiro set.

Wawrinka fecha o primeiro set em 7/5.

1º Set, 6-5: Triplo set point para Wawrinka.

1º Set, 6-5: Bom voleio de direita. 30-0.

1º Set, 6-5: Saque não volta. 15-0

1º Set, 6-5: Stan sacará para o set.

1º Set, 5-5: Dupla falta e game quebrado! 6/5 Stan.

1º Set, 5-5: Mais um erro e Stan tem chance de quebra.

1º Set, 5-5: Erro do espanhol na direita e tudo igual em 40.

1º Set, 5-5: Belo voleio de deixada de Ferrer. 40-30.

1º Set, 5-5: Outro erro do suíço. 30-30.

1º Set, 5-5: Manda direita pra fora, buscando paralela, Stan. 15-30.

1º Set, 5-5: Trocação de fundo até erro do espanhol. 0-30.

1º Set, 5-5: Ferrer força demais no fundo. 0-15.

1º Set, 4-5: Wawrinka confirma o saque e empata o primeiro set. 5/5.

1º Set, 4-5: Subida firme e deixada de voleio com muita qualidade do suíço. 40-30.

1º Set, 4-5: Espirra a raquete do suíço. 30-30.

1º Set, 4-5: Bela direita cruzada, na passada. Ferrer segue vivo. 30-15.

1º Set, 4-5: Ferrer tenta salvar deixada, mas manda alta demais. 30-0.

1º Set, 4-5: Saque não volta. 15-0.

1º Set, 4-5: Suíço sacará para buscar o empate.

1º Set, 3-5: BOLAÇA de Wawrinka mandando de direita cruzada e quebrando o saque. 4/5.

1º Set, 3-5: Para na rede, David. Chance de devolver a quebra, Stan.

1º Set, 3-5: Outra dupla falta do espanhol. 40-40.

1º Set, 3-5: Stan joga fora e Ferrer tem set-point.

1º Set, 3-5: Ace, Ferrer. 30-30.

1º Set, 3-5: Ferrer para na rede. 15-30.

1º Set, 3-5: Dupla falta do espanhol. 15-15.

1º Set, 3-5: Saque não volta. 15-0.

1º Set, 3-5: Davi sacará para o set.

1º Set, 2-5: Stan fecha seu game sem problemas com ace. 3/5.

1º Set, 2-5: Smash seguro pra abrir 40-15.

1º Set, 2-5: Outro bom saque de Wawrinka. 30-15.

1º Set, 2-5: Saque do suíço não tem volta. 15-15.

1º Set, 2-5: Ferrer joga bem no fundo de direita. 0-15.

1º Set, 2-4: PONTAÇO! Wawrinka sobe na rede e salva com um voleio no pé, próxima à rede. Ferrer chega no limite e desloca o suíço para fechar o game. 2/5.

1º Set, 2-4: Joga fora, Wawrinka. Vatagem, David.

1º Set, 2-4: Erro no backhand e tudo igual em 40.

1º Set, 2-4: Resposta linda de Wawrinka, mandando no contra-pé, tirando no fundo. Chance de quebra.

1º Set, 2-4: Ferrer sobe bem à rede e manda no contra-pé. 40-40.

1º Set, 2-4: Wawrinka salva duas bolas genais e força o erro do rival na rede. 30-40.

1º Set, 2-4: Saque do espanhol não volta. 30-30.

1º Set, 2-4: Erra, Ferrer. 15-30.

1º Set, 2-4: Trocação longa, mas Stan erra na cruzada de backhand. 15-15.

1º Set, 2-4: Bola absurda na paralela de backhand do suíço. 0-15.

1º Set, 1-4: Ferrer espana e Wawrinka fecha seu game. 2/4.

1º Set, 1-4: Saque não volta. 40-30.

1º Set, 1-4: Ferrer manda forte no fundo, tirando defesa do rival. 30-30.

1º Set, 1-4: Bolaça de direita por fora, na paralela. 30-15 Wawrinka.

1º Set, 1-4: Ferrer manda no limite da quadra. 15-15.

1º Set, 1-4: Outro lindo backhand na paralela. 15-0 Stan.

1º Set, 1-3: No game mais longo, Ferrer confirma o serviço e abre 1/4.

1º Set, 1-3: Ferrer mata no smash na rede. Vantagem.

1º Set, 1-3: Paralela sensacional de Wawrinka. De esquerda. 40-40.

1º Set, 1-3: Para na rede, Stan. Vantagem, Ferrer.

1º Set, 1-3: Linda trocação. Wawrinka é ofensivo e ganha lindo ponto de backhand. 40-40.

1º Set, 1-3: David Ferrer manda fora. 40-30.

1º Set, 1-3: Mais um erro na rede e 40-15 Ferrer.

1º Set, 1-3: Erra na passada, Wawrinka. Sobrou pra raquete. 30-15.

1º Set, 1-3: Bela bola cruzada de Wawrinka. 15-15.

1º Set, 1-3: Stan espana de backhand. 15-0.

1º Set, 1-2: Ferrer quebra o saque de Wawrinka e abre 1/3.

1º Set, 1-2: Wawrinka sobe, manda na fita e a bola sai. Chance de quebra para Ferrer.

1º Set, 1-2: Baita saque do suíço. 30-30.

1º Set, 1-2: Manda fora, Wawrinka. 15-30.

1º Set, 1-2: Saque não tem retorno. 15-15.

1º Set, 1-2: Erro não forçado do suíço. 0-15.

1º Set, 1-1: Wawrinka salva duas bolas absurdas, mas Ferrer fecha seu game. 1/2.

1º Set, 1-1: Para na rede, Stan. 40-15.

1º Set, 1-1: Erro de devolução de segundo saque do suíço. 30-15.

1º Set, 1-1: Wawrinka erra no backhand. 15-15.

1º Set, 1-1: Cruzada de direita do espanhol vai fora. 0-15.

1º Set, 0-1: Wawrinka saca bem e empata. 1/1.

1º Set, 0-1: Erro de direita do espanhol. 40-15.

1º Set, 0-1: Mais um bom saque, 30-15.

1º Set, 0-1: Saque não volta. 15-15.

1º Set, 0-1: Ferrer busca um voleio baixo pra deixar próxima à rede. 0-15.

1º Set, 0-0: Ferrer confirma o primeiro game. 0/1.

1º Set, 0-0: Manda pra fora, Wawrinka. 40-15.

1º Set, 0-0: Linda devolução de direita de Stan. 30-15.

1º Set, 0-0: Stan manda de direita pra fora. 30-0.

1º Set, 0-0: Saque do espanhol não tem volta. 15-0.

Vamos para o jogo. Saque de David Ferrer.

Trabalho de aquecimento dos dois tenistas.

David Ferrer vence o sorteio e começará no saque.

Com uma linda apresentação, David Ferrer e Stan Wawrinka chegam à quadra de partida.

Na primeira rodada, Wawrinka não foi páreo para Rafa Nadal. Já Ferrer perdeu para Andy Murray.

Na outra partida pela segunda rodada deste grupo, Rafael Nadal venceu Andy Murray e se aproximou da classificação.

Ginásio coberto e lindo de Londres lotado para mais um dia de competições.

Jogadores vão terminando suas preparações nos vestiários para a partida.

Com exceção à Copa Davis, chegamos ao último compromisso do circuito internacional onde apenas os gigantes têm condições de alcançar. Entre os dias 15 e 22 de novembro, os oito melhores tenistas da temporada se enfrentam no ATP World Tour Finals para definir quem ficará com a glória final.

Considerado o quinto evento de maior prestígio do circuito, atrás apenas dos quatro torneios de Grand Slam, a extinta Tennis Master Cup dá lugar ao ATP World Tour Finals. Entre os oito melhores rankeados da temporada 2015, apenas dois tiveram a honra de levantar o cobiçado troféu: Novak Djokovic, atual número 1 do mundo e Roger Federer, maior campeão do torneio com seis conquistas.

O regulamento é simples. Ao contrário dos outros torneios da temporada, o ATP World Tour Finals não é eliminação direta. Os oito tenistas são divididos em dois grupos de quatro, e cada um joga contra os outros três de seu grupo. Então, os dois melhores avançam para as semifinais, e os vencedores encontram-se na final para determinar o campeão.

A quadra está montada. Os melhores entre os melhores estão presentes. Novak Djokovic, Andy Murray, Roger Federer, Stan Wawrinka, Rafael Nadal, Tomas Berdych, David Ferrer e Kei Nishikori são os desafiantes. Nas duplas, Marcelo Melo é o representante brasileiro e defensor do posto de número 1 do mundo.

#04: Stan Wawrinka, o campeão da Roland Garros

Djokovic poderia fazer uma temporada perfeita. Poderia. Claro, se não houvesse Stan Wawrinka em seu caminho. A temporada 2015 do suíço foi digna de seus melhores anos. Foi campeão de Roland Garros e conquistou seu segundo Grand Slam da carreira contra ninguém menos que o imbatível sérvio. A pedra no sapato está presente no ATP World Tour Finals para tentar estragar a brincadeira mais uma vez.

Títulos na temporada: ATP 250 de Chennai, ATP 500 de Rotterdam, Roland Garros, ATP 500 de Tóquio.

#07: David Ferrer, a Espanha está bem representada

Se falamos de regularidade, não podemos esquecer de David Ferrer. Aos 33 anos, segue figurando o top 10, conquistando títulos e se classificando para o ATP World Tour Finals. Mas 2015 foi um ano especial. Aproveitando a péssima fase de Rafael Nadal, pôde assumir o posto de tenista número 1 da Espanha por várias semanas durante a temporada. Apesar de sua especialidade ser o saibro, está pronto para mostrar na quadra dura a mesma categoria que apresentou nos anos anteriores.

Títulos na temporada: ATP 250 de Doha, ATP 500 do Rio, ATP 500 de Acapulco, ATP 250 da Malásia, ATP 500 de Viena.

Boa noite, torcedor! Acompanhe a partida entre Stan Wawrinka x David Ferrer em tempo real no ATP Finals 2015! Fique conosco!