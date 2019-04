Marcelo Melo perde invencibilidade de dois meses contra Rojer e Tecau

A dupla formada pelo holandês Jean-Julien Rojer (#6) e o romeno Horia Tecau (#5) conseguiu hoje uma grande vitória no ATP Finals 2015. Em partida válida pelo grupo Fleming/McEnroe, eles derrotaram a dupla do brasileiro Marcelo Melo (#1) e o croata Ivan Dodig (#4) por 6/4 e 7/6 (3) em 1h21 de jogo, acabando com a invencibilidade de 16 partidas do mineiro no circuito. Essa foi a segunda vez que as duplas se enfrentaram, e a primeira vitória de Rojer/Tecau.

O jogo começou desequilibrado, já que a dupla de Melo/Dodig não conseguiu se achar na partida desde o começo. Com 1/1 no placar, Marcelo foi quebrado e a dupla romeno-holandesa tomou conta da partida. Acertando vários lobs e com aproveitamentos de saque excelentes (89% com o primeiro e 80% com o segundo), a dupla conseguiu vencer 29 pontos no set contra apenas 21 dos adversários para abrir o placar com um 6/4.

Apáticos, Ivan e Marcelo não conseguiriam encaixar seu jogo também no saque do croata, que foi imediatamente quebrado no segundo set. Com vantagem de 2/0, Jean-Julien e Horia mantinham-se focados na partida, ganhando muitos pontos devido a sua consistência e aos erros dos adversários. Porém, sacando para o jogo, Rojer enfrentou dois break points e, no segundo (que também era match point), perdeu o saque e Dodig/Melo conseguiram forçar um tiebreak, onde foram fracos desde o começo e perderam por 7-3.

Rojer/Tecau estão classificados para as semifinais do ATP Finals 2015, e na próxima rodada irão batalhar pelo primeiro lugar na chave contra Mahut/Herbert. Já Melo/Dodig dependem apenas de si mesmos para alcançar a semifinal e precisarão bater a dupla formada por Matkowsi/Zimonjic, que perderam os dois jogos até aqui, tornando este um confronto direto para decidir quem ficará com a segunda vaga do grupo. A definição do grupo ocorrerá na sexta-feira (20).