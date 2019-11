Resultado Roger Federer x Stan Wawrinka no ATP Finals 2015 (2-0)

Muito obrigado pela presença em mais um jogo do circuito da ATP. Esperamos vocês nas próximas partidas. Um grande abraço e até a próxima.

Em apenas 1h10 de partida, Federer vence e encara Djokovic na grande decisão.

Roger jogou o básico. Parecia não querer forçar o jogo e venceu sem problemas. 7/5 e 6/3.

Sem uma grande atuação, mas jogando o sufuciente para vencer, Federer se garante na decisão.

2º Set, 5-3: Roger Federer vence a semifinal.

2º Set, 5-3: Federer tem três match-points.

2º Set, 5-3: Pra fora, Stan. 30-0.

2º Set, 5-3: No contra-pé, Roger. 15-0.

2º Set, 5-2: Linda direita cruzada e Wawrinka fecha seu game. 5/3.

2º Set, 5-2: Saque não tem volta. Vantagem, Stan.

2º Set, 5-2: MÁGICO! Federer chega em deixada próxima à rede e manda no fundo, empatando.40-40.

2º Set, 5-2: Vantagem, Stan.

2º Set, 5-2: Erro de backhand e 40-40.

2º Set, 5-2: Ace de novo! 40-30.

2º Set, 5-2: Ace! 30-30.

2º Set, 5-2: Ace! 15-30.

2º Set, 5-2: Stan manda longe e 0-30.

2º Set, 5-2: Erro de Wawrinka. 0-15.

2º Set, 4-2: Federer confima seu saque e fica à um de ir para a grande final.

2º Set, 4-2: Outro erro de Wawrinka. 40-0.

2º Set, 4-2: Slice pra fora de Stan. 30-0.

2º Set, 4-2: Bom saque de Federer, 15-0.

2º Set, 4-1: Stan fecha seu saque e perde por 4/2.

2º Set, 4-1: Stan sobe bem e marca. 40-15.

2º Set, 4-1: Backhand matador de Stan. 30-15.

2º Set, 4-1: Saque não volta. 15-15.

2º Set, 4-1: Devolução de backhand sensacional de Federer. 0-15.

2º Set, 3-1: Federer confirma o saque com mais um ace. 4/1.

2º Set, 3-1: Ace! 40-30.

2º Set, 3-1: Boa devolução de Wawrinka. 30-30.

2º Set, 3-1: Direita errada de Federer. 30-15.

2º Set, 3-1: Saque não volta. 30-0.

2º Set, 3-1: Smash matador. 15-0.

2º Set, 3-0: Stan Wawrinka confirma seu game e perde por 3/1.

2º Set, 3-0: Federer erra no fundo de novo. Vantagem, Stan.

2º Set, 3-0: Bom saque! 40-40.

2º Set, 3-0: Wawrinka sobe bem e salva um break. 30-40.

2º Set, 3-0: Mais um erro de Wawrinka e Federer tem duplo break-point.

2º Set, 3-0: Passada sensacional de Federer! 15-30.

2º Set, 3-0: Erra na paralela, Stan. 15-15.

2º Set, 3-0: Federer erra no fundo. 15-0.

2º Set, 2-0: Saque e voleio. Federer tem 3/0.

2º Set, 2-0: Ace! Vantagem, Roger.

2º Set, 2-0: Direita pra fora, na passada, de Stan. 40-40.

2º Set, 2-0: Wawrinka tem a chance de devolver a quebra.

2º Set, 2-0: Direita errada e 40-40.

2º Set, 2-0: Erro de voleio de Federer. 40-30.

2º Set, 2-0: Federer conta erro do rival e tem 40-15.

2º Set, 2-0: Roger sobe bem e marca. 30-15.

2º Set, 2-0: Wawrinka erra. 15-15.

2º Set, 2-0: Dupla falta de Federer. 0-15.

2º Set, 1-0: Federer começa quebrando o saque de Stan Wawrinka. 2/0.

2º Set, 1-0: Bela devolução e Roger e tem break-point.

2º Set, 1-0: Erro de devolução. 30-30.

2º Set, 1-0: Wawrinka para na rede. 15-30.

2º Set, 1-0: Outra vez Federer fecha a rede. 15-15.

2º Set, 1-0: Saca bem, Stan. 15-0.

2º Set, 0-0: Federer vira bem o seu game e abre 1/0 no segundo set.

2º Set, 0-0: Smash na chegada à rede e 40-30.

2º Set, 0-0: Roger fecha a rede e marca de voleio. 30-30.

2º Set, 0-0: Wawrinka erra de direita. 15-30.

2º Set, 0-0: Dupla falta de Federer. 0-30.

2º Set, 0-0: Wawrinka devolve bem o saque. 0-15.

Vamos ao segundo set. Saque, Federer.

Wawrinka endureceu boa parte do set, mas cometeu erros bobos e permitiu reação do rival.

Federer erra muito no fundo e não tem grande aproveitamento em primeiro saque. Mas apareceu no momento decisivo.

Jogo morno, sem lá grandes lances, muitos erros, mas na hora H, Federer mostrou o porque é o maior da história.

1º Set, 6-5: Roger Federer vence o primeiro set.

1º Set, 6-5: Direita SENSACIONAL de Federer! Duplo set-point.

1º Set, 6-5: Fica na rede, Wawrinka. 15-30.

1º Set, 6-5: Stan erra de backhand. 15-15.

1º Set, 6-5: Bela direita na paralela de Stan. 15-0.

1º Set, 5-4: Federer não dá chances e fecha o game. 6/5.

1º Set, 5-5: Disputa na rede melhor para Roger. 30-0.

1º Set, 5-5: Saque e voleio. 15-0 Federer.

1º Set, 5-4: Wawrinka confirma o saque e empata o set. 5/5.

1º Set, 5-4: Saque e voleio. 40-15.

1º Set, 5-4: Bom saque de Stan. 30-15.

1º Set, 5-4: Smash sem defesa de Roger. 15-15.

1º Set, 5-4: Wawrinka ataca bem na paralela. 15-0.

1º Set, 4-4: Federer sobe bem e fecha seu game. Virou. 5/4.

1º Set, 4-4: Boa direita de Federer e 40-15.

1º Set, 4-4: Bola curta e Roger não perde. 30-15.

1º Set, 4-4: Ace! 15-15.

1º Set, 4-4: Federer manda mal, pra fora. 0-15.

1º Set, 3-4: Wawrinka erra e Federer devolve a quebra. 4/4.

1º Set, 3-4: Dupla falta e dupla chance de devolver a quebra, Federer.

1º Set, 3-4: Wawrinka erra de direita cruzada. 15-30.

1º Set, 3-4: Erro de Wawrinka. 15-15.

1º Set, 3-4: Sobe bem, Stan. 15-0.

1º Set, 2-4: Wawrinka fica na rede e Federer ganha seu game. 3/4.

1º Set, 2-4: Ace! 40-15.

1º Set, 2-4: Stan fica na rede, 30-15.

1º Set, 2-4: Voleio na rede de Federer. 15-15.

1º Set, 2-4: Ace! 15-0.

1º Set, 2-3: Wawrinka confirma a quebra e tem 2/4.

1º Set, 2-3: Erro de backhand de Federer, 40-15.

1º Set, 2-3: Bom saque de Stan. 30-15.

1º Set, 2-3: Devolução não entra. 15-15.

1º Set, 2-3: Wawrinka erra no fundo. 0-15.

1º Set, 2-2: Wawrinka quebra o saque de Roger Federer e tem 2/3.

1º Set, 2-2: Bola na fita mata Federer. Chance de quebra para Stan.

1º Set, 2-2: Mais um erro de Federer. 40-40.

1º Set, 2-2: Roger saca bem e tem 40-30.

1º Set, 2-2: Wawrinka para na rede. 30-30.

1º Set, 2-2: Dupla falta de Federer. 15-30.

1º Set, 2-2: Erro de devolução. 15-15.

1º Set, 2-2: Federer erra no saque e voleio. 0-15.

1º Set, 2-1: Ace. Wawrinka confirma seu saque e 2/2.

1º Set, 2-1: Erro de devolução de Federer. 40-30.

1º Set, 2-1: Federer era de direita. 30-30.

1º Set, 2-1: Na fita e fora. 15-30.

1º Set, 2-1: Erro de backhand de Stan. 15-15.

1º Set, 2-1: Wawrinka saca bem, 15-0.

1º Set, 1-1: Federer confirma o saque e tem 2/1. Mais difícil.

1º Set, 1-1: Voleio de backhand e Federer tem a vantagem.

1º Set, 1-1: Erro de Federer de direita e 40-40.

1º Set, 1-1: Acelera bem Wawrinka e ganha o ponto. 40-30.

1º Set, 1-1: Lindo backhand na paralela de Wawrinka. 40-15.

1º Set, 1-1: Saque não tem retorno. 40-0.

1º Set, 1-1: Quadra aberta, mas Stan errou de direita. 30-0.

1º Set, 1-1: Matador na direita no fundo, Federer. 15-0.

1º Set, 1-0: Wawrinka também não dá chance a rival. 1/1.

1º Set, 1-0: Ace! 40-0.

1º Set, 1-0: Devolução na rede de Federer. 30-0.

1º Set, 1-0: Ace! 15-0.

1º Set, 0-0: Federer fecha o set sem dar espaços. 1/0.

1º Set, 0-0: Devolução de saque de Stan pra fora. 40-0.

1º Set, 0-0: Outra vez na rede. 30-0.

1º Set, 0-0: Federer já chega matando na rede. 15-0.

Saque de Federer.

Vamos para o início das semifinais.

São 20 jogos entre os suíços. 17 vitórias para Roger e 3 para Stan.

Tenistas batem bola no aquecimento.

O maior vencedor, Roger Federer, é apresentado.

Stan Wawrinka é apresentado em Londres. Bela festa.

Vale vaga na final do ATP Finals. Quem ganhar vai encarar Novak Djokovic, após vencer Rafael Nadal, por 2 sets a 0.

Ano passado, os dois suiços se enfrentaram por essa mesma fase e o jogo foi extremamente pegado, com os dois tenistas lutando muito e tendo até confusão entre a esposa de Federer e Wawrinka.

A repetição das semifinais do ano passado logo vai começar.

Com exceção à Copa Davis, chegamos ao último compromisso do circuito internacional onde apenas os gigantes têm condições de alcançar. Entre os dias 15 e 22 de novembro, os oito melhores tenistas da temporada se enfrentam no ATP World Tour Finals para definir quem ficará com a glória final.

Considerado o quinto evento de maior prestígio do circuito, atrás apenas dos quatro torneios de Grand Slam, a extinta Tennis Master Cup dá lugar ao ATP World Tour Finals. Entre os oito melhores rankeados da temporada 2015, apenas dois tiveram a honra de levantar o cobiçado troféu: Novak Djokovic, atual número 1 do mundo e Roger Federer, maior campeão do torneio com seis conquistas.

O regulamento é simples. Ao contrário dos outros torneios da temporada, o ATP World Tour Finals não é eliminação direta. Os oito tenistas são divididos em dois grupos de quatro, e cada um joga contra os outros três de seu grupo. Então, os dois melhores avançam para as semifinais, e os vencedores encontram-se na final para determinar o campeão.

A quadra está montada. Os melhores entre os melhores estão presentes. Novak Djokovic, Andy Murray, Roger Federer, Stan Wawrinka, Rafael Nadal, Tomas Berdych, David Ferrer e Kei Nishikori são os desafiantes. Nas duplas, Marcelo Melo é o representante brasileiro e defensor do posto de número 1 do mundo.

#03: Roger Federer, o maior campeão do ATP Finals

O maior tenista da história mais uma vez está presente no ATP World Tour Finals. Ex-número 1 e atual 3 do mundo, Roger Federer é o maior campeão do torneio que está por vir. Levantou o troféu em 2003, 2004, 2006, 2007, 2010, 2011 e terá em 2015 a chance de encerrar sua brilhante temporada de maneira incrível. No auge de seus 34 anos, o suíço fez duas finais de Grand Slam: Wimbledon e US Open. Oportunidade perfeita para encerrar o ano com chave de ouro.

Títulos na temporada: ATP 250 de Brisbane, ATP 500 de Dubai, ATP 250 de Istanbul, ATP 500 de Halle, Masters 1000 de Cincinnati, ATP 500 de Basel.

#04: Stan Wawrinka, o campeão da Roland Garros

Djokovic poderia fazer uma temporada perfeita. Poderia. Claro, se não houvesse Stan Wawrinka em seu caminho. A temporada 2015 do suíço foi digna de seus melhores anos. Foi campeão de Roland Garros e conquistou seu segundo Grand Slam da carreira contra ninguém menos que o imbatível sérvio. A pedra no sapato está presente no ATP World Tour Finals para tentar estragar a brincadeira mais uma vez.

Títulos na temporada: ATP 250 de Chennai, ATP 500 de Rotterdam, Roland Garros, ATP 500 de Tóquio.